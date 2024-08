Nubank FECHA contrato com as Forças Armadas; descubra como isso te afeta

O Nubank, uma das maiores fintechs do Brasil, deu um passo significativo em sua estratégia de expansão ao fechar contratos com sete novos convênios para o NuConsignado.

Entre os destaques desses novos acordos, estão as três principais forças de defesa do país: a Força Aérea Brasileira, a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro.

Além disso, a empresa também firmou parcerias com os municípios de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, assim como com o governo do estado do Paraná.

Essas novas alianças ampliam de forma substancial a atuação do Nubank no mercado de crédito consignado, oferecendo a mais brasileiros a oportunidade de acessar linhas de crédito com condições diferenciadas. Mas o que isso significa na prática para você?

O fechamento dos novos contratos pelo Nubank marca uma etapa importante na expansão do NuConsignado.(Foto: montedo.com.br / Noticiadamanha.com.br).

Expansão estratégica do NuConsignado

O serviço NuConsignado, lançado em março de 2023, inicialmente foi destinado apenas a servidores públicos federais. Com o sucesso dessa operação, o Nubank expandiu a oferta para pensionistas e aposentados vinculados ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

Agora, com a inclusão de sete novos convênios, o alcance do NuConsignado se estende a um público ainda maior, englobando as Forças Armadas e servidores públicos de grandes municípios e estados brasileiros.

De acordo com informações divulgadas pelo banco, essa expansão eleva o número total de convênios para nove, ampliando significativamente a base potencial de clientes que podem acessar o serviço.

O Roxinho e seus números

Atualmente, o Nubank possui cerca de 95,5 milhões de clientes no Brasil, conforme os dados do segundo trimestre de 2024.

Com os novos convênios, a empresa estima que o NuConsignado pode alcançar mais de 10 milhões de pessoas, reforçando sua posição como uma das principais opções de crédito consignado no país.

Processo digital, rápido e competitivo

Uma das grandes vantagens do NuConsignado é a facilidade e rapidez do processo de contratação. Totalmente digital, o cliente pode concluir a operação em menos de três minutos, eliminando a necessidade de burocracia tradicional.

Além disso, as taxas de juros oferecidas pelo Nubank são altamente competitivas, o que tem atraído muitos interessados.

Segundo o Banco Central do Brasil, o Nubank apresenta algumas das menores taxas médias de juros para empréstimos consignados no mercado. Especificamente, entre 25 e 31 de julho de 2024, a taxa média de juros oferecida pelo banco foi de 1,41% ao mês para servidores públicos e de 1,56% ao mês para aposentados e pensionistas do INSS.

Inovação e segurança na portabilidade

Outro ponto de destaque é a inovação incorporada ao processo de portabilidade do crédito consignado. A portabilidade permite que o cliente transfira o seu empréstimo de outra instituição financeira para o Nubank de forma simples e rápida, diretamente pelo aplicativo do banco.

Todo o procedimento, incluindo a verificação de identidade e dados, é realizado de maneira 100% digital, o que não apenas otimiza o tempo, mas também reforça a segurança contra fraudes.

A abordagem digital adotada pelo Nubank tem como objetivo tornar o processo de contratação de crédito mais acessível e descomplicado para os clientes. Além disso, essa estratégia reduz custos operacionais, o que permite ao banco oferecer taxas de juros mais baixas e condições mais atraentes para os consumidores.

Confira também:

Nova alternativa de crédito: Nubank expande ofertas com condições imbatíveis e parceria com as Forças Armadas

Com a expansão do NuConsignado, servidores públicos, militares, aposentados e pensionistas passam a ter acesso a uma nova alternativa de crédito, com condições que podem ser mais favoráveis do que as encontradas em outras instituições financeiras.

Isso é especialmente relevante em um momento em que muitos brasileiros buscam opções de crédito que ofereçam não apenas taxas competitivas, mas também uma experiência de contratação simplificada e segura.

A parceria com as Forças Armadas e grandes municípios permite ao Nubank expandir seu portfólio, fortalecendo sua presença em setores estratégicos e beneficiando tanto o banco quanto os clientes.

O que esperar do futuro do Nubank?

O Nubank reafirma seu compromisso com o crescimento sustentável ao expandir suas soluções financeiras, atendendo a um número crescente de brasileiros.

A adição de novos convênios ao NuConsignado fortalece a fintech como uma das principais opções de crédito consignado no país, ampliando seu alcance.

Essa expansão oferece aos clientes, especialmente militares, servidores públicos e aposentados, a chance de acessar crédito com melhores condições e maior conveniência, com expectativa de um serviço cada vez mais seguro e eficiente.

Nubank marca nova etapa com expansão do NuConsignado e benefícios reais

O fechamento dos novos contratos pelo Nubank marca uma etapa importante na expansão do NuConsignado, trazendo benefícios reais e tangíveis para milhões de brasileiros.

A fintech segue inovando e se posicionando como líder no mercado de crédito consignado, oferecendo soluções que aliam tecnologia, segurança e condições competitivas.

Assista: