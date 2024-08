Idosos +60, atenção: 4 passos para aumentar seus benefícios do INSS

Idosos com mais de 60 anos devem ficar atentos: quatro passos para aumentar seus benefícios do INSS. Entre os dias 23 e 30 de agosto.

O Supremo Tribunal Federal (STF) se reunirá em plenário virtual para retomar a análise do recurso que trata da “revisão da vida toda”. Essa decisão impactará diretamente os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), podendo gerar mudanças significativas nos valores dos benefícios.

A “revisão da vida toda” é um tema que tem ganhado relevância, especialmente entre aposentados e pensionistas do INSS. Essa revisão propõe que as contribuições realizadas antes de julho de 1994 sejam incluídas no cálculo das aposentadorias e pensões.

Atualmente, uma regra estabelecida pela reforma da Previdência de 1999 impede essa inclusão. A justificativa para a proibição é que os salários de contribuição pagos antes dessa data foram feitos em cruzeiro, moeda que não está mais em circulação.

A “revisão da vida toda” não beneficia todos os segurados do INSS. Ela é mais vantajosa para aqueles que tiveram altos salários antes de 1994.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

“Revisão da vida toda”; saiba mais

A questão central da “revisão da vida toda” é permitir que os segurados do INSS que contribuíram com valores elevados antes de julho de 1994 possam ter esses valores considerados no cálculo de seus benefícios.

Para que isso seja possível, é necessário que o benefício tenha sido concedido nos últimos dez anos. Essa revisão pode resultar em um aumento significativo nos valores recebidos pelos beneficiários, especialmente para aqueles que tiveram altos salários antes de 1994.

A nova discussão no STF sobre a “revisão da vida toda” gera grande expectativa, pois pode criar um precedente crucial para milhares de aposentados e pensionistas. Atualmente, 102.791 ações judiciais aguardam julgamento, movidas por segurados que buscam corrigir seus benefícios com base em contribuições feitas antes de 1994.

Conheça o IEPREV, o principal ator nesse cenário

O Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) é um dos principais atores nesse processo, tendo apresentado um recurso ao STF que solicita a proteção dos direitos dos aposentados e pensionistas que já ingressaram na Justiça com pedidos de revisão.

A argumentação do Ieprev é que esses segurados têm o direito de escolher a regra mais favorável para o cálculo de seus benefícios, o que inclui a possibilidade de considerar as contribuições anteriores a 1994.

A polêmica ganhou força em março deste ano, quando o STF, ao julgar outra Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), decidiu que o segurado do INSS não pode escolher a regra mais benéfica para o cálculo de seu salário de benefício.

Uma decisão que gerou impasse

Essa decisão gerou um impasse, pois, ao proibir a escolha da regra mais vantajosa, o STF automaticamente invalidou a possibilidade de solicitar a “revisão da vida toda”. Isso gerou apreensão entre os segurados, que viram suas chances de aumentar os valores de seus benefícios diminuírem.

No entanto, a nova análise do recurso pelo STF pode reverter essa situação. Se os ministros decidirem a favor dos aposentados e pensionistas, será possível incluir as contribuições feitas antes de julho de 1994 no cálculo dos benefícios. Isso pode representar uma vitória importante para os segurados que aguardam essa decisão há anos.

A “revisão da vida toda” beneficia principalmente segurados do INSS que tinham altos salários antes de 1994 e depois passaram a contribuir com valores menores. Para esses, a revisão pode aumentar significativamente o benefício. No entanto, para aqueles que sempre contribuíram com valores baixos, a revisão pode não trazer vantagens financeiras.

Fique atento às decisões do STF

Os segurados interessados na “revisão da vida toda” devem ficar atentos às decisões do STF nos próximos dias. Caso a decisão seja favorável, será necessário buscar orientação jurídica para solicitar a revisão do benefício. É fundamental que os segurados consultem advogados especializados em direito previdenciário para avaliar se a revisão é vantajosa em seu caso específico.

Essa notícia, que acompanha o desenrolar do julgamento no STF, é um reflexo da importância de se manter informado sobre os direitos previdenciários. Acompanhar as decisões judiciais e entender as possibilidades de revisão pode fazer a diferença no valor do benefício recebido pelo segurado do INSS.

