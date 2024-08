Festa na Serasa! Governo estende prazo para jovens de CPF 1, 2, 3, 4 e mais quitarem dívidas

O Governo Federal anunciou uma extensão significativa no prazo para que universitários possam renegociar suas dívidas de financiamento estudantil através do programa Desenrola FIES.

Agora, estudantes têm até 31 de agosto para aproveitar a oportunidade de quitar pendências com descontos de até 99% sobre o valor total devido.

Essa prorrogação oferece um alívio crucial para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras, proporcionando uma chance valiosa para resolver pendências de forma mais acessível.

Lançado em 2023, o Desenrola FIES tem se mostrado uma ferramenta eficaz para auxiliar estudantes com problemas financeiros. Desde sua implementação, o programa já beneficiou aproximadamente 347 mil alunos que estavam inadimplentes com suas instituições de ensino superior privadas.

Essa medida representa uma importante oportunidade do Governo para universitários que enfrentam dificuldades financeiras.

Quem está elegível para a renegociação pelo desenrola FIES?

O programa Desenrola FIES, conforme estabelecido pelo Projeto de Lei nº 4172/2023, está disponível para cerca de 1,2 milhão de estudantes que atendem aos critérios especificados. Para ser elegível, é necessário que o financiamento estudantil tenha sido firmado até o ano de 2017.

As renegociações cobrem débitos acumulados até 30 de junho de 2023, sem exigir critérios específicos de renda. Assim, todos os estudantes podem participar, embora a porcentagem de desconto possa variar com base no nível de pobreza do indivíduo.

Como realizar a renegociação das dívidas?

Com a prorrogação do prazo até 31 de agosto, os interessados devem tomar providências para renegociar suas dívidas o quanto antes. As renegociações podem ser realizadas através dos seguintes canais:

Pela Caixa Econômica Federal:

Aplicativo FIES CAIXA: Disponível para download e acesso facilitado.

Disponível para download e acesso facilitado. WhatsApp: Entre em contato pelo número 0800 104 0 104.

Entre em contato pelo número 0800 104 0 104. Telefones: Ligue para 4004 0 104 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 104 0 104 (demais regiões).

Pelo Banco do Brasil:

Aplicativo BB: Selecione a opção “Negociar dívidas” e depois “Contrato FIES”.

Selecione a opção “Negociar dívidas” e depois “Contrato FIES”. WhatsApp: Use o número (61) 4004 0001 para atendimento.

Use o número (61) 4004 0001 para atendimento. Telefone: Central de Atendimento pelo número 0800 729 0001.

Além do Desenrola FIES, o Serasa está oferecendo uma alternativa inovadora para ajudar os universitários endividados a resolverem suas pendências com descontos de até 95%. Essa oportunidade proporciona uma solução adicional para aqueles que buscam liquidar suas dívidas de forma vantajosa.

Oportunidades do Governo para o alívio de universitários endividados

A extensão do prazo para o Desenrola FIES e as novas ofertas de negociação do Serasa são iniciativas que demonstram o compromisso das instituições com a redução do endividamento estudantil.

Esses programas visam oferecer suporte financeiro significativo, permitindo que os estudantes possam lidar com suas responsabilidades financeiras de maneira mais eficiente. Manter-se informado sobre as oportunidades e seguir os procedimentos recomendados são passos essenciais para garantir o acesso aos benefícios disponíveis e assegurar uma recuperação financeira eficaz.

