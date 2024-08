O Segredo da perda de peso saudável que NINGUÉM ACREDITAVA

Está cada vez mais difícil encontrar a abordagem certa para emagrecer de forma saudável? Um estudo recente, publicado na revista científica Obesity Science & Practice revela o verdadeiro segredo.

O verdadeiro segredo para perder peso com saúde pode estar na combinação de uma alimentação rica em proteínas e fibras, aliada à restrição calórica.

Este estudo informa sobre a importância de equilibrar a ingestão desses nutrientes para alcançar resultados eficazes e sustentáveis na perda de peso.

Os pesquisadores conduziram um experimento com 22 voluntários, sendo nove homens e 13 mulheres, com idades variando entre 30 e 64 anos. Veremos a seguir, os resultados.

Alimentação equilibrada e a prática de exercícios físicos são grandes aliados no processo de perda de peso. (Foto: Freepick / Noticiadamanha.com.br).

Reeducação alimentar; seria a melhor saída?

Todos participaram de um programa de reeducação alimentar autônomo que durou 25 meses, ou seja, mais de dois anos.

Durante esse período, cada participante seguiu um plano alimentar personalizado, desenvolvido para reduzir a ingestão calórica, mas com um aumento significativo no consumo de proteínas, estabelecido em cerca de 80 gramas por dia, e de fibras, fixado em aproximadamente 20 gramas diárias.

Os resultados foram surpreendentes. Segundo Mindy H. Lee, a principal autora do estudo, os dados indicam que “aumentar a ingestão de proteínas e fibras, ao mesmo tempo que se reduz a quantidade de calorias consumidas, é essencial para garantir a segurança e a eficácia das dietas voltadas para a perda de peso”.

O resultado da pesquisa

A pesquisa demonstrou que, ao final de um ano, 41% dos participantes que seguiram a dieta proposta conseguiram reduzir, em média, 12,9% de seu peso corporal. Em contrapartida, o grupo de controle, que não alterou significativamente sua dieta, registrou uma perda de apenas 2% do peso inicial.

Além da redução significativa de peso, os participantes do estudo também observaram outras melhorias importantes na composição corporal.

A massa gorda média, que era de 42,6 quilos no início do programa, caiu para 35,7 quilos após 15 meses de adesão à dieta. A circunferência abdominal dos participantes também apresentou uma redução considerável, com uma diminuição média de sete centímetros em seis meses e nove centímetros ao final dos 15 meses.

Treinos ao ar livre: estratégia perfeita para emagrecer de forma eficaz

Para aqueles que buscam alternativas aos treinos tradicionais em academias, há boas notícias. Treinar ao ar livre pode ser uma excelente opção para quem deseja perder peso e melhorar a saúde.

Segundo o personal trainer Domenic Angelino, em entrevista ao site Eat This, Not That, os exercícios realizados fora do ambiente fechado das academias oferecem diversos benefícios, incluindo a melhora do humor e o aumento da produção de vitamina D, devido à exposição ao sol.

Os treinos podem ser grandes aliados; confira algumas opções

Virar pneus:

Atividade altamente eficaz para aumentar a força muscular e queimar calorias.

Consiste em levantar e virar grandes pneus de caminhão.

Recomenda-se realizar entre três e cinco séries de 15 a 20 repetições para melhores resultados.

Natação:

Um dos esportes mais completos e eficazes para a queima de calorias.

Trabalha tanto a parte superior quanto a parte inferior do corpo.

Promove uma tonificação muscular equilibrada.

Corrida:

Ótima opção para quem prefere atividades tradicionais.

Eficaz para queimar um grande número de calorias em um curto período de tempo.

Escalada:

Requer o uso de equipamento completo e de alta qualidade, especialmente para quem tem experiência.

Desafiadora e excelente para a perda de peso.

Envolve quase todos os grupos musculares e exige um alto gasto calórico.

Confira também:

Treino em casa: como ficar em forma sem sair do conforto do lar, confira também algumas opções

Levantamento de halteres:

Mantenha as costas retas.

Realize de 10 a 12 repetições.

Agachamentos:

Execute de 10 a 12 repetições.

Elevação de halteres acima da cabeça:

Preste atenção à postura.

Contraia o abdômen.

Repita de 10 a 12 vezes.

Alongamentos:

Direcionados aos principais grupos musculares.

Mantenha cada posição por 15 a 30 segundos.

Respire profundamente durante os alongamentos.

Caminhar também ajuda na perda de peso!

Para quem busca uma opção ainda mais simples, como a caminhada, Rachel MacPherson propõe um treino acessível e eficaz. O exercício começa com cinco minutos de aquecimento, em uma caminhada lenta para preparar os músculos.

Em seguida, o treino alterna entre três minutos de caminhada rápida, que eleva o ritmo cardíaco, e dois minutos de caminhada em ritmo mais lento para recuperação.

Esse ciclo deve ser repetido duas vezes para maximizar os benefícios cardiovasculares e a queima de calorias. Ao final, é essencial realizar um relaxamento com alongamentos suaves, focando nos principais grupos musculares, e manter cada alongamento por alguns segundos, respirando profundamente para ajudar na recuperação e no relaxamento muscular.

Dieta equilibrada + exercícios = Receita do sucesso!

A combinação de uma dieta rica em proteínas e fibras com uma redução calórica controlada e a prática regular de exercícios, seja ao ar livre, em casa ou na academia, pode ser a chave para a perda de peso saudável e eficaz.

Com disciplina e as estratégias certas, é possível alcançar resultados duradouros e melhorar significativamente a saúde e a qualidade de vida.

