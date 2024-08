CLT com CPF final 7, 3, 9, 1, 0, 2, 4, 6, 5 e 8 tem NOVO SAQUE via Caixa 100% confirmado

Trabalhadores CLT com CPF final 7, 3, 9, 1, 0, 2, 4, 6, 5 e 8 têm saque Caixa liberado. Veja como garantir o benefício.

Uma nova rodada de saques do FGTS está gerando expectativa entre trabalhadores contratados sob o regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

A Caixa Econômica Federal confirmou que os beneficiários nascidos em diversos meses, com CPFs terminados nos números 7, 3, 9, 1, 0, 2, 4, 6, 5 e 8, têm agora a oportunidade de realizar um novo saque, diretamente em suas contas.

Mas como saber se você está entre os convocados para realizar esse saque? E quais são os procedimentos necessários para garantir que o valor seja liberado? A seguir, detalhamos todas as informações importantes, desde o calendário até o passo a passo para fazer a solicitação pelo aplicativo da Caixa.

Caixa confirma novo saque para trabalhadores com CPF final 7, 3, 9, 1, 0, 2, 4, 6, 5 e 8. Confira detalhes e prazos.

Quem pode realizar o saque-aniversário do FGTS agora?

O saque-aniversário segue um calendário específico, em que os trabalhadores podem acessar o saldo de acordo com o mês de nascimento.

Para aqueles que nasceram entre os meses de junho e agosto, por exemplo, o prazo de saque ainda está em vigor.

Isso significa que, além dos nascidos em agosto que já têm o direito liberado neste mês, trabalhadores nascidos em junho que ainda não realizaram o saque também podem acessar o recurso.

Além disso, os trabalhadores que aderiram recentemente ao saque-aniversário precisam ficar atentos. A adesão a essa modalidade exige que o trabalhador abra mão do saque-rescisão, que seria o montante integral disponível em caso de demissão sem justa causa.

A mudança pode ser feita de forma simples pelo aplicativo do FGTS, bastando concordar com os termos e selecionar a opção “Saque padrão”.

Como solicitar o saque-aniversário do FGTS?

O processo para solicitar o saque-aniversário é simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo do FGTS. Confira o passo a passo:

Acesse o aplicativo FGTS: Caso ainda não tenha o app instalado, ele está disponível para download tanto para Android quanto para iOS.

Caso ainda não tenha o app instalado, ele está disponível para download tanto para Android quanto para iOS. Faça o login com CPF e senha: Certifique-se de que seus dados estão atualizados no sistema.

Certifique-se de que seus dados estão atualizados no sistema. Clique na opção “Meus saques” e selecione “Saque-aniversário”.

e selecione “Saque-aniversário”. Confirme a adesão e aceite os termos e condições apresentados na tela.

apresentados na tela. Escolha a conta corrente para receber o valor: É possível cadastrar qualquer conta bancária para receber o saque, facilitando ainda mais o acesso ao dinheiro.

Uma vez realizada a solicitação, o valor será transferido diretamente para a conta indicada, dentro do prazo estipulado pela Caixa.

Vale lembrar que o pedido de saque deve ser feito no mês de aniversário para garantir o recebimento ainda no mesmo ano. Caso a adesão seja feita fora desse período, o valor só será disponibilizado no aniversário seguinte.

Vantagens e considerações do saque-aniversário

Optar pelo saque-aniversário do FGTS traz benefícios, em especial para quem precisa de um reforço financeiro imediato.

O valor recebido pode ser utilizado de diversas formas, como pagamento de contas atrasadas, investimento em projetos pessoais ou até mesmo como reserva de emergência.

No entanto, é importante considerar que, ao escolher essa modalidade, o trabalhador abre mão do saque integral em caso de demissão sem justa causa, o que pode ser um ponto negativo para aqueles que desejam manter essa segurança.

Outro ponto a ser destacado é a flexibilidade no uso do recurso. O valor fica disponível na conta do trabalhador e pode ser movimentado conforme suas necessidades.

Além disso, a possibilidade de receber anualmente uma quantia do FGTS ajuda a planejar melhor as finanças, sobretudo em momentos de aperto.

