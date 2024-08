Perdeu o seu celular? TRUQUE ajuda a recuperar conta e mensagens no WhatsApp

Perdeu o celular e ficou sem acesso ao WhatsApp? Veja como recuperar sua conta e restaurar mensagens apagadas com algumas medidas simples.

Perder o celular ou ter o aparelho roubado pode ser uma experiência extremamente estressante, ainda mais quando você percebe que também perdeu o acesso ao WhatsApp.

Por isso, saber como recuperar a conta e as mensagens se torna fundamental para quem enfrenta essa situação. Felizmente, existem soluções práticas que podem te ajudar a recuperar o controle da sua conta e, em alguns casos, até restaurar conversas antigas.

Abaixo, conheça alguns truques que as você pode seguir para recuperar o acesso ao seu WhatsApp e o que fazer para restaurar mensagens excluídas.

WhatsApp inacessível após perder o celular? Confira passos para recuperar a conta e opções para restaurar mensagens excluídas com segurança. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como recuperar a conta do WhatsApp após perder o celular?

Quando o celular é perdido ou roubado, o primeiro passo é tomar medidas para proteger sua conta do WhatsApp e evitar que outras pessoas tenham acesso a ela.

A boa notícia é que mesmo sem o aparelho, você pode recuperar sua conta e desativar o acesso de terceiros. Aqui estão os principais passos a seguir:

Desativação do SIM card : Entre em contato com sua operadora de telefonia para bloquear o chip e solicitar um novo com o mesmo número de telefone. Esse é o primeiro passo para impedir que alguém use seu número indevidamente.

: Entre em contato com sua operadora de telefonia para bloquear o chip e solicitar um novo com o mesmo número de telefone. Esse é o primeiro passo para impedir que alguém use seu número indevidamente. Reinstalação do WhatsApp : Após receber o novo SIM card com o mesmo número, reinstale o WhatsApp em outro celular. Durante o processo de configuração, o aplicativo enviará um código de verificação de seis dígitos por SMS ou ligação telefônica. Ao inserir o código, qualquer dispositivo que estava utilizando a sua conta será automaticamente desconectado , já que o WhatsApp só permite que uma conta seja vinculada a um número por vez.

: Após receber o novo SIM card com o mesmo número, reinstale o WhatsApp em outro celular. Durante o processo de configuração, o aplicativo enviará um código de verificação de seis dígitos por SMS ou ligação telefônica. Ao inserir o código, , já que o WhatsApp só permite que uma conta seja vinculada a um número por vez. Contato com o suporte do WhatsApp: Em casos em que sua conta foi invadida ou se você não tem acesso imediato ao novo chip, envie um e-mail para support@whatsapp.com solicitando a desativação temporária da conta. No e-mail, inclua o número do seu telefone com o código do país e informe a situação. Isso ajuda a proteger sua conta até que você possa reinstalá-la.

Como recuperar mensagens excluídas no WhatsApp?

Recuperar mensagens apagadas pode ser uma tarefa desafiadora, mas existem algumas técnicas que podem ser úteis, dependendo da situação.

Mesmo que uma mensagem tenha sido excluída, há maneiras de tentar restaurá-la, principalmente se você tiver o hábito de fazer backups regulares. Confira algumas opções:

Reinstalação do aplicativo : Em alguns casos, ao desinstalar e reinstalar o WhatsApp, você pode restaurar mensagens que foram apagadas, especialmente se o backup estiver ativado. Durante a reinstalação, o aplicativo perguntará se você deseja restaurar o backup mais recente.

: Em alguns casos, ao desinstalar e reinstalar o WhatsApp, você pode restaurar mensagens que foram apagadas, especialmente se o backup estiver ativado. Durante a reinstalação, o aplicativo perguntará se você deseja restaurar o backup mais recente. Histórico de notificações ou lixeira do WhatsApp : Dependendo do sistema do seu celular, é possível acessar o histórico de notificações para visualizar mensagens excluídas. Outra opção é verificar a lixeira do WhatsApp, que pode conter mensagens apagadas recentemente.

: Dependendo do sistema do seu celular, é possível acessar o histórico de notificações para visualizar mensagens excluídas. Outra opção é verificar a lixeira do WhatsApp, que pode conter mensagens apagadas recentemente. Restauração de backup no Google Drive : Se você realiza backups regulares no Google Drive, há uma boa chance de recuperar conversas antigas. Ao reinstalar o aplicativo, escolha a opção de restaurar o backup do Google Drive durante a configuração. Essa prática pode trazer de volta chats que foram apagados antes da última atualização do backup .

: Se você realiza backups regulares no Google Drive, há uma boa chance de recuperar conversas antigas. Ao reinstalar o aplicativo, escolha a opção de restaurar o backup do Google Drive durante a configuração. . Aplicativos de terceiros: Existem aplicativos específicos, como WAMR e WhatsRemoved+, que prometem recuperar mensagens apagadas. Esses apps monitoram as notificações e salvam o conteúdo automaticamente. No entanto, é importante lembrar que o uso de tais aplicativos pode representar riscos à segurança dos seus dados.

Dicas para prevenir a perda de dados no WhatsApp

Para evitar dores de cabeça no futuro, é sempre recomendável manter o backup do WhatsApp ativado, configurado para ocorrer diariamente, semanalmente ou mensalmente, de acordo com suas necessidades.

Além disso, manter o aplicativo sempre atualizado ajuda a garantir a segurança e o bom funcionamento das funcionalidades.

Com essas dicas, você estará mais preparado para lidar com situações inesperadas e garantir que sua conta do WhatsApp e suas mensagens fiquem protegidas, mesmo diante de imprevistos como a perda ou o roubo do celular.

