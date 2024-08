O FIM do WhatsApp? Governo apresenta ALTERNATIVA nacional de mensagens

A comunicação digital do governo brasileiro está prestes a passar por uma transformação significativa.

Ricardo Cappelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), anunciou que a entidade está planejando uma licitação para contratar empresas nacionais que desenvolverão uma alternativa ao WhatsApp.

O objetivo é substituir o popular aplicativo de mensagens na comunicação interna do governo, visando maior segurança e controle das informações.

Cappelli justificou a mudança pela necessidade de preservar o sigilo das mensagens trocadas entre autoridades do governo. Em sua visão, os aplicativos estrangeiros, como o WhatsApp, apresentam riscos significativos devido aos frequentes vazamentos e ao possível compartilhamento de informações com agências de espionagem internacionais, como a NSA e a CIA.

O impacto dessa mudança poderá ser profundo, não só para o governo, mas também para a indústria de tecnologia nacional.



A preocupação de Cappelli

Em uma postagem no X (antigo Twitter), Cappelli expressou sua preocupação com a exposição do Brasil: “Não é aceitável que altas autoridades da República se comuniquem através de um aplicativo de mensagens pertencente a uma empresa estrangeira, que pode representar interesses estratégicos alheios ao interesse nacional.”

O presidente da ABDI revelou à Folha de S.Paulo que, quando ainda era secretário-executivo no Ministério da Justiça, já considerava a contratação de um mensageiro nacional para melhorar a segurança das comunicações do governo.

Segundo ele, a segurança da informação é uma questão crucial para a soberania nacional, e o uso de tecnologias desenvolvidas fora do país pode comprometer essa segurança.

As referências às Forças Armadas e sua forma de comunicação

Cappelli ainda fez referência às Forças Armadas, que já utilizam um sistema de mensageria desenvolvido por uma empresa nacional estratégica de defesa. De acordo com ele, “os nossos oficiais mais graduados não utilizam plataformas privadas estrangeiras para suas comunicações. Isso é uma questão de proteção da nossa soberania.”

A decisão de priorizar um mensageiro nacional também foi influenciada pelo recente escândalo envolvendo vazamentos de conversas de juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes.

Essas conversas, obtidas via WhatsApp, foram usadas para questionar a legalidade de atos do ministro no inquérito das fake news, destacando a vulnerabilidade das plataformas estrangeiras.

Tentativa de mudança proposta pelo Governo

Essa mudança proposta pelo governo é vista como uma tentativa de fortalecer a segurança da informação e reduzir o risco de vazamentos sensíveis.

A ABDI está agora em busca de soluções nacionais que possam oferecer não apenas segurança aprimorada, mas também a confiabilidade necessária para a comunicação oficial do governo.

A substituição do WhatsApp por um mensageiro desenvolvido localmente representa um passo importante para a soberania tecnológica e a proteção dos dados governamentais.

A nova medida do Governo pode revolucionar o mercado de tecnologia nacional?

A resposta dessa mudança poderá ser profunda, não só para o governo, mas também para a indústria de tecnologia nacional, que poderá ganhar um novo mercado com a demanda por soluções seguras e confiáveis.

A decisão também sinaliza uma crescente preocupação com a segurança cibernética e a necessidade de maior controle sobre as ferramentas de comunicação utilizadas por instituições públicas.

