CIN x CNH: qual a diferença entre os documentos? Qual é o mais importante? Descubra AGORA

Entenda a diferença entre a nova CIN e a CNH, e saiba qual documento deve ser priorizado em diferentes situações. Veja qual é o mais importante.

Com a chegada da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), muitos brasileiros estão se perguntando como ela se compara à tradicional Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A CIN, que usa o CPF como número único de identificação, promete unificar diversos registros em um único documento, trazendo mais praticidade para a vida dos cidadãos.

No entanto, apesar da inovação, é fundamental entender as diferenças e limitações de cada documento, em especial em situações onde a CNH continua sendo imprescindível.

O que é a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e como ela funciona?

A CIN é um documento de identidade que unifica o CPF como número principal, substituindo os antigos RGs que variavam de acordo com o estado.

Essa mudança visa padronizar o sistema de identificação em todo o território nacional, facilitando o acesso a serviços e aumentando a segurança contra fraudes.

O novo documento já está disponível em 24 estados brasileiros, e sua emissão é gratuita. Entre os benefícios da CIN estão:

Integração de registros : A CIN pode conter informações adicionais, como dados do SUS, NIS, Bolsa Família e até o número da CNH.

: A CIN pode conter informações adicionais, como dados do SUS, NIS, Bolsa Família e até o número da CNH. Formato digital : Além da versão física, o documento também pode ser acessado pelo aplicativo Gov.br, facilitando o acesso a qualquer momento.

: Além da versão física, o documento também pode ser acessado pelo aplicativo Gov.br, facilitando o acesso a qualquer momento. Segurança aprimorada: Com QR Code e tecnologia antifraude, a CIN permite uma verificação rápida e confiável, reduzindo o risco de falsificações.

Apesar dessas vantagens, a CIN não inclui dados como a categoria da habilitação, validade ou resultados de exames médicos, essenciais para quem precisa dirigir. Isso torna a CNH um documento obrigatório para os motoristas.

CNH: por que ela continua sendo indispensável?

A Carteira Nacional de Habilitação é o documento oficial que comprova a aptidão de uma pessoa para dirigir.

Regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a CNH é necessária para qualquer atividade relacionada à condução de veículos, seja em fiscalizações, locação de automóveis ou outros serviços.

Mesmo com a introdução da CIN, a CNH não perdeu sua importância. Ela contém informações críticas que não estão presentes na CIN, como:

Categoria da habilitação : A CNH especifica as categorias (A, B, C, D, E) que definem o tipo de veículo que o motorista está autorizado a conduzir.

: A CNH especifica as categorias (A, B, C, D, E) que definem o tipo de veículo que o motorista está autorizado a conduzir. Validade e exames médicos : A validade da CNH e os resultados dos exames médicos são informações essenciais para garantir que o condutor esteja apto para dirigir com segurança.

: A validade da CNH e os resultados dos exames médicos são informações essenciais para garantir que o condutor esteja apto para dirigir com segurança. Histórico de infrações: Em fiscalizações, a CNH permite verificar o histórico de infrações do motorista, algo que não pode ser conferido pela CIN.

Como escolher qual documento levar?

A escolha entre a CIN e a CNH depende da situação. Para a maioria das atividades diárias, como acessar serviços públicos, abrir contas bancárias ou comprovar identidade, a CIN é mais que suficiente.

No entanto, se você for dirigir, a CNH deve sempre estar com você, pois é o único documento que será aceito em fiscalizações e situações relacionadas ao trânsito.

Para os motoristas, a CNH continua sendo a prioridade. Embora a CIN integre o número da habilitação, ela não substitui as informações detalhadas que a CNH oferece, o que a torna indispensável em diversas situações.

Emissão e validade dos documentos

A CIN pode ser solicitada gratuitamente, e sua validade varia de acordo com a idade do portador:

Até 12 anos : validade de 5 anos.

: validade de 5 anos. Entre 12 e 60 anos : validade de 10 anos.

: validade de 10 anos. Acima de 60 anos: validade indeterminada.

A CNH, por sua vez, precisa ser renovada periodicamente, de acordo com as diretrizes do CTB, e o processo envolve a realização de exames médicos.

