Precisando de cartão de crédito, mas está com nome SUJO? Nubank oferece um limite mais que ESPECIAL

Nubank lança cartão com limite especial para quem está com nome sujo. Veja como funciona essa solução e quais são as vantagens.

Conseguir um cartão de crédito pode ser um verdadeiro desafio para quem está com o nome negativado. No Brasil, mais de 72 milhões de pessoas enfrentam essa situação e, com isso, acabam tendo dificuldades em obter acesso a produtos financeiros básicos.

Pensando nisso, o Nubank, um dos maiores bancos digitais do país, lançou uma solução voltada para quem precisa reconstruir seu crédito mesmo estando com restrições. A proposta é simples: oferecer uma forma acessível de obter um limite de crédito controlado.

Mas como exatamente funciona essa modalidade? Quais são as vantagens e como ela pode ajudar a melhorar o histórico de crédito? A seguir, vamos explorar todos os detalhes dessa proposta e mostrar como você pode aproveitar essa oportunidade.

Precisando de crédito, mas está negativado? Nubank oferece uma alternativa com condições exclusivas para quem precisa reorganizar suas finanças. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o cartão de crédito do Nubank para negativados?

A proposta do Nubank com o cartão “Construir Limite” é simples e inovadora: oferecer uma forma segura de crédito para pessoas com restrições financeiras.

Ao invés de definir um limite pré-aprovado, o próprio cliente escolhe o valor que deseja utilizar como crédito, depositando essa quantia na sua conta Nubank. Esse valor fica retido e passa a ser o limite disponível para compras no cartão de crédito.

Por exemplo, se o cliente deseja ter um limite de R$ 200, ele precisa primeiro reservar essa quantia no aplicativo do Nubank.

Assim que o valor for reservado, ele estará disponível como crédito, permitindo que o cliente faça compras parceladas, pague serviços e até mesmo utilize em plataformas que exigem cartão de crédito.

O cliente tem acesso a essa funcionalidade diretamente pelo app do Nubank, na opção “Reservar como limite”.

Com isso, o usuário não precisa se preocupar com análises de crédito tradicionais ou burocracias que normalmente impedem o acesso ao crédito para quem tem o nome negativado.

Saiba também:

Quais são as vantagens desse cartão para quem está com o nome sujo?

Além de oferecer uma alternativa de crédito para quem está com restrições, o cartão “Construir Limite” do Nubank apresenta várias vantagens:

Controle total dos gastos: O cliente só utiliza o crédito se tiver previamente reservado o valor na conta, o que ajuda a evitar endividamento.

O cliente só utiliza o crédito se tiver previamente reservado o valor na conta, o que ajuda a evitar endividamento. Facilidade na obtenção de limite: Não é necessário passar por análise de crédito, o que permite que mesmo quem está negativado possa acessar o produto.

Não é necessário passar por análise de crédito, o que permite que mesmo quem está negativado possa acessar o produto. Melhoria no histórico de crédito: Usar o cartão e pagar as faturas em dia pode ajudar a aumentar as chances de obter um limite pré-aprovado no futuro.

Usar o cartão e pagar as faturas em dia pode ajudar a aumentar as chances de obter um limite pré-aprovado no futuro. Acesso a serviços essenciais: Muitas plataformas e serviços online exigem cartão de crédito, e essa modalidade do Nubank oferece a possibilidade de utilizá-los mesmo para quem está com o nome sujo.

Muitas plataformas e serviços online exigem cartão de crédito, e essa modalidade do Nubank oferece a possibilidade de utilizá-los mesmo para quem está com o nome sujo. Participação em promoções exclusivas: Recentemente, o Nubank lançou uma campanha onde clientes do cartão concorrem a prêmios via PIX, reforçando os benefícios oferecidos pela instituição.

Como aproveitar essa oportunidade e solicitar o cartão?

Para começar a usar o cartão “Construir Limite” do Nubank, o processo é bastante direto. Basta seguir os passos:

Abra o aplicativo do Nubank e acesse a opção “Carteira”.

Clique em “Empréstimos” e selecione “Empréstimo pessoal”.

Escolha a quantia que deseja reservar como limite de crédito e confirme a operação.

Após a reserva, o valor ficará disponível para uso como limite de crédito.

Saiba também: Perdeu o seu celular? TRUQUE ajuda a recuperar conta e mensagens no WhatsApp