URGENTE: Novo grupo do Bolsa Família deve se dirigir à Caixa nesta quarta-feira

Os pagamentos do Bolsa Família e do Vale-Gás, essenciais para milhões de famílias brasileiras, começaram na última segunda-feira (19).

A partir desta terça-feira (20), um novo grupo de beneficiários precisa comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal para sacar o auxílio. É importante destacar quem tem direito a receber esses benefícios e como proceder para garantir o pagamento.

Em agosto, o valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600,00, o que já representa um alívio financeiro significativo para as famílias em situação de vulnerabilidade social.

Além disso, um valor extra de R$ 102,00 do Auxílio Gás é concedido a cada dois meses para os inscritos no programa, proporcionando um apoio adicional nas despesas domésticas. Essa assistência financeira é fundamental para a subsistência de muitas famílias, especialmente em um período de inflação alta e dificuldades econômicas.

Como consultar o valor de agosto?

Para consultar o valor do Bolsa Família referente ao mês de agosto, o Governo Federal disponibilizou várias opções simples e acessíveis aos beneficiários. Uma das formas de consulta é através do aplicativo Bolsa Família, que permite o login utilizando o CPF do titular.

Outra opção é o aplicativo Caixa Tem, onde o usuário pode selecionar a opção “Bolsa Família” e, em seguida, “Consultar saldo” para verificar os valores disponíveis.

Além disso, é possível consultar o benefício ligando para a Caixa Econômica Federal pelo número 111, bastando informar o CPF do titular. O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) também oferece atendimento telefônico pelo número 121, onde a consulta pode ser feita informando o número do CPF.

Veja quando seu NIS recebe

O calendário de pagamentos do Bolsa Família e do Vale-Gás segue o número final do NIS (Número de Identificação Social), um dado essencial para que os beneficiários saibam a data exata de recebimento.

O pagamento começou na segunda-feira e segue com regularidade ao longo do mês, atendendo a diferentes grupos conforme o número final do NIS.

Por exemplo, nesta terça-feira (20), aqueles com NIS final 2 recebem o benefício. Na quarta-feira (21), será a vez dos beneficiários com NIS final 3, e assim por diante, até o final do mês.

Apoio financeiro para crianças, gestantes e gás de cozinha

No mês de agosto, os beneficiários do Bolsa Família têm direito a adicionais que seguem em pleno funcionamento.

Esses adicionais incluem R$ 150,00 por cada filho ou filha com idade entre 0 e 6 anos. Para filhos com idade entre 7 e 18 anos incompletos, o valor adicional é de R$ 50,00.

Mulheres gestantes no núcleo familiar também recebem um acréscimo de R$ 50,00, reforçando o apoio às famílias em situação de maior vulnerabilidade. Além disso, o Auxílio Gás, no valor de R$ 102,00, é pago bimestralmente, ajudando a cobrir os custos com o gás de cozinha, um item básico no orçamento doméstico.

Mantenha seus dados atualizados e não perca seu benefício

O Governo Federal reforça a importância de manter os dados do CadÚnico atualizados, uma vez que é através desse cadastro que os critérios de elegibilidade são verificados e os benefícios são concedidos.

Atualizações no cadastro garantem que as famílias continuem a receber o Bolsa Família e outros auxílios vinculados ao CadÚnico, evitando bloqueios ou cancelamentos indevidos.

Em caso de dúvidas, os beneficiários podem procurar os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou acessar os canais de atendimento da Caixa e do MDS.

Fique atento às datas para planejar seu orçamento

As datas são fundamentais para que os beneficiários organizem seu orçamento e garantam o acesso aos recursos que o programa oferece.

O Bolsa Família, em conjunto com o Vale-Gás, continua sendo um dos pilares do suporte social no Brasil, atendendo a milhões de pessoas que dependem desses benefícios para garantir o sustento de suas famílias.

A gestão desses programas envolve um planejamento rigoroso para assegurar que os pagamentos sejam realizados sem interrupções, contribuindo para a estabilidade econômica das famílias mais vulneráveis.

Confira o calendário agora!

É importante que os beneficiários fiquem atentos às datas específicas de pagamento para evitar filas e aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal.

A distribuição dos pagamentos é organizada para garantir que todos os beneficiários recebam o valor a que têm direito de forma eficiente e segura. O calendário completo do Bolsa Família e Vale-Gás para agosto é o seguinte:

NIS final 2: 20 de agosto;

NIS final 3: 21 de agosto;

NIS final 4: 22 de agosto;

NIS final 5: 23 de agosto;

NIS final 6: 26 de agosto;

NIS final 7: 27 de agosto;

NIS final 8: 28 de agosto;

NIS final 9: 29 de agosto;

NIS final 0: 30 de agosto.

Dessa forma, o Bolsa Família e o Vale-Gás seguem desempenhando um papel fundamental na redução das desigualdades sociais, oferecendo um suporte financeiro vital às famílias em situação de vulnerabilidade. O compromisso do Governo Federal com a continuidade e aprimoramento desses programas é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

