INSS pode deixar você se aposentar depois dos 45 anos + 10? Entenda

A previdência social é um tema de grande relevância para todos os brasileiros, e qualquer alteração em seus critérios pode ter consequências significativas a longo prazo.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) vem implementando novas regras que afetam diretamente a idade mínima para aposentadoria. Recentes alterações nos critérios de elegibilidade permitem que brasileiros possam se aposentar aos 55 anos, gerando discussões sobre os impactos dessas mudanças.

As novas diretrizes, que buscam equilibrar as contas públicas e garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário, têm sido recebidas com certo alívio por parte da população, especialmente entre aqueles que estão próximos de completar os requisitos para a aposentadoria.

FA previdência social vem mudando alguns critérios para a aposentadoria. Foto: Jeane de Oliveira.

Como funciona o processo de entrada na aposentadoria pelo INSS?

O processo de entrada na aposentadoria pelo INSS começa com a solicitação do benefício, que pode ser feita de forma online ou presencial.

O segurado deve apresentar documentos que comprovem o tempo de contribuição e a idade mínima exigida para o tipo de aposentadoria solicitada.

Após o envio da documentação, o INSS realiza a análise dos dados e, caso aprovado, o segurado começa a receber o benefício.

Veja também: Saque-aniversário do FGTS: mudanças podem preocupar os trabalhadores

Como funciona a aposentadoria para homem e mulheres no Brasil?

A reforma da previdência, aprovada em 2019, estabeleceu novas idades mínimas, sendo 62 anos para mulheres e 65 para homens.

Além disso, o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para mulheres e 20 anos para homens, com a possibilidade de aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, dependendo do caso.

No entanto, o valor do benefício pode variar conforme o tempo de contribuição e a média dos salários recebidos ao longo da vida. As regras também preveem transições para aqueles que estavam próximos de se aposentar antes da reforma.

As alterações nos critérios de contribuição

A nova regra considera períodos de contribuição diferenciados para cada categoria, considerando insalubridade, tempo de serviço, entre outras formas de trabalho.

Além disso, ajustes na alíquota de recolhimento visam equilibrar o déficit previdenciário, afetando diretamente o valor das aposentadorias futuras.

Especialistas sugerem que os segurados revisem suas contribuições para evitar surpresas ao se aposentarem.

Veja também: Bônus e mais bônus! Bolsa Família de agosto carrega 5 EXTRAS e valores passam de R$ 800

Como dar entrada na aposentadoria aos 55 anos?

Solicitar a aposentadoria aos 55 anos requer atenção às regras específicas. O trabalhador precisa cumprir os requisitos de idade mínima e tempo de contribuição estabelecidos pelo INSS. Além disso, é necessário reunir a documentação adequada, como RG, CPF, comprovante de residência e carteira de trabalho.

O processo de solicitação pode ser feito online, através do site ou aplicativo Meu INSS, onde é possível agendar o atendimento. Em caso de dúvidas, o cidadão pode consultar um advogado especializado em direito previdenciário. Esse suporte pode auxiliar no esclarecimento de questões e na orientação durante o processo.

Após o envio da documentação, o INSS realiza a análise do pedido, que pode levar alguns meses. Durante esse período, o segurado deve acompanhar o andamento do processo pela plataforma digital. Se houver pendências, o INSS solicita a complementação de informações, o que pode prolongar o tempo de espera.

Se o pedido for aprovado, o trabalhador começa a receber os pagamentos mensais de aposentadoria, de acordo com as regras vigentes. Por fim, é importante estar ciente dos direitos e cumprir todas as etapas para garantir o benefício de forma correta.