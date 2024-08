Bolsa Família ganha aliado! Conheça o NOVO projeto da Caixa que pode TRANSFORMAR sua vida

Caixa Econômica Lança Novo Programa de Crédito Exclusivo para Beneficiários do Bolsa Família e Inscritos no CadÚnico.

O Governo Federal, em parceria com a Caixa Econômica Federal, acaba de lançar uma nova iniciativa que promete impactar positivamente a vida de milhares de brasileiros: um programa de crédito exclusivo voltado para beneficiários do Bolsa Família e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

O objetivo central desse novo projeto é incentivar o empreendedorismo, proporcionando novas oportunidades de geração de renda para aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Com esse programa, o governo visa não apenas garantir a subsistência básica, mas também criar condições para que essas pessoas possam empreender e alcançar maior autonomia financeira.

A Caixa oferece diversas opções de serviços para os beneficiários do Bolsa Família, como saques e transferências.(Foto: Jeane de Oliveira/Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o novo programa de crédito?

O diferencial do novo programa de crédito, denominado “Acredita no Primeiro Passo”, está na forma como os empréstimos serão concedidos.

Diferentemente dos modelos anteriores, onde os valores eram deduzidos diretamente da folha de pagamento dos benefícios, o novo crédito funcionará como um microcrédito tradicional.

Isso significa que os beneficiários terão a possibilidade de solicitar o empréstimo em bancos parceiros do programa, com destaque para a Caixa Econômica Federal, que já desempenha um papel fundamental na gestão de programas sociais no Brasil.

Acredita: o programa de crédito injetará R$ 12 Bilhões e impulsionará economia

Com um investimento inicial robusto de R$ 1 bilhão, sendo R$ 500 milhões liberados já em 2024, o programa Acredita tem como meta disponibilizar até R$ 12 bilhões em crédito para micro e pequenos empreendedores nos próximos anos.

Esse montante representa uma injeção significativa de recursos na economia, especialmente em setores mais vulneráveis.

Os valores das operações de crédito oferecidas variam entre R$ 21 mil e R$ 80 mil, sendo que o valor máximo concedido não poderá ultrapassar 30% do faturamento anual do Microempreendedor Individual (MEI).

As desigualdades históricas de gênero

Um aspecto inclusivo e de grande relevância social do programa é que metade dos recursos será destinada exclusivamente a mulheres empreendedoras.

Essa medida visa corrigir desigualdades históricas de gênero no acesso ao crédito e ao empreendedorismo. Além disso, o programa se destaca por não cobrar taxas pelo uso do fundo, tornando o crédito mais acessível e menos oneroso para os beneficiários.

O potencial do programa “Acredita”

Estima-se que atualmente cerca de 4,6 milhões de pessoas inscritas no CadÚnico já atuem como empreendedores formais no Brasil. Além disso, aproximadamente 14 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único têm o desejo de iniciar seus próprios negócios.

Essas pessoas poderão ser diretamente beneficiadas por essa iniciativa, que tem o potencial de transformar a realidade econômica de milhões de famílias.

Você também pode gostar:

Previsão de início; quando começará?

O programa “Acredita no Primeiro Passo” está previsto para começar suas operações em julho e pretende realizar 1,25 milhão de transações de microcrédito até 2026.

Esse número expressivo reflete a ambição do projeto, que almeja injetar mais de R$ 7,5 bilhões na economia nacional.

A expectativa é que essa injeção de recursos não apenas fortaleça o empreendedorismo entre os mais vulneráveis, mas também gere um efeito cascata, estimulando a criação de empregos e o crescimento de pequenas empresas em diversas regiões do país.

Quem pode solicitar o crédito?

O programa foi desenhado para atender a diferentes perfis de empreendedores, abrangendo tanto aqueles que já estão formalizados quanto os que ainda operam de maneira informal. Os grupos elegíveis para solicitar o crédito incluem:

Beneficiários do Bolsa Família : Todos os inscritos no CadÚnico que possuem o Cartão Bolsa Família ativo poderão solicitar o crédito, desde que cumpram os demais requisitos estabelecidos pelo programa.

: Todos os inscritos no CadÚnico que possuem o Cartão Bolsa Família ativo poderão solicitar o crédito, desde que cumpram os demais requisitos estabelecidos pelo programa. Microempreendedores Individuais (MEIs) : Empreendedores que já estão formalizados e em situação regular junto à Receita Federal são elegíveis para solicitar os empréstimos oferecidos pelo programa. Essa categoria representa uma parcela significativa dos potenciais beneficiários, dado o número crescente de MEIs no Brasil.

: Empreendedores que já estão formalizados e em situação regular junto à Receita Federal são elegíveis para solicitar os empréstimos oferecidos pelo programa. Essa categoria representa uma parcela significativa dos potenciais beneficiários, dado o número crescente de MEIs no Brasil. Empreendedores Informais: Pessoas que ainda não possuem CNPJ, mas que conseguem comprovar uma renda mínima de R$ 3.500,00, também poderão acessar o crédito. Essa medida é fundamental para incluir no programa aqueles que estão começando a empreender e ainda não formalizaram suas atividades.

Bolsa família: adesão ao programa e mais

Para os beneficiários do Bolsa Família e inscritos no CadÚnico, essa iniciativa representa uma oportunidade concreta de transformar suas vidas e alcançar maior independência financeira, garantindo um futuro mais promissor para suas famílias.

A adesão ao programa deve ser feita diretamente nas agências da Caixa Econômica Federal ou nos demais bancos parceiros, onde os interessados poderão obter mais informações e iniciar o processo de solicitação de crédito.

Além disso, o governo disponibiliza canais de atendimento e informações detalhadas para garantir que todos os potenciais beneficiários tenham acesso ao programa e possam aproveitar ao máximo essa oportunidade única.

Assista: