Nasceu nos meses 9 ou 10? Mais de R$ 1.410,00 podem ser depositados na sua conta

A partir de segunda-feira, 15 de agosto, o Governo Federal começou o pagamento do abono salarial, no valor de até R$ 1.412.

Destinado a trabalhadores nascidos em setembro e outubro. Esse valor é equivalente ao salário mínimo e será creditado automaticamente via PIX para aqueles que possuem conta na Caixa Econômica Federal (CEF) ou no Banco do Brasil (BB).

Esta etapa do pagamento segue conforme o calendário do PIS/Pasep 2024, que corresponde ao ano-base de 2022.

O total de mais de 4,24 milhões de trabalhadores está apto a receber o benefício, que estará disponível até o final de dezembro.

O valor de até R$1.412 podem ser depositados conta, para quem nasceu em setembro ou outubro; Confira as regras.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Quem tem direito ao Abono Salarial?

O abono salarial é um benefício destinado tanto aos trabalhadores da iniciativa privada quanto aos servidores públicos que, em 2022, receberam, em média, até dois salários mínimos mensais.

Para ter direito ao benefício, o trabalhador deve estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter trabalhado formalmente por no mínimo 30 dias no ano-base.

Além disso, os empregadores devem ter registrado corretamente as informações dos funcionários na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) ou no eSocial.

Quanto você receberá? Confira

O valor do abono é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano-base. Aqueles que trabalharam durante todo o ano de 2022 receberão o valor integral de R$ 1.412.

Já os trabalhadores que atuaram por um período menor receberão R$ 117,67 por cada mês trabalhado. Para a contagem, períodos iguais ou superiores a 15 dias são considerados como um mês completo.

Como consultar o pagamento para quem nasceu em Setembro e Outubro?

Os trabalhadores que nasceram em setembro ou outubro podem verificar se têm direito ao abono salarial e consultar o valor disponível através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.

Para quem possui conta na Caixa Econômica Federal, o pagamento será creditado automaticamente na conta.

Para os beneficiários que não possuem conta na Caixa, o valor será depositado na poupança social digital, a qual pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem. Se a conta digital não for aberta, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, casas lotéricas e agências da Caixa Econômica Federal.

Confira também:

Recebe o Pasep? Fique atento!

Servidores públicos e militares que têm direito ao Pasep receberão o abono via crédito em conta no Banco do Brasil.

Para aqueles que não são correntistas, é possível realizar a transferência via TED para uma conta própria ou sacar o valor em qualquer agência do Banco do Brasil, apresentando um documento oficial de identidade.

Prazo final para saque; não perca!

Com essa nova rodada de pagamentos, o governo federal projeta injetar R$ 4,52 bilhões na economia, beneficiando mais de 24,87 milhões de trabalhadores em todo o Brasil.

O pagamento do abono salarial seguirá até 27 de dezembro de 2024, sendo este o prazo final para todos os beneficiários realizarem o saque do valor a que têm direito.

Após essa data, qualquer valor não resgatado precisará ser recuperado mediante uma convocação especial do Ministério do Trabalho e Previdência.

Aquecimento para a economia nacional

Essa iniciativa busca aliviar as finanças de milhões de brasileiros e fortalecer o poder de compra dos trabalhadores, ao mesmo tempo em que contribui para o aquecimento da economia nacional.

As medidas tomadas pelo governo reforçam o compromisso com a assistência aos trabalhadores e com a estabilidade econômica do país.

Assista: