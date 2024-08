Aviso importante: 5 MULTAS começam a pegar motoristas desavisados

No trânsito, o cumprimento das normas é essencial para garantir a segurança de todos. Contudo, mesmo os motoristas mais experientes podem ser surpreendidos por situações que levam a multas, muitas vezes desconhecidas ou subestimadas.

Essas infrações, previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), podem resultar em penalidades financeiras e até na remoção do veículo. Diante disso, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) emitiu um alerta importante, ainda no dia 14 de junho, destacando cinco infrações que muitos condutores podem não estar cientes.

Inclusive, se você é um dos motoristas que costuma não ficar de olho nas regras vigentes do país, é melhor se atentar para as infrações mais escondidas do código brasileiro.

Descubra as multas que os brasileiros costumam tomar por descuido e por não prestar atenção aos detalhes das leis de trânsito no Brasil

5 multas que muitos motoristas levam sem conhecer

1. Dirigir Descalço ou com Calçados Inadequados

Uma das infrações mais surpreendentes, e que muitos motoristas desconhecem, é a penalização por dirigir descalço ou com calçados inadequados, como chinelos ou sandálias que não se fixam firmemente aos pés.

O CTB especifica que o condutor deve estar em condições adequadas para operar o veículo, o que inclui o uso de calçados que proporcionem controle total dos pedais.

Dirigir descalço, ou com um calçado que possa se soltar, compromete a segurança ao dificultar a operação dos pedais, aumentando o risco de acidentes. Se flagrado nessa situação, o motorista pode ser multado por condução insegura.

2. Estacionar Longe do Meio-Fio

Estacionar de forma incorreta, longe do meio-fio, é outra infração comum e muitas vezes ignorada. De acordo com o CTB, o veículo deve ser estacionado o mais próximo possível do meio-fio.

Quando estacionado a uma distância entre 50 centímetros e 1 metro do meio-fio, o ato é considerado uma infração leve, gerando uma multa de R$ 88,38, além da possibilidade de remoção do veículo.

Se a distância ultrapassar 1 metro, a infração é classificada como grave, resultando em uma multa de R$ 195,23 e, novamente, a possível remoção do veículo. A correta observação dessa regra é essencial para a fluidez do trânsito e a segurança dos pedestres.

De olhos nessas outras 3 infrações:

3. Uso Inadequado da Buzina

A buzina, uma ferramenta essencial para alertar outros motoristas e pedestres, deve ser usada com moderação e apenas em situações de necessidade. O uso prolongado e repetido da buzina, sem justificativa, é considerado infração leve.

Essa prática, além de ser incômoda, pode ser penalizada com uma multa de R$ 88,38. Entre 22h e 6h, o uso da buzina em áreas urbanas é proibido, exceto em casos de extrema necessidade. Motoristas que desrespeitam essa regra estão sujeitos a penalidades, o que reforça a importância de um comportamento prudente no trânsito.

4. Dirigir sem Acionar o Limpador de Para-Brisa em Dias Chuvosos

Em dias chuvosos, a visibilidade no trânsito é seriamente comprometida, aumentando o risco de acidentes.

O CTB obriga o uso do limpador de para-brisa durante a condução sob chuva. Ignorar essa obrigação pode resultar em uma infração grave, com multa de R$ 195,23 e a retenção do veículo até a regularização da situação.

Além disso, a negligência em manter a visibilidade adequada durante a chuva coloca em risco a segurança do motorista, dos passageiros e de outros usuários da via.

5. Molhar Pedestres ao Passar por Poças d’Água

Uma infração que pode parecer trivial, mas que é considerada desrespeitosa e sujeita a penalidades, é molhar pedestres ao passar por poças d’água. Motoristas devem ter cuidado ao dirigir em áreas alagadas ou onde há acúmulo de água, especialmente em dias chuvosos.

Atirar água ou detritos em pedestres ou outros veículos é uma infração média, com multa de R$ 130,16. Essa prática, além de ser uma falta de consideração, pode causar desconforto ou até mesmo acidentes, e por isso é penalizada.

Existe uma solução simples para fugir das multas na CNH

Para evitar surpresas desagradáveis, como multas inesperadas, é fundamental que os motoristas se mantenham informados e atentos às regras de trânsito. Muitas infrações, como as listadas acima, são evitáveis com a conscientização e o respeito às normas do CTB.

A conscientização não apenas ajuda a evitar penalidades, mas também contribui para a segurança no trânsito, beneficiando todos os usuários das vias.

Manter-se atualizado sobre as regras de trânsito, assim como adotar uma postura prudente e respeitosa, são medidas essenciais para garantir uma condução segura e evitar prejuízos financeiros.

Portanto, é indispensável que todos os motoristas revisem suas práticas de direção e fiquem atentos a essas situações que, apesar de pouco conhecidas, podem gerar multas e complicações. A segurança no trânsito começa com a informação e a responsabilidade de cada condutor.