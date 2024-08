Comunicado dos Correios deixa brasileiros preocupados HOJE (20)

Os Correios desempenham um papel crucial na comunicação e na entrega de correspondências, enquanto a segurança digital é vital para proteger essas transações contra fraudes e ameaças online.

O mundo online, palco de oportunidades e facilidades, também se tornou um terreno fértil para golpes e fraudes. Recentemente, uma nova modalidade de golpe tem aterrorizado consumidores: o “Rastreamento Barrado”.

Esse tipo de fraude se aproveita da ansiedade dos compradores online, especialmente aqueles que aguardam ansiosamente a chegada de produtos adquiridos em lojas internacionais.

De acordo com dados do Google Trends, a busca por “rastreamento barrado” explodiu em mais de 1650% nos últimos dias, revelando a crescente preocupação dos consumidores com a situação.

Cuidado com o golpe do rastreamento dos Correios! Descubra como identificar e evitar fraudes relacionadas a rastreios de encomendas e proteger seus dados.(Foto: Google Creative Commons / Noticiadamanha.com.br).

Como funciona o golpe do “Rastreamento Barrado”?

O golpe se inicia com uma mensagem via SMS, que simula ser uma comunicação oficial dos Correios. O texto informa que o pedido está “barrado” e que o consumidor precisa pagar uma taxa para liberá-lo.

A mensagem inclui um link que, ao ser clicado, direciona o usuário para um site que imita o layout oficial dos Correios, induzindo-o a acreditar que se trata de uma plataforma legítima.

No site falso, a vítima é informada sobre a necessidade de realizar o pagamento da taxa para a liberação da entrega.

Enganados pela aparência e pela mensagem convincente, muitos consumidores acabam efetuando o pagamento, tornando-se vítimas do golpe e sofrendo prejuízo financeiro, além do risco de ter seus dados pessoais comprometidos.

Como identificar sites falsos de rastreamento?

Para se proteger desse tipo de golpe, é crucial ficar atento a alguns sinais que podem identificar a fraude.

Alessandro Fontes, co-fundador da plataforma Site Confiável, alerta para a importância de verificar a autenticidade de qualquer mensagem recebida e evitar clicar em links suspeitos.

Ele destaca que os sites fraudulentos, em sua maioria, utilizam domínios que não terminam em “.com.br” e possuem um tempo de vida útil limitado, geralmente ficando ativos por cerca de 10 dias antes de serem substituídos por novos domínios.

Dicas para evitar o golpe do “Rastreamento Barrado”

Para se proteger contra esse tipo de golpe, siga as seguintes recomendações:

Desconfie de links recebidos via SMS: essa é uma das principais ferramentas utilizadas por golpistas para direcionar as vítimas para sites falsos.

essa é uma das principais ferramentas utilizadas por golpistas para direcionar as vítimas para sites falsos. Acesse o site oficial dos Correios: para verificar informações sobre seus pedidos, utilize sempre o site oficial dos Correios.

para verificar informações sobre seus pedidos, utilize sempre o site oficial dos Correios. Preste atenção especial às URLs: certifique-se de que está interagindo com o site oficial dos Correios, verificando se o domínio termina em “.com.br”.

certifique-se de que está interagindo com o site oficial dos Correios, verificando se o domínio termina em “.com.br”. Utilize plataformas como o Site Confiável: antes de fornecer qualquer informação pessoal ou realizar pagamentos online, utilize ferramentas de verificação de segurança para confirmar a autenticidade dos sites.

antes de fornecer qualquer informação pessoal ou realizar pagamentos online, utilize ferramentas de verificação de segurança para confirmar a autenticidade dos sites. Nunca forneça dados pessoais em sites suspeitos: tenha cuidado com sites que solicitam informações pessoais, como CPF, número de cartão de crédito ou senhas.

Correios alertam para a segurança e combate à fraude

Em nota oficial, os Correios alertam para a necessidade de cautela por parte dos consumidores, recomendando que o acompanhamento do status das compras seja realizado diretamente no site oficial ou através da central de atendimento.

A empresa reforça a importância de um olhar crítico sobre mensagens e notificações recebidas, principalmente aquelas que exigem ações urgentes ou pagamentos inesperados.

A orientação dos Correios é clara: em caso de dúvidas, ignore a mensagem e acesse a plataforma oficial para confirmar a veracidade da informação.

Fique atento e proteja seus dados

A internet se tornou uma ferramenta fundamental para o comércio e a comunicação, mas exige atenção e cuidado para evitar golpes e fraudes.

Mantenha-se informado, desconfie de mensagens suspeitas, utilize sites confiáveis e proteja seus dados pessoais. Com um pouco de atenção e cautela, você poderá navegar no mundo online com mais segurança.

