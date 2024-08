Governo convoca brasileiros do FIES para benefício incrível

O governo federal lançou o programa Desenrola FIES, uma iniciativa destinada a facilitar a renegociação das dívidas dos estudantes que adquiriram financiamento estudantil por meio do (FIES).

O Desenrola FIES oferece condições atrativas para aqueles que possuem contratos em atraso, possibilitando descontos expressivos que podem chegar a até 99% do valor total da dívida. O prazo para adesão ao programa termina no dia 31 de agosto, e os estudantes inadimplentes têm até essa data para regularizar suas pendências.

Os estudantes que desejam aderir ao Desenrola FIES devem procurar diretamente os bancos responsáveis pelo financiamento, seja através de canais digitais, como o aplicativo Caixa FIES e o site do Banco do Brasil, ou presencialmente em uma agência bancária.

As condições de renegociação variam de acordo com o perfil de cada estudante e o tempo de inadimplência do contrato.

A adesão ao Desenrola FIES é simples e pode ser feita diretamente pelos canais oferecidos pelas instituições financeiras responsáveis pelos contratos do FIES.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Dívida do FIES com descontos de até 100% nos encargos

Para os contratos que apresentam débitos vencidos há mais de 90 dias, em 30 de junho de 2023, o programa oferece duas opções principais.

A primeira é o pagamento à vista, com um desconto de 100% sobre encargos, como juros e multas por atraso, além de um desconto de 12% sobre o valor financiado.

A segunda opção é o parcelamento da dívida em até 150 vezes, mantendo as condições contratuais originais, mas com o abatimento total dos encargos adicionais.

Débitos vencidos há mais de 360 dias; tem jeito?

Já para os contratos com débitos vencidos há mais de 360 dias, em 30 de junho de 2023, e cujos financiados estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou foram beneficiários do Auxílio Emergencial em 2021, as condições são ainda mais vantajosas.

Neste caso, o programa oferece um desconto de 92% sobre o valor total da dívida, incluindo juros e multas, para pagamento em até 15 parcelas mensais e sucessivas.

Débitos superiores a 5 anos

Para aqueles que se enquadram no mesmo perfil, mas com inadimplência superior a cinco anos, o desconto pode chegar a 99% do valor total da dívida.

Essa condição é especialmente importante para os estudantes que estão há muito tempo sem conseguir regularizar suas pendências, oferecendo uma chance de recomeço com uma carga financeira significativamente reduzida.

Estudantes que possuem contratos com débitos vencidos há mais de 360 dias, mas que não se encaixam nos critérios anteriores, também têm a oportunidade de renegociar suas dívidas. Nesses casos, o Desenrola FIES oferece um desconto de 77% sobre o valor total da dívida, com a possibilidade de parcelamento em até 15 vezes.

Confira também:

Pagamento em dia também tem benefícios!

Mesmo para aqueles que estão com os pagamentos em dia, o programa oferece benefícios. Esses estudantes podem obter um desconto de 12% sobre o valor total da dívida, desde que optem pelo pagamento à vista.

O Desenrola FIES surge como uma resposta às dificuldades enfrentadas por muitos estudantes brasileiros que, ao longo dos anos, acumularam dívidas devido às condições financeiras adversas.

Com essa iniciativa, o governo busca não apenas aliviar o peso dessas dívidas, mas também incentivar a regularização financeira dos jovens, permitindo que retomem seus planos acadêmicos e profissionais sem o fardo de uma dívida acumulada.

Negociações diretas com os bancos

Além disso, a possibilidade de negociação direta com os bancos oferece uma flexibilidade maior para os estudantes encontrarem a melhor solução para suas finanças, seja por meio do pagamento à vista ou do parcelamento em condições mais favoráveis.

Esse movimento de renegociação é visto como uma oportunidade para muitos recomeçarem, com a chance de quitar suas dívidas e reorganizar suas vidas financeiras.

A adesão ao Desenrola FIES é simples e pode ser feita diretamente pelos canais oferecidos pelas instituições financeiras responsáveis pelos contratos do FIES.

Fique atento aos prazos!

Os estudantes devem se atentar ao prazo de 31 de agosto e buscar a melhor alternativa para resolver suas pendências, garantindo assim que possam continuar seus estudos e construir um futuro com menos preocupações financeiras.

O programa Desenrola FIES representa um passo significativo na direção de uma educação mais acessível e financeiramente sustentável no Brasil.

Com as condições oferecidas, milhares de estudantes terão a oportunidade de regularizar suas dívidas e seguir em frente com seus projetos acadêmicos e profissionais, livres do peso de uma dívida que, até então, parecia insuperável.

Assista: