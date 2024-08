Setembro marca fim de pagamentos de benefício no Brasil e muitos lamentam

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) anunciou uma alteração crucial no pagamento de benefícios para a população brasileira.

Em comunicado recente, o MDS informou que, embora o benefício continue a ser pago em agosto, não haverá continuidade em setembro.

A mudança afeta milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pois aproximadamente 6 milhões de cidadãos estão diretamente impactados por essa decisão.

O benefício encerrado em setembro poderá, no entanto, ser retomado em outubro, dependendo da revisão das regras e políticas governamentais. Para garantir o acesso contínuo, é essencial que os beneficiários compreendam bem as novas diretrizes e se mantenham atualizados sobre quaisquer modificações.

Seria em setembro o fim dos pagamentos de muitos benefícios? confira! (Foto: Prensa Latina/ Noticiadamanha.com.br.

Auxílio-Gás de agosto: benefício essencial para famílias de baixa renda

O Auxílio Gás é um programa federal crucial que visa aliviar as despesas das famílias de baixa renda com a compra de botijões de gás.

Este benefício é especialmente significativo, dado que o gás é essencial para a preparação de alimentos. O programa é destinado a indivíduos que estão inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com uma renda per capita inferior a meio salário mínimo e que também estão inscritos no Bolsa Família.

Adicionalmente, o programa também é acessível para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), desde que atendam aos critérios de renda estabelecidos. Para garantir o benefício, as famílias precisam estar registradas no CadÚnico, e o cadastro deve ser realizado em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Outros benefícios disponíveis para as famílias

Além do Auxílio Gás, as famílias podem contar com outros benefícios oferecidos pelo governo. O Bolsa Família, por exemplo, proporciona um valor mínimo de R$ 600, com adicionais específicos para diferentes condições.

Para famílias com cinco ou mais membros, o benefício adicional é de R$ 142 por pessoa. Crianças com até seis anos recebem um valor extra de R$ 150, enquanto aquelas entre 7 e 14 anos, bem como gestantes e mulheres que amamentam, recebem R$ 50 cada.

Além desses valores, o Benefício de Renda de Cidadania e o Benefício Complementar também são opções que podem complementar o Auxílio Gás e o Bolsa Família, oferecendo suporte adicional às famílias de baixa renda.

Confira também:

Como consultar e receber o Auxílio-gás: procedimentos e calendário

O pagamento do Auxílio Gás é feito na poupança social digital do Caixa Tem, de acordo com um calendário baseado no Número de Identificação Social (NIS). Em agosto, o pagamento será efetuado conforme a terminação do NIS dos beneficiários.

O calendário de pagamentos para agosto é o seguinte:

NIS terminado em 1: 19 de agosto

NIS terminado em 2: 20 de agosto

NIS terminado em 3: 21 de agosto

NIS terminado em 4: 22 de agosto

NIS terminado em 5: 23 de agosto

NIS terminado em 6: 26 de agosto

NIS terminado em 7: 27 de agosto

NIS terminado em 8: 28 de agosto

NIS terminado em 9: 29 de agosto

NIS terminado em 0: 30 de agosto

O valor do Auxílio Gás corresponde ao preço de um botijão de gás de 13 kg, estipulado pela Agência Nacional do Petróleo e Gás Natural (ANP). Para agosto, o valor será de R$ 102.

Atenção às mudanças e dúvidas frequentes

É importante que os beneficiários fiquem atentos às possíveis alterações nas regras dos programas de assistência social. Dúvidas comuns, como bloqueios relacionados à renda no Cadastro Único e técnicas para evitar o “pente fino” do Auxílio Gás, devem ser cuidadosamente consideradas.

O MDS também anunciou mudanças no BPC a partir de agosto de 2024, o que pode impactar os atuais e futuros beneficiários.

Para mais informações, consulte os canais oficiais do governo e mantenha-se atualizado sobre as mudanças e novos anúncios que possam afetar o seu benefício.

