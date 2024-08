Brasileiros podem se aposentar MUITO BEM nestes países pelo mundo

Se aposentar é o início de um novo ciclo, onde os sonhos se renovam e as oportunidades de viver plenamente se ampliam.

A crescente expectativa de vida ao redor do mundo está redefinindo a aposentadoria, transformando-a em um capítulo repleto de novas possibilidades e sonhos. Esse período, que antes era visto como um tempo de descanso, agora é percebido como uma oportunidade para explorar novos horizontes.

Muitos aposentados estão aproveitando essa fase para buscar um novo lar em terras estrangeiras. A busca por qualidade de vida, o desejo de conhecer novas culturas e a necessidade de um custo de vida mais acessível têm levado muitos a considerar a mudança para outros países.

No Brasil, essa tendência também se faz presente, com um número crescente de aposentados se interessando por destinos internacionais. Essa busca reflete o desejo de viver uma aposentadoria ativa e cheia de descobertas, alinhada às transformações globais desse período da vida.

Alguns países oferecem as melhores condições para você se aposentar com qualidade de vida e segurança financeira.(Foto: infomoney.com.br/ Noticiadamanha.com.br).

A busca por qualidade de vida e novas experiências

O desejo de redefinir as raízes e construir uma nova vida em terras estrangeiras é cada vez mais comum entre os brasileiros aposentados.

A busca por um estilo de vida mais tranquilo, em contato com novas culturas e com custos de vida mais baixos, impulsiona essa busca por um novo lar.

Mas quais são os destinos ideais para quem busca uma aposentadoria tranquila e com qualidade de vida?

Top 5: os melhores países para curtir a aposentadoria em 2024

Para ajudar nessa decisão, a consultoria International Living elaborou um ranking anual que leva em consideração diversos fatores, desde o clima e o custo de vida até os benefícios oferecidos para os aposentados.

Em 2024, os cinco países que se destacam como os melhores destinos para a aposentadoria são:

Costa Rica: um paraíso tropical com qualidade de vida

A Costa Rica, com sua beleza natural exuberante e clima tropical, oferece um estilo de vida relaxante e acolhedor.

Sua população amigável, um sistema de saúde de alto nível e uma série de incentivos para novos moradores, fazem do país um destino atrativo para os aposentados.

Desde 1948, a Costa Rica prioriza investimentos em saúde e educação, o que lhe rendeu o apelido de “Suíça da América Central”. O idioma oficial, o espanhol, facilita a adaptação dos brasileiros, tornando a vida em sociedade mais prazerosa.

Portugal: história, beleza e qualidade de vida na Europa

Portugal, com sua rica história e paisagens deslumbrantes, oferece uma qualidade de vida excepcional, com um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo.

A presença de uma grande comunidade brasileira facilita a adaptação dos aposentados, e os acordos entre Brasil e Portugal simplificam a entrada no país.

Portugal também se destaca por sua localização privilegiada, com fácil acesso ao restante da Europa.

México: cultura vibrante e custo de vida acessível

O México, com sua cultura vibrante e alegre, oferece um estilo de vida contagiante e acolhedor. As paisagens exuberantes, a hospitalidade da população e o clima ensolarado criam um ambiente propício para uma aposentadoria tranquila.

O custo de vida acessível permite que os aposentados desfrutem de luxos como férias em resorts à beira-mar ou vinhos premiados, produtos considerados de alto padrão no Brasil.

Confira também:

Panamá: tranquilidade e segurança para se aposentar na América Central

O Panamá, com sua localização estratégica na América Central, oferece uma atmosfera de paz e estabilidade.

O país se destaca pelo alto poder de compra de seus habitantes, pela economia em constante crescimento e pela comunidade estrangeira ativa e amigável.

Sua infraestrutura moderna, sistema de saúde de qualidade e condições especiais para aposentados em diversos serviços públicos, garantem uma aposentadoria tranquila e confortável.

Espanha: diversidade cultural e gastronomia excepcional

A Espanha, com sua rica história, paisagens diversificadas e clima ameno, atrai aposentados de todo o mundo.

Do clima mediterrâneo ao sol constante das Ilhas Canárias, a Espanha oferece opções para todos os gostos.

O custo de vida acessível, o sistema de saúde público robusto e a tradição gastronômica fazem do país um destino acolhedor e vibrante para quem busca uma nova fase na vida.

Entre os principais fatores analisados estão entre:

O Retirement Index, pesquisa da International Living, leva em consideração diversos critérios para avaliar a qualidade de vida para aposentados em cada país.

Habitação: custo e facilidade de compra ou aluguel de imóveis, impostos, valorização imobiliária e regulamentações.

custo e facilidade de compra ou aluguel de imóveis, impostos, valorização imobiliária e regulamentações. Vistos e Benefícios: tipos de vistos disponíveis, burocracias para residência fixa e benefícios para aposentados, como serviços públicos, entretenimento e descontos.

tipos de vistos disponíveis, burocracias para residência fixa e benefícios para aposentados, como serviços públicos, entretenimento e descontos. Custo de Vida: custo médio das necessidades básicas, como aluguel, transporte e serviços públicos.

custo médio das necessidades básicas, como aluguel, transporte e serviços públicos. Nível de Afinidade: receptividade da população local, sentimento de pertencimento à comunidade e facilidade de adaptação à cultura.

receptividade da população local, sentimento de pertencimento à comunidade e facilidade de adaptação à cultura. Sistema de Saúde: qualidade, custo e acesso aos sistemas de saúde público e privado.

qualidade, custo e acesso aos sistemas de saúde público e privado. Desenvolvimento e Governança: qualidade da infraestrutura básica, como transporte, internet e energia, além da estabilidade política e bancária.

qualidade da infraestrutura básica, como transporte, internet e energia, além da estabilidade política e bancária. Clima: variedade climática, temperaturas, nível de umidade e precipitação.

Assista: