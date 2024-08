Brasil tem multa para quem cuspir chiclete na rua? 1º caso já registrado

No início de agosto, uma nova situação polêmica surgiu em Vitória, Espírito Santo, após um motorista ser notificado por cuspir um chiclete na rua.

A imagem da notificação, que circulou amplamente pelos aplicativos de mensagens, revelou que o condutor recebeu uma comunicação que pode evoluir para uma multa de natureza média. O episódio aconteceu em julho e marca a primeira vez em que uma infração desse tipo foi registrada no Brasil.

A notificação, emitida pela Guarda Municipal de Vitória, se enquadra na infração de “atirar do veículo ou abandonar na via pública objetos ou substâncias”.

De acordo com a Gerência de Operações e Fiscalização de Trânsito (GOFT) de Vitória, o motorista tem o direito de recorrer da notificação. Caso a defesa seja rejeitada, a notificação se converterá em uma multa efetiva.

Brasil registra primeira multa por cuspir chiclete na rua. (Foto: Google Creative Commons / Noticiadamanha.com.br).

Saiba mais sobre a infração do chiclete

A multa associada a essa infração pode resultar em quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista e uma penalidade financeira de R$ 130,16.

A infração foi registrada na Avenida Elias Miguel, no Centro de Vitória, conforme a imagem divulgada.

A prefeitura de Vitória confirmou a veracidade da notificação e explicou que a autuação está em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O código de trânsito brasileiro e a multa

De acordo com o CTB, a ação de cuspir um chiclete na rua se encaixa na infração de “atirar do veículo ou abandonar na via pública objetos, ou substâncias”. O artigo 172 do CTB especifica que qualquer objeto ou substância jogado na via pode ser considerado uma infração, sem limitações específicas sobre o tipo de material.

O Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT) detalha que objetos e substâncias incluem uma variedade de itens, como restos de alimentos, papéis, garrafas e até pneus velhos.

Esses itens, quando abandonados, podem causar problemas graves, como entupimentos e danos ao meio ambiente.

Riscos associados e seus efeitos

A Guarda Municipal alertou para os efeitos negativos dessas práticas. A presença de resíduos nas vias pode contribuir para entupimentos de bueiros e potencializar riscos ambientais, como incêndios em áreas vegetativas.

Além disso, há preocupações com a segurança no trânsito; objetos jogados podem obstruir a visão dos motoristas, atingir motociclistas e representar um obstáculo perigoso para todos os usuários das vias.

Entre janeiro e junho de 2024, Vitória registrou apenas oito notificações desse tipo, indicando que, embora seja uma prática rara, as autoridades estão atentas e dispostas a aplicar a legislação.

Notificação x multa: entenda a diferença

A notificação recebida pelo motorista não é uma multa definitiva, mas uma Notificação de Autuação de Infração de Trânsito (NAIT). Ela serve para informar ao condutor sobre a infração cometida e oferece um prazo para que ele possa apresentar sua defesa. O prazo para a defesa neste caso é até 17 de setembro.

Se a defesa for aceita ou se não houver erro formal na autuação, a penalidade poderá ser cancelada. Caso contrário, se o prazo para defesa expire ou a defesa for rejeitada, a notificação se transformará em uma multa oficial, com data de vencimento e valores a serem pagos com desconto.

O caso em Vitória marca um novo precedente na aplicação de multas relacionadas ao abandono de objetos e substâncias em vias públicas. Este episódio serve como um alerta para motoristas em todo o Brasil sobre a importância de seguir as normas de trânsito e manter as vias limpas e seguras para todos.

