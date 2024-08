Seu iPhone é capaz de fazer MUITO MAIS do que você imagina; conheça 6 funções SECRETAS

Seu iPhone tem funções ocultas que facilitam tarefas diárias. Confira dicas para aproveitar esses recursos e melhorar sua experiência de uso.

Se você acha que já explorou tudo o que seu iPhone tem a oferecer, prepare-se para descobrir funções que podem transformar completamente sua experiência. O iPhone é conhecido por sua eficiência, mas também esconde recursos poderosos que passam despercebidos pela maioria.

Essas funções estão disponíveis nas configurações nativas do iOS. Saber como ativá-las e usá-las é um diferencial para quem busca aproveitar ao máximo o potencial do dispositivo. Além disso, esses recursos são ideais para quem deseja simplificar ações rotineiras e automatizar tarefas.

6 funções SECRETAS que vão TURBINAR o seu iPhone

Nas próximas linhas, vamos apresentar seis funções “secretas” que você pode começar a usar agora mesmo no seu iPhone. Conheça os passos para ativá-las e como elas podem facilitar sua rotina, tornando o uso do aparelho mais eficiente e personalizado.

1. Segure e arraste arquivos e fotos entre apps

O recurso de arrastar e soltar permite mover arquivos e fotos entre diferentes aplicativos de maneira prática e rápida.

Com essa função, você pode selecionar documentos, imagens ou vídeos e “transportá-los” diretamente para outro app, sem precisar fazer a importação manualmente.

Isso é útil, por exemplo, para compartilhar fotos no Instagram ou enviar documentos via e-mail sem precisar sair da galeria de fotos.

Como fazer:

Toque e segure o arquivo ou foto que deseja mover.

Com o dedo ainda pressionando o item, use outro dedo para sair da galeria e abrir o app de destino.

Solte o arquivo no local desejado.

2. Receba notificações pelo LED

Você sabia que é possível configurar o flash de LED do iPhone para piscar sempre que uma notificação chegar?

Esse recurso é voltado para acessibilidade, mas também é útil para quem prefere deixar o celular no silencioso e, ainda assim, não quer perder avisos importantes.

Com essa função, o flash pisca ao receber uma chamada ou notificação, servindo como um alerta visual discreto.

Como ativar:

Vá em “Ajustes” e toque em “Acessibilidade”.

Selecione “Áudio e Visual” e ative “Piscar LED para Alertas”.

3. Personalize alertas de bateria com o app Atalhos

O iPhone notifica automaticamente quando a bateria está em 20% ou 10%, mas é fácil deixar essas mensagens passarem despercebidas.

Com o app Atalhos, você pode personalizar os níveis de alerta, recebendo avisos em porcentagens diferentes, como 30% ou 40%, e até configurar a Siri para anunciar quando a bateria estiver baixa.

Como configurar:

Abra o app Atalhos e vá em “Automação”.

Selecione “Nova Automação” e escolha “Nível de bateria”.

Defina o nível desejado e configure o tipo de alerta, como “Mostrar Notificação” ou “Falar Texto”.

4. Acompanhe voos pelo Mensagens

Seu iPhone permite rastrear voos em tempo real usando o aplicativo Mensagens. Basta inserir o código do voo para acompanhar detalhes como atrasos, previsão de chegada e localização do avião.

Como fazer:

No app Mensagens, digite o nome da companhia aérea e o número do voo.

Após enviar a mensagem, toque sobre o texto e selecione “Pré-visualizar voo”.

5. Escaneie documentos com o app Notas

Esqueça aplicativos de terceiros para digitalizar documentos: o iPhone já possui essa função integrada no app Notas.

Você pode escanear páginas de forma simples e rápida, e o resultado pode ser salvo e compartilhado diretamente pelo celular.

Como usar:

Abra o app Notas e toque no ícone de lápis para criar uma nova nota.

Selecione o ícone de câmera e escolha “Escanear documentos”.

Posicione o documento, ajuste as margens e finalize o escaneamento.

6. Ative funções com toques na traseira do iPhone

Com o recurso “Back Tap”, você pode definir ações que serão ativadas com dois ou três toques na traseira do celular.

Essa função é versátil e permite personalizar atalhos como tirar prints, ligar a lanterna ou até abrir apps com um simples toque.

Como configurar:

Acesse “Ajustes” > “Acessibilidade” > “Toque” > “Tocar Atrás”.

Escolha entre “Toque Duplo” ou “Toque Triplo” e defina a ação desejada.

