Cansou do Instagram? Remodele-o conforme o seu gosto; veja dicas

Se o Instagram já não te agrada tanto ou parece lotado de conteúdos que não te interessam, saiba que você pode personalizar a plataforma para que ela se adeque melhor aos seus gostos. A rede social oferece diversas ferramentas que permitem moldar o feed de acordo com suas preferências.

Muitos usuários não sabem que pequenas configurações podem transformar completamente a forma como o Instagram apresenta conteúdos. Com algumas dicas simples, você não precisa mais se sentir frustrado com posts que não agregam valor ao seu feed.

Personalize seu Instagram com algumas mudanças rápidas. Aprenda a ajustar favoritos, ocultar sugestões indesejadas e controlar o conteúdo sensível. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Deixe o Instagram a sua cara

Se você quer deixar o Instagram com a sua cara, aprender a usar essas funcionalidades é o primeiro passo. Nas próximas linhas, você vai conferir dicas práticas de como ajustar o aplicativo, selecionando os conteúdos que mais combinam com você e deixando para trás tudo o que não interessa.

1. Adicione contas aos seus favoritos

Uma das formas mais eficazes de personalizar o feed do Instagram é utilizando a função de favoritos. Ao selecionar até 50 perfis para essa lista, você garante que as publicações dessas contas tenham prioridade no seu feed.

Para adicionar contas aos favoritos, siga os passos:

Toque no logotipo do Instagram, no canto superior esquerdo.

Selecione “Favoritos” e adicione até 50 contas.

Outra maneira é tocar nos três pontinhos em qualquer publicação e selecionar “Adicionar aos favoritos”.

Vale lembrar que a lista de favoritos é privada, então ninguém será notificado sobre quem você escolheu para esse destaque.

2. Diga ao Instagram o que você não gosta

Se você se depara com conteúdos que não são do seu interesse, o botão “Não Interessado” é a solução.

Ao usar essa função, o algoritmo do Instagram recebe o sinal de que você não quer ver mais posts semelhantes, ajustando automaticamente as próximas sugestões.

Para usar a função, faça o seguinte:

Toque nos três pontinhos no canto superior direito de uma publicação.

Selecione “Não tenho interesse”.

Com o tempo, seu feed se ajustará conforme suas preferências, excluindo conteúdos que você não considera relevantes.

3. Controle o nível de conteúdo sensível

O Instagram possui diretrizes que regulam o que pode ou não ser publicado na plataforma, mas alguns conteúdos, mesmo dentro das regras, podem ser desconfortáveis para certas pessoas.

Felizmente, você pode ajustar o nível de exposição a conteúdos sensíveis de acordo com o que prefere ver.

Para configurar essa opção:

Vá ao seu perfil e toque nas três barrinhas do canto superior direito.

Selecione “Configurações e privacidade”.

Toque em “Preferências de Conteúdo” e, em seguida, escolha “Controle de Conteúdo Sensível”.

Escolha entre “Menos”, “Padrão” ou “Mais” para definir a quantidade de conteúdos sensíveis que serão exibidos no seu feed.

4. Oculte postagens sugeridas

As postagens sugeridas podem ser úteis para descobrir novos conteúdos, mas nem sempre estão alinhadas com o que você quer ver.

Se preferir, é possível silenciar essas sugestões por 30 dias, garantindo que seu feed se mantenha focado apenas nas contas que você segue.

Para ocultar essas sugestões:

Toque nos três pontinhos no canto superior direito de uma postagem sugerida.

Selecione “Gerenciar preferências de conteúdo”.

Escolha a opção “Suspender publicações sugeridas no Feed” e ative-a.

Com essas quatro configurações, o Instagram se torna muito mais alinhado aos seus gostos pessoais. Aproveitar essas funcionalidades permite que você controle melhor o conteúdo que consome.

