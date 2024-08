Bônus e mais bônus! Bolsa Família de agosto carrega 5 EXTRAS e valores passam de R$ 800

Bolsa Família de agosto traz novos bônus que aumentam os valores para mais de R$ 800. Veja quais extras serão pagos e quem tem direito.

O mês de agosto traz uma boa notícia para os beneficiários do Bolsa Família. Além do valor padrão de R$ 600, muitas famílias receberão parcelas adicionais que podem elevar o total para mais de R$ 800.

Para este mês, dois benefícios específicos foram incluídos: o Auxílio Gás e o 13º salário. Juntos, esses valores aumentam o montante final de maneira considerável.

As parcelas adicionais não se limitam a esses dois bônus. Outros incentivos continuam disponíveis para quem se enquadra em categorias específica. Entenda como esses valores são distribuídos e quem tem direito a cada um deles.

Quais são os benefícios adicionais do Bolsa Família em agosto?

Além do valor básico de R$ 600, o Bolsa Família oferece uma série de benefícios complementares que visam atender a necessidades específicas. Em agosto, dois bônus se destacam:

Auxílio Gás : Esse benefício é voltado para famílias de baixa renda, ajudando na compra do botijão de gás de cozinha. O valor do Auxílio Gás é baseado na média do preço do botijão, calculada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Para receber o auxílio, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, é exigido que algum membro da família receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

: Esse benefício é voltado para famílias de baixa renda, ajudando na compra do botijão de gás de cozinha. O valor do Auxílio Gás é baseado na média do preço do botijão, calculada pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). Para receber o auxílio, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) e ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa. Além disso, é exigido que algum membro da família receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC). 13º do Bolsa Família em Pernambuco: Exclusivo para beneficiários de Pernambuco, esse bônus de R$ 150 é uma parceria entre o governo estadual e o programa Pernambuco sem Fome. O valor adicional será pago para quem já recebeu o Bolsa Família por pelo menos seis meses em 2023 e reside no estado. Essa medida busca dar um reforço extra para as famílias pernambucanas.

Outros benefícios complementares do Bolsa Família

Além dos bônus específicos para agosto, o programa oferece outros valores adicionais que podem ser acumulados:

Benefício Primeira Infância (BPI) : Um extra de R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos, limitado a duas crianças por família.

: Um extra de R$ 150 para famílias com crianças de 0 a 6 anos, limitado a duas crianças por família. Benefício Variável Familiar (BVF) : Um acréscimo de R$ 50 para cada integrante da família que seja gestante, criança ou adolescente de até 18 anos.

: Um acréscimo de R$ 50 para cada integrante da família que seja gestante, criança ou adolescente de até 18 anos. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Um adicional de R$ 50 para famílias com bebês de até seis meses.

Esses benefícios são cumulativos, o que permite que muitas famílias ultrapassem os R$ 800 mensais em agosto, dependendo da composição familiar.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em agosto

Os pagamentos seguem o calendário habitual, com datas distribuídas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS):

NIS final 1 : 19 de agosto

: 19 de agosto NIS final 2 : 20 de agosto

: 20 de agosto NIS final 3 : 21 de agosto

: 21 de agosto NIS final 4 : 22 de agosto

: 22 de agosto NIS final 5 : 23 de agosto

: 23 de agosto NIS final 6 : 26 de agosto

: 26 de agosto NIS final 7 : 27 de agosto

: 27 de agosto NIS final 8 : 28 de agosto

: 28 de agosto NIS final 9 : 29 de agosto

: 29 de agosto NIS final 0: 30 de agosto

Para garantir o recebimento de todos os valores, é fundamental que os beneficiários mantenham seu cadastro atualizado no CadÚnico e fiquem atentos às datas de pagamento.

