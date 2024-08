Adeus, Silvio Santos aos 93 anos! Ícone do Brasil, apresentador deixa herança bilionária

O Brasil perdeu um de seus maiores ícones da televisão, Silvio Santos, na madrugada deste sábado (17/8). O apresentador e empresário, conhecido como “Homem do Baú”, faleceu aos 93 anos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Ele estava internado desde o início de agosto, poucos dias após receber alta médica devido a um quadro de H1N1. Silvio Santos deixa um legado incomparável na história da TV brasileira e uma fortuna estimada em bilhões de reais.

Morre Silvio Santos, um dos nomes mais famosos do Brasil de todos os tempos. Seu legado fica para a história da TV e da sociedade brasileira – divulgação/ reprodução.

Uma trajetória de sucesso na televisão

Senor Abravanel, nome verdadeiro de Silvio Santos, nasceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1930. Filho de imigrantes judeus, começou sua vida profissional de forma humilde, como camelô nas ruas da capital fluminense. Vendendo capas para títulos de eleitor e outros produtos, Silvio rapidamente demonstrou seu talento para os negócios e a comunicação, características que o acompanhariam por toda a vida.

Sua carreira na mídia começou no rádio, onde adotou o nome artístico Silvio Santos. A transição para a televisão ocorreu na década de 1960, com sua estreia na TV Paulista, no programa “Vamos Brincar de Forca”. Em 1963, estreou o “Programa Silvio Santos”, que, ao longo de décadas, se tornou um dos programas mais longevos da TV mundial.

Silvio Santos construiu sua fama como apresentador carismático e empreendedor visionário. Em 1976, ele recebeu do então presidente Ernesto Geisel a concessão da TVS, no Rio de Janeiro. A partir dessa base, fundou o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) em 1981, realizando o sonho de ter sua própria emissora. O SBT rapidamente se consolidou como uma das principais redes de TV do Brasil, com uma programação voltada ao entretenimento popular.

Inovações e sucessos no SBT

Sob a liderança de Silvio Santos, o SBT se destacou por inovações na grade de programação e pela aposta em conteúdos diferenciados. O apresentador investiu em programas de auditório, séries e novelas mexicanas que, inicialmente desacreditadas, se tornaram grandes sucessos de audiência. O “Chaves”, seriado mexicano que marcou gerações, é um exemplo emblemático das decisões acertadas de Silvio.

Além de seu próprio programa, que por décadas foi líder de audiência nas tardes de domingo, Silvio Santos foi responsável por lançar e consolidar a carreira de inúmeros apresentadores e artistas no SBT. Nomes como Gugu Liberato, Eliana, Celso Portiolli, Maisa Silva e Larissa Manoela foram impulsionados pela visão de Silvio, que sempre soube identificar talentos.

A incursão na política

Em 1989, Silvio Santos surpreendeu o Brasil ao anunciar sua candidatura à presidência da República, nas primeiras eleições diretas após a ditadura militar. Filiado ao Partido Municipalista Brasileiro (PMB), Silvio rapidamente conquistou o apoio de grande parte do eleitorado, chegando a liderar as pesquisas de intenção de voto.

No entanto, sua candidatura foi impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que alegou irregularidades no registro. Com a saída de Silvio da corrida presidencial, Fernando Collor de Mello acabou sendo eleito.

Fortuna bilionária e herança

Além de seu impacto na televisão, Silvio Santos acumulou uma fortuna considerável ao longo de sua vida. Segundo a revista Forbes, em 2023, seu patrimônio estava avaliado em R$ 1,6 bilhão, o que o colocava entre os bilionários mais velhos do Brasil.

Sua riqueza provém não apenas do SBT, mas também de uma série de outras empresas e investimentos que fazem parte do Grupo Silvio Santos, como a Jequiti Cosméticos, o Baú da Felicidade e o Hotel Jequitimar.

Preocupado em evitar disputas familiares, Silvio Santos deixou sua herança organizada em testamento. O documento prevê que seu patrimônio será dividido entre suas seis filhas – Cintia, Silvia, Renata, Rebeca, Patrícia e Daniela – e sua esposa, Íris Abravanel. De acordo com informações divulgadas pela mídia, cada filha receberá, além de bens e imóveis, aproximadamente R$ 100 milhões.

Apesar de estar afastado das telas desde 2022, Silvio Santos continuou a ser uma figura influente e respeitada no cenário televisivo brasileiro. Sua filha, Patrícia Abravanel, assumiu o comando do “Programa Silvio Santos”, mantendo viva a tradição iniciada por seu pai. No início de 2024, Silvio apareceu em público com um novo visual, após uma visita ao cabeleireiro Jassa, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.

Silvio Santos deixa um legado inigualável na comunicação e no entretenimento do Brasil. Seu carisma, talento e visão empresarial o tornaram um ícone, não apenas como apresentador, mas como um dos maiores empresários da mídia no país. Sua morte marca o fim de uma era na televisão brasileira, mas seu legado continuará vivo nas gerações futuras.