Bolsa Família começa semana que vem com PIX EXTRA de R$ 100+

O Programa Bolsa Família, importante para a assistência financeira a milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade, está prestes a passar por uma atualização significativa.

A partir da próxima semana, os beneficiários do Bolsa Família serão contemplados com uma novidade significativa: um PIX EXTRA no valor de R$ 100+. Essa adição representa um reforço no suporte financeiro oferecido pelo programa.

Essa mudança visa aprimorar a capacidade de auxílio às famílias de baixa renda, garantindo que o benefício atenda de forma mais eficaz às suas necessidades emergentes. Com o incremento, espera-se um retorno positivo na qualidade de vida dos beneficiários.

Além disso, o PIX EXTRA é uma resposta direta à crescente demanda por suporte financeiro mais robusto, alinhando-se com o compromisso do governo em melhorar a assistência social. A medida promete trazer alívio imediato e ajudar a enfrentar os desafios econômicos enfrentados por muitas famílias.

Visão geral do Auxílio-Gás

O Auxílio Gás dos Brasileiros, administrado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, é uma iniciativa projetada para ajudar famílias em dificuldades econômicas a adquirir gás de cozinha. Este recurso é essencial para a preparação de alimentos, e o programa busca aliviar o peso financeiro que as famílias enfrentam para cobrir esse custo básico.

Elegibilidade e critérios de seleção

Para ser elegível para o Auxílio Gás, as famílias devem atender a certos critérios específicos estabelecidos pelo governo.

Em primeiro lugar, é necessário que estejam inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e tenham uma renda familiar mensal per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo.

Além disso, famílias que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) também são elegíveis, independentemente de sua inscrição no CadÚnico.

Critérios de priorização

Mesmo que a inscrição no CadÚnico seja um pré-requisito, ela não garante automaticamente a inclusão no programa. A seleção das famílias beneficiárias é baseada em vários fatores, como:

Atualização dos dados no CadÚnico nos últimos 24 meses.

Renda per capita mais baixa.

Maior número de membros na família.

Recebimento do Bolsa Família.

Dados qualificados pelo gestor, quando disponíveis.

Famílias com mulheres vítimas de violência doméstica e que estejam sob medidas protetivas também têm prioridade na seleção para o Auxílio Gás.

Processo de solicitação e recebimento

Como Solicitar o benefício

Para receber o Auxílio-Gás, é essencial que a família esteja devidamente registrada no Cadastro Único e cumpra os critérios de renda.

A simples inscrição no CadÚnico não garante a adesão imediata ao programa. O processo de solicitação deve ser iniciado com a verificação dos critérios e a manutenção dos dados atualizados.

Pagamento do Benefício

Os pagamentos do Auxílio-Gás são realizados pela Caixa Econômica Federal e seguem o calendário do Programa Bolsa Família.

As parcelas são creditadas diretamente nas contas dos beneficiários, que podem ser Contas Poupança Social Digital, Poupança CAIXA Fácil ou através do Cartão Bolsa Família.

Beneficiários devem acompanhar a disponibilidade das parcelas utilizando o aplicativo CAIXA Tem, o site da Caixa Econômica Federal ou os números de atendimento disponibilizados.

Valor do benefício e legislação aplicável

Atualmente, o valor do Auxílio Gás é de R$ 120,00 por bimestre, conforme estipulado pela Medida Provisória nº 1.155 de 1º de janeiro de 2023 e pela Lei nº 14.601 de 19 de junho de 2023. A legislação que regula o programa inclui também:

Lei nº 14.237, de 19 de novembro de 2021.

Decreto nº 10.881, de 2 de dezembro de 2021.

Medida Provisória nº 1.155, de 1º de janeiro de 2023.

Lei nº 14.601, de 19 de junho de 2023.

Emenda Constitucional nº 123/2022.

Um papel Vital

O Auxílio-Gás desempenha um papel vital no combate à pobreza e na promoção da segurança alimentar. Ao fornecer recursos para a compra de gás de cozinha, o programa ajuda a garantir que famílias em situação de vulnerabilidade possam preparar refeições quentes e nutritivas.

Esta assistência é fundamental para a melhoria da qualidade de vida e para a saúde dos beneficiários.

Além disso, o Auxílio Gás demonstra o compromisso do governo em apoiar as populações mais vulneráveis, reconhecendo e abordando as dificuldades enfrentadas por aqueles em extrema pobreza.

Canais de atendimento e suporte

Para obter mais informações ou assistência sobre o Auxílio Gás, os beneficiários podem utilizar os seguintes canais de atendimento da Caixa Econômica Federal:

Central de Atendimento Alô CAIXA: 4004-0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas) ou 0800-104-0104 (Demais Regiões).

Atendimento CAIXA Cidadão: 0800-726-0207.

SAC (Sugestões, Reclamações e Elogios): 0800-726-0101.

Ouvidoria: 0800-725-7474.

Canais Digitais: Aplicativo CAIXA Tem, site institucional (www.caixa.gov.br).

Atendimento presencial nas agências da CAIXA.

Esses canais fornecem suporte e orientação detalhada para garantir que os beneficiários possam acessar o auxílio de maneira eficiente.

Alívio do fardo financeiro

O Auxílio-Gás é uma iniciativa essencial que visa aliviar o fardo financeiro das famílias em baixa renda, promovendo a segurança alimentar e contribuindo para a melhoria das condições de vida no Brasil.

A continuidade e expansão deste programa são fundamentais para apoiar um número crescente de famílias necessitadas.

