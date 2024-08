Vermelho, verde ou azul? Recurso permite mudar a cor das mensagens no WhatsApp; veja

Nova função do WhatsApp permite personalizar a cor das mensagens. Veja como essa atualização promete deixar suas conversas ainda mais com a sua cara.

O WhatsApp está em fase de desenvolvimento de um novo recurso que promete agradar a muitos usuários: a personalização das cores das mensagens no aplicativo. Atualmente, o mensageiro oferece opções limitadas para alterar a aparência das conversas, como a ativação do modo escuro ou claro.

No entanto, essa nova função possibilitará uma customização ainda mais detalhada. Essa novidade começou a ser testada na versão disponível para Android e iPhone (iOS). Segundo informações do portal WABetaInfo, o recurso já está em desenvolvimento.

Isso sugere que, em breve, essa função estará disponível para testes em uma parcela maior de usuários. Nas próximas linhas, vamos detalhar como essa função pode funcionar, o que se sabe até agora sobre a personalização e quais mudanças podem impactar a experiência de uso do aplicativo. Confira!

WhatsApp testa recurso que permite mudar a cor dos balões de mensagens. Entenda como a novidade vai transformar a aparência do aplicativo.

Como funciona a personalização de cores no WhatsApp?

De acordo com as primeiras informações, a nova aba “Tema do chat” permitirá escolher cores tanto para os balões de mensagens quanto para o papel de parede das conversas.

A ideia é que o usuário possa aplicar uma cor única em toda a interface do chat, deixando-o com uma aparência personalizada e diferente da tradicional.

Embora ainda esteja em desenvolvimento e não disponível para todos, o recurso promete trazer uma série de opções para quem gosta de inovar no visual do app.

Ao acessar a aba “Tema do chat”, os usuários poderão selecionar uma cor específica. No entanto, ao escolher essa cor, o papel de parede do chat também será automaticamente ajustado para combinar com o tom escolhido.

Por enquanto, não há confirmação de que será possível personalizar cada chat de forma independente, o que significa que, inicialmente, a mudança de cor pode ser aplicada a todas as conversas de forma global. Esse detalhe ainda está sendo especulado e pode variar conforme os testes avançam.

Esse movimento do WhatsApp reflete a crescente demanda dos usuários por mais opções de personalização.

Hoje, as cores disponíveis são bastante limitadas, focando apenas em temas escuros ou claros, com variações em verde, branco e cinza.

Quais outras novidades o WhatsApp ainda pode liberar

Além das mudanças nas cores, há expectativas de que o recurso traga outras melhorias visuais para o WhatsApp.

A customização dos balões de mensagens pode ser apenas o início de uma série de atualizações voltadas para a interface e a usabilidade do app.

É comum que, ao testar novas funções, os desenvolvedores introduzam ajustes e correções que beneficiem toda a experiência do usuário.

Outra possibilidade levantada é que, com o tempo, o WhatsApp permita que os usuários ajustem temas específicos para cada chat, criando ambientes diferentes para cada conversa.

Apesar de ainda não haver uma confirmação oficial, essa é uma das funções mais aguardadas pelos usuários.

Quando colocar em prática a atualização

A função de mudança de cor no WhatsApp ainda está na fase inicial de testes, e não há uma data específica para seu lançamento oficial.

O fato de já estar em desenvolvimento nas versões Beta, tanto para Android quanto para iOS, indica que a novidade pode estar próxima de ser liberada para um público mais amplo.

No entanto, como acontece com qualquer nova função, ela deve passar por uma fase de ajustes e melhorias antes de ser integrada ao app na versão estável.

Enquanto aguardamos o lançamento oficial, é bom ficar de olho nas atualizações do aplicativo e verificar se a função já estará disponível para testes em breve.

