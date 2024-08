Mora sozinho? Veja quando o CadÚnico pode pagar pelo Bolsa Família

O Bolsa Família, programa de assistência social do governo federal, tem sido um pilar fundamental para muitas famílias brasileiras de baixa renda.

Com o objetivo de adaptar-se às mudanças econômicas e sociais, o programa passou por atualizações significativas em 2024, oferecendo novas oportunidades e ajustes para atender melhor aos beneficiários. Entre as mudanças, destaca-se a inclusão de pessoas que moram sozinhas como potenciais beneficiárias do programa.

Para quem vive sozinho, o Bolsa Família pode proporcionar um suporte financeiro vital. O novo modelo foi desenvolvido para ajudar aqueles que, apesar de não viverem em famílias tradicionais, ainda enfrentam dificuldades financeiras.

Mora sozinho? O Bolsa Família pode te ajudar. Confira os requisitos.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como se inscrever no Bolsa Família

Para obter o Bolsa Família, o primeiro passo é estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O CadÚnico é a base de dados utilizada para avaliar a elegibilidade dos indivíduos para diversos programas sociais. O processo de inscrição pode ser realizado em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em outros postos de atendimento autorizados.

Requisitos Necessários:

Renda per capita de até R$ 218 mensais.

Registro no CadÚnico.

Atualização regular dos dados cadastrais, especialmente em caso de alteração na renda ou na composição familiar.

Documentação Necessária:

CPF ou título de eleitor.

Documento de identidade com foto.

Comprovante de residência recente.

Certidão de nascimento ou casamento.

Para beneficiários específicos, como gestantes ou responsáveis por crianças, documentos adicionais podem ser exigidos, como o cartão de acompanhamento de pré-natal.

Quem tem direito ao Bolsa Família morando sozinho?

Para se qualificar ao Bolsa Família enquanto reside sozinho, é necessário atender a uma série de critérios estabelecidos pelo governo.

Em 2024, o programa define que a renda per capita máxima para receber o benefício é de R$ 218 mensais. Isso significa que, se a renda mensal de uma pessoa que mora sozinha ultrapassar esse valor, ela não será elegível para o programa.

Valor do Bolsa Família para quem mora sozinho

O valor do Bolsa Família para pessoas que vivem sozinhas é estruturado em diferentes parcelas, com base na situação econômica e social do beneficiário. Em 2024, os principais componentes do benefício são:

Benefício de Renda Básica: Todos os beneficiários do Bolsa Família recebem um valor mínimo, que em 2024 é de R$ 142 por pessoa. Este valor serve como um suporte fundamental para ajudar a cobrir as despesas básicas. Benefício Complementar: Com o objetivo de garantir um valor mínimo total de R$ 600 mensais para os beneficiários, o governo introduziu um complemento. Se o total do benefício, incluindo a renda básica, não atingir R$ 600, a pessoa que mora sozinha receberá a diferença para alcançar esse montante. Benefício Primeira Infância: Embora mais comum para famílias com crianças pequenas, este benefício adicional de R$ 150 pode ser relevante para quem mora sozinho e tem responsabilidades com uma criança de até 6 anos. Benefício Variável Familiar: Destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos, esse benefício adicional de R$ 50 pode ser combinado com a renda básica e o complemento para aumentar o valor total do auxílio.

Exemplo prático do cálculo

Para ilustrar, considere uma pessoa que mora sozinha e tem uma renda per capita de R$ 200 mensais. Ela receberá R$ 142 do benefício de renda básica.

Como a soma não atinge o valor mínimo de R$ 600, ela receberá um complemento adicional de R$ 458 para garantir que o valor total do benefício seja de R$ 600.

Como Consultar o Valor e o Calendário do Bolsa Família

Existem várias formas de consultar o valor do benefício e o calendário de pagamentos:

Aplicativo Bolsa Família:

Baixe o aplicativo “Bolsa Família” na Google Play Store ou na Apple App Store.

Insira o número do CPF ou NIS (Número de Identificação Social).

Após o login, você poderá verificar o valor do benefício e a data do próximo pagamento.

Caixa Tem:

Baixe o aplicativo “Caixa Tem” e faça login com seu CPF e senha cadastrada.

No menu principal, selecione “Consultar Benefícios” e depois “Bolsa Família”.

Portal da Caixa Econômica Federal:

Acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal (Acesse o site oficial da Caixa Econômica Federal (https://www.caixa.gov.br/Paginas/home-caixa.aspx)

No menu “Programas Sociais”, selecione “Bolsa Família” e insira seu NIS ou CPF para visualizar as informações sobre seu benefício.

Atendimento Telefônico:

Ligue para 111 (atendimento da Caixa) ou 121 (atendimento do Ministério da Cidadania).

Tenha seu NIS ou CPF em mãos para facilitar a consulta.

Consultando o Calendário de Pagamentos:

No Aplicativo Bolsa Família : Abra o aplicativo e selecione “Calendário de Pagamentos” para ver o cronograma anual.

: Abra o aplicativo e selecione “Calendário de Pagamentos” para ver o cronograma anual. Pelo Site da Caixa Econômica Federal : Navegue até “Calendário de Pagamentos” na seção “Programas Sociais”.

: Navegue até “Calendário de Pagamentos” na seção “Programas Sociais”. Em Agências da Caixa ou Lotéricas : Visite uma agência da Caixa ou uma lotérica para verificar as datas de pagamento com base no número final do seu NIS.

: Visite uma agência da Caixa ou uma lotérica para verificar as datas de pagamento com base no número final do seu NIS. Pelo Cartão Bolsa Família: O calendário de pagamentos também está disponível no verso do Cartão Bolsa Família.

Este suporte financeiro é vital para muitas pessoas que vivem sozinhas e enfrentam dificuldades.

Compreender como funciona o Bolsa Família e como acessá-lo pode fazer uma grande diferença na qualidade de vida de seus beneficiários.

