Você e outras pessoas podem cair no pente-fino do INSS; veja como funciona

A revisão é feita periodicamente, com foco em identificar fraudes, erros de concessão e pagamentos indevidos e resgatar valores de outros brasileiros que puderam ser lesados com esses esquemas.

O pente-fino do INSS é uma ação do governo que visa revisar os benefícios concedidos aos segurados, com o objetivo de identificar possíveis irregularidades.

Esse processo pode levar ao cancelamento ou suspensão de pagamentos, caso sejam encontradas inconsistências nos dados fornecidos.

Por isso, é importante que os beneficiários estejam atentos às exigências e mantenham sua documentação atualizada para evitar complicações.

Brasileiros se desesperam com possível corte de seus benefícios. Foto: Jeane de Oliveira.

Como o INSS atua?

O INSS é responsável pela administração de benefícios previdenciários e assistenciais no Brasil, como aposentadorias, pensões e auxílios.

Esse processo envolve a verificação detalhada dos cadastros e documentos apresentados pelos beneficiários, garantindo que apenas aqueles que realmente têm direito continuem recebendo os pagamentos.

Além disso, o INSS disponibiliza canais de atendimento ao cidadão para esclarecer dúvidas e fornecer orientações sobre os benefícios e suas regras.

O que fazer caso caia no pente-fino do INSS?

Se você for convocado, é essencial reunir todos os documentos que comprovem sua condição, como laudos médicos e receitas.

Caso seu benefício seja suspenso, você tem o direito de apresentar defesa em até 30 dias após a notificação. Nessa situação, é recomendável buscar orientação de um advogado ou de um contador especializado para garantir que todos os seus direitos sejam respeitados.

Em alguns casos, é possível recorrer administrativamente ou judicialmente caso a decisão seja desfavorável.

Quanto tempo demora o processo de revisão?

O processo de revisão do INSS pode variar de acordo com a complexidade do caso e a demanda de solicitações.

Em geral, a análise do pedido pode levar entre 30 a 90 dias, dependendo dos recursos disponíveis e da necessidade de documentação adicional.

Durante esse período, o beneficiário deve acompanhar o andamento do processo pelo site ou aplicativo Meu INSS, verificando se há pendências. É importante manter os dados atualizados para evitar atrasos ou o cancelamento do benefício.

Como investir o valor do INSS caso esteja em dia?

Aplicar o valor recebido pode ser uma forma de aumentar a segurança financeira. Opções como poupança, Tesouro Direto e fundos de investimento são alternativas viáveis para quem busca diversificar.

O primeiro passo para investir o valor do INSS é definir o perfil de investidor. Isso ajudará a escolher entre investimentos de baixo risco, como a poupança, ou opções mais arrojadas, como ações. É recomendável consultar um especialista para orientação personalizada.

Por fim, outra opção é o Tesouro Direto, ideal para quem busca segurança e rentabilidade. Ele permite aplicar o valor do INSS em títulos públicos, garantindo um rendimento maior do que a poupança. Essa opção é indicada para quem busca segurança a médio e longo prazo.