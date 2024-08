“Veio da Havan” decide ir à TV fazer denúncia; entenda

Em resposta ao aumento alarmante de fraudes associadas ao seu nome e ao da Havan, Luciano Hang decidiu utilizar a televisão como um meio para denunciar e combater os golpes que afetam consumidores.

Luciano Hang é um empresário brasileiro conhecido principalmente por ser o fundador e proprietário da Havan, uma das maiores redes de lojas de departamentos do Brasil.

Nascido em Brusque, Santa Catarina, em 11 de junho de 1962, Hang iniciou sua carreira empresarial no setor de varejo e, ao longo dos anos, expandiu significativamente a Havan, que é reconhecida por suas grandes lojas e pela utilização de uma réplica da Estátua da Liberdade em muitas de suas unidades.

Além de seu trabalho como empresário, Luciano Hang ganhou notoriedade por seu ativismo político e social. Ele é um defensor de ideias conservadoras e frequentemente se posiciona publicamente sobre temas políticos e econômicos.

O motivo da denúncia que o “Veio da Havan” realizou

A decisão vem após uma série de incidentes em que golpistas têm usado vídeos antigos e tecnologia de inteligência artificial para imitar a voz de Hang e promover ofertas fraudulentas com preços aparentemente irrealmente baixos.

Hang revelou sua frustração com a necessidade de se pronunciar publicamente para esclarecer que a Havan não está envolvida nas chamadas “promoções imperdíveis” que circulam pela internet. Ele destacou que, apesar dos esforços contínuos para alertar o público através das redes sociais e da imprensa, os golpistas persistem em enganar consumidores.

“Estamos, diariamente, lutando contra uma maré de desinformação. É uma batalha constante e sem fim,” declarou o empresário.

Fraudes identificadas e exploradas

Entre as fraudes identificadas, estão ofertas de celulares com preços muito abaixo do mercado e pesquisas que cobram apenas o custo do frete sem entregar os produtos prometidos.

Hang enfatiza a necessidade de os consumidores serem extremamente cautelosos com ofertas que parecem boas demais para ser verdade, lembrando o ditado popular: “quando a esmola é demais, até o santo desconfia.”

Para ajudar os consumidores a identificar e evitar fraudes, Hang oferece uma série de orientações práticas. Primeiro, ele sugere verificar cuidadosamente o endereço do site, que pode parecer semelhante ao original, mas com pequenas variações sutis.

Mais uma recomendação da Havan disponível

Em segundo lugar, recomenda a atenção à aparência do site, que pode apresentar erros de português ou imagens de baixa qualidade, sinais claros de que o site pode não ser legítimo.

Além disso, os preços extremamente baixos e ofertas que criam um senso de urgência devem ser abordados com desconfiança.

Hang também alerta que todo o processo de compra deve ser realizado dentro do domínio oficial da Havan e que os pagamentos devem ser feitos diretamente para a empresa, nunca para terceiros.

A importância da utilização dos canais oficiais

A Havan reforça a importância de utilizar apenas os canais oficiais para verificar promoções e denunciar qualquer suspeita de fraude.

A empresa está ativa nas redes sociais sob o perfil @havanoficial e mantém um portal específico para denúncias de fraudes no endereço havan.semfraude.online.

No site oficial da Havan, disponível em havan.com.br, os consumidores podem encontrar informações adicionais e acessar os canais de atendimento da empresa.

Este esforço de Hang e da Havan para combater fraudes destaca um problema crescente no mundo digital, onde a tecnologia pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal.

A crescente sofisticação dos golpes exige que os consumidores permaneçam vigilantes e informados para proteger seu dinheiro e suas informações pessoais.

Além das medidas já mencionadas, Hang também sugere que os consumidores se eduquem sobre os sinais de alerta comuns de fraudes e mantenham-se atualizados sobre as últimas práticas recomendadas para compras online seguras.

Responsabilidade das empresas e consumidores

O combate às fraudes não é apenas responsabilidade das empresas, mas também dos consumidores, que devem estar atentos e proativos em proteger seus próprios interesses.

A Havan continua empenhada em proteger seus clientes e garantir que suas transações sejam seguras.

Para qualquer dúvida ou para reportar fraudes, os consumidores são encorajados a usar os canais oficiais da empresa, garantindo assim que suas preocupações sejam tratadas de maneira eficaz e oportuna.

