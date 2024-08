Outro patamar! Quanto é a fortuna de Gabigol?

O atleta foi de um jogador mediano para uma das maiores potências do futebol internacional sendo atacante do maior clube de futebol do Brasil. Saiba todos os detalhes dos valores da sua fortuna.

Gabigol, um dos principais nomes do futebol brasileiro, tem atraído atenção não só pelo desempenho em campo, mas também pela fortuna acumulada ao longo de sua carreira.

Com passagens por clubes de prestígio, o jogador conquistou contratos milionários que contribuíram significativamente para seu patrimônio.

Recentemente, surgiram especulações sobre sua possível transferência, com uma proposta tentadora do Cruzeiro, o que levantou ainda mais discussões sobre o valor total de sua fortuna.

Ícone do Flamengo o atleta tem uma vida polêmica. Foto: Reprodução | Flamengo

Gabigol antes do Flamengo

Antes de se tornar ídolo no Flamengo, Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, trilhou uma carreira promissora desde as categorias de base do Santos. No clube paulista, o atacante despontou como uma jovem promessa, sendo apelidado de “Gabigol” por sua capacidade de finalização.

Sua habilidade chamou a atenção de clubes internacionais, o que o levou a uma breve passagem pela Europa, jogando na Internazionale e no Benfica. No entanto, ele não conseguiu se firmar no velho continente e retornou ao Brasil.

Foi no Santos que ele voltou a se destacar, o que mais tarde o levou ao Flamengo, onde se consagraria como um dos maiores nomes da história recente do clube carioca. A proposta do Cruzeiro agora sugere um possível novo capítulo para o jogador.

Veja também: CNH em casa: como renovar o documento pelo celular HOJE

Como é a vida pessoal de Gabigol?

Embora mantenha um perfil discreto, ele frequentemente compartilha momentos em suas redes sociais, mostrando uma rotina de treinos e momentos com amigos.

O jogador também é visto em eventos exclusivos e viagens de luxo, sempre acompanhado de pessoas próximas. Gabigol mantém uma vida pessoal que, embora exposta em partes, ainda é cercada de mistério e curiosidade por parte dos fãs.

Nos últimos anos, ele também tem sido associado a várias celebridades, mas prefere não comentar sua vida amorosa publicamente. Apesar disso, suas aparições com figuras públicas acabam gerando especulações e atenção da mídia.

Aos 27 anos, Gabigol continua a conciliar sua vida pessoal com o compromisso profissional no Flamengo, mantendo o foco em sua carreira enquanto desfruta de seus momentos de lazer de forma reservada.

Quais os outros investimentos de Gabigol?

Ele possui participações em imóveis, incluindo uma mansão de luxo no Rio de Janeiro. O jogador também explora o mercado financeiro, com investimentos em ações e criptomoedas, buscando diversificar seu patrimônio.

Outro campo de atuação de Gabigol é o mundo da moda. Ele tem uma marca de roupas que reflete seu estilo pessoal, atraindo um público jovem e descolado. Além disso, Gabigol investe em parcerias comerciais, utilizando sua imagem para impulsionar marcas e produtos.

No ramo de entretenimento, Gabigol também não fica para trás. Ele tem investimentos em produções audiovisuais, incluindo séries e documentários. Esses projetos reforçam sua presença midiática e contribuem para sua renda além dos gramados.

Veja também: Aviso para NIS 0 a 9: Bolsa Família já tem hora marcada para cair na conta

Quanto é a fortuna de Gabigol atualmente?

Segundo informações, o atacante teria aceitado um salário anual de R$ 25 milhões para deixar o Flamengo, aumentando substancialmente seu patrimônio. Essa proposta veio do Cruzeiro, que busca reforçar seu elenco com a contratação do jogador.

Com essa nova oferta, Gabigol consolida-se como um dos jogadores mais bem pagos do Brasil, o que impacta diretamente na sua fortuna. Além dos ganhos com salários, o atacante ainda conta com rendimentos de contratos publicitários e outras parcerias comerciais. A valorização contínua do atleta no mercado também contribui para o crescimento de sua riqueza.

Atualmente, a fortuna de Gabigol reflete não apenas seu desempenho esportivo, mas também sua capacidade de atrair propostas financeiras significativas. Por fim, interesse de grandes clubes e marcas evidencia o valor do jogador no cenário futebolístico nacional e internacional.