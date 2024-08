Agentes do governo podem visitar brasileiros para dar ou tirar benefício

Através do trabalho articulado com outras instituições, o CRAS contribui para a melhoria da qualidade de vida das famílias atendidas, buscando sempre a autonomia e a dignidade dos cidadãos.

O governo brasileiro intensificou as visitas domiciliares realizadas por agentes do CRAS para verificar a veracidade das informações dos inscritos no CadÚnico.

Esses agentes têm a função de conferir se os dados declarados estão de acordo com a realidade e, com base nisso, podem conceder ou retirar benefícios.

A medida visa garantir que os auxílios sejam destinados apenas a quem realmente precisa, evitando fraudes e irregularidades no sistema de assistência social.

Brasileiros se desesperam com a possibilidade de ter seu benefício cancelado. Foto: Jeane de Oliveira.

Como funciona o CRAS?

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública que oferece apoio socioassistencial a famílias em situação de vulnerabilidade. Por meio de serviços e programas, o CRAS realiza atendimentos, encaminhamentos e promove a integração social.

Além disso, a unidade é responsável por cadastrar e atualizar os dados do Cadastro Único, garantindo o acesso a benefícios sociais.

O CRAS também atua na prevenção de situações de risco, através de ações comunitárias e visitas domiciliares.

As famílias atendidas pelo CRAS podem receber orientação sobre direitos, além de suporte em casos de violência, negligência ou outras questões sociais. A presença do CRAS nas comunidades é essencial para fortalecer os vínculos familiares e promover a inclusão social.

Veja também: Aviso para NIS 0 a 9: Bolsa Família já tem hora marcada para cair na conta

Como funciona a visita domiciliar do CRAS?

A visita domiciliar do CRAS é uma etapa fundamental para identificar as necessidades das famílias em situação de vulnerabilidade.

Durante a visita, um técnico social avalia as condições de vida, acesso a serviços e orienta sobre benefícios sociais disponíveis. Essa prática visa garantir que os direitos básicos sejam assegurados, promovendo inclusão social.

Além disso, o técnico do CRAS também identifica possíveis violações de direitos e propõe encaminhamentos para serviços especializados.

A visita domiciliar é uma oportunidade para fortalecer o vínculo entre o CRAS e a comunidade, permitindo um acompanhamento mais próximo e eficaz das famílias.

As visitas são agendadas previamente e seguem um protocolo que garante o respeito à privacidade e dignidade das famílias.

O que fazer caso caia no pente-fino do CRAS?

Caso o CRAS realize uma visita de fiscalização, é importante manter a calma e estar preparado. Certifique-se de que todos os documentos necessários estejam atualizados e disponíveis para consulta, como comprovantes de renda e de residência. A visita visa garantir que as informações fornecidas ao Cadastro Único estejam corretas e atualizadas, evitando possíveis cortes de benefícios.

É fundamental colaborar com os profissionais do CRAS, respondendo às perguntas com clareza e veracidade. A transparência nas informações prestadas pode evitar futuros problemas e assegurar a continuidade dos benefícios sociais.

Em situações de cortes ou cancelamentos de benefícios após o pente-fino, o cidadão pode recorrer à assistência social para revisão do caso.

Veja também: 2024 dos benefícios INCRÍVEIS! R$ 6 mil do FGTS podem ser seus; veja

Quais benefícios podem ser afetados pela visita do CRAS?

Durante a avaliação, a equipe verifica se as condições que garantem o direito ao benefício estão sendo cumpridas. Caso contrário, o beneficiário pode ter o valor suspenso ou reduzido, impactando a renda familiar.

Além do Bolsa Família, outros benefícios vinculados ao CadÚnico também podem ser afetados. A visita serve para garantir que os dados fornecidos sejam verdadeiros e atualizados.

O CRAS atua como um intermediário entre as famílias e o governo, assegurando que apenas os cidadãos que realmente precisam recebam os benefícios.

Portanto, é essencial que os beneficiários estejam cientes dos critérios e cumpram as exigências do programa.