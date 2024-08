“Bolhas coloridas” são as novas sensações do WhatsApp no mundo

“Bolhas Coloridas”: WhatsApp Testa Novos Temas para Bate-Papos

O WhatsApp está experimentando uma nova funcionalidade que promete transformar a forma como os usuários personalizam suas conversas.

A plataforma começou a testar um recurso muito aguardado, permitindo que os usuários escolham temas para seus bate-papos. Esta novidade foi recentemente incluída na versão 2.24.17.19, disponível na Play Store para os participantes do programa beta.

De acordo com o WABetaInfo, uma fonte confiável de informações sobre atualizações do WhatsApp, esta nova funcionalidade permitirá que os usuários personalizem as cores das bolhas de conversa.

O que oferece o recurso?

Atualmente, o recurso oferece mais de 10 opções de cores, possibilitando uma variedade de combinações que podem tornar a experiência de troca de mensagens mais dinâmica e personalizada.

Além da personalização das bolhas de conversa, a atualização mantém a já conhecida opção de alterar o papel de parede dos chats.

Este recurso pré-existente será integrado à nova seção de “temas” do WhatsApp, facilitando o acesso e a aplicação das mudanças visuais. A intenção é oferecer uma experiência de personalização mais completa, combinando a cor das bolhas com o fundo de cada conversa.

Fase de testes

Atualmente, o recurso está em uma fase inicial de testes, disponível para um número restrito de usuários no canal beta.

Isso significa que nem todos os usuários têm acesso imediato à nova funcionalidade. No entanto, o WABetaInfo sugere que, no futuro, a opção de personalizar a cor das bolhas pode se expandir para permitir alterações individuais em cada conversa, uma vez que o código do aplicativo indica potencial para essa possibilidade.

É importante destacar que, por enquanto, a mudança de tema não será sincronizada com outros usuários. Isso significa que a personalização aplicada será visível apenas para o usuário que a realizou e não afetará a experiência dos demais participantes da conversa, que continuarão visualizando o tema padrão, se assim desejarem.

Há data de lançamento?

Embora ainda não haja uma data definida para o lançamento da atualização na versão estável do WhatsApp, a nova funcionalidade está prometendo ser um grande atrativo para os usuários que buscam maior controle sobre a aparência de suas conversas.

A implementação universal da funcionalidade ainda está em processo, e a previsão é que, nas próximas semanas, o recurso possa ser liberado para um público mais amplo.

Além de oferecer uma experiência mais personalizada e visualmente atraente, a introdução de temas para bate-papos no WhatsApp reflete um esforço contínuo da empresa em atender às demandas dos usuários e melhorar a usabilidade do aplicativo.

Tendências e personalização

Com a personalização das bolhas de conversa, o WhatsApp se alinha às tendências modernas de personalização de aplicativos, similar a outros serviços de mensagens que já oferecem opções semelhantes.

Em resumo, a possibilidade de alterar as cores das bolhas de conversa é uma adição bem-vinda para os usuários que buscam tornar suas interações no WhatsApp mais únicas e atraentes.

Embora a funcionalidade ainda esteja em fase de testes, a expectativa é que ela seja disponibilizada em breve para todos, permitindo que cada usuário experimente e aproveite uma nova dimensão de personalização em suas conversas diárias. Fique atento às atualizações do aplicativo para não perder a oportunidade de experimentar essas novidades.

