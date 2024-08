Aviso para NIS 0 a 9: Bolsa Família já tem hora marcada para cair na conta

O Bolsa Família, um dos principais programas de assistência social do Brasil, desempenha um papel crucial no suporte financeiro de famílias em situação de vulnerabilidade.

Uma dúvida frequente entre os beneficiários do Bolsa Família é sobre o horário preciso em que os depósitos do programa são creditados na conta do Caixa Tem.

Entender o momento exato em que o dinheiro estará disponível pode ser crucial para o planejamento financeiro das famílias que dependem desse benefício.

Vamos esclarecer quando exatamente o dinheiro do Bolsa Família é depositado e disponibilizado na conta do Caixa Tem. Além disso, forneceremos informações detalhadas sobre como consultar o saldo do benefício, realizar saques e entender as novas atualizações do programa.

O Bolsa Família, um dos programas sociais mais relevantes do Brasil, desempenha um papel vital no suporte de milhões de brasileiro.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Horário de depósito do Bolsa Família na conta do Caixa Tem

O depósito do Bolsa Família na conta do Caixa Tem é realizado geralmente nas primeiras horas do dia. Muitos beneficiários notam que o valor é creditado na Poupança Social Digital por volta das 9h da manhã.

No entanto, o horário exato pode variar. Alguns usuários recebem o valor durante a madrugada, enquanto outros podem precisar esperar até o final da manhã.

Elegibilidade e Cadastro único

Para receber o Bolsa Família, as famílias devem ter uma renda per capita mensal de até R$ 218,00. A inclusão no programa exige o cadastramento no Cadastro Único, uma base de dados mantida pelo governo federal para identificar e caracterizar famílias de baixa renda.

Atualmente, o Bolsa Família beneficia mais de 21,18 milhões de famílias em todo o Brasil, proporcionando um suporte essencial para a subsistência desses grupos.

Como consultar e sacar o Bolsa Família no Caixa Tem

Os beneficiários podem verificar o depósito do Bolsa Família e realizar saques de forma simples através do aplicativo Caixa Tem. Para consultar o saldo do benefício, siga estes passos:

Baixe e Acesse o Aplicativo: Faça o download do aplicativo Caixa Tem na Play Store ou App Store e acesse com seu CPF e senha cadastrados. Verifique o Extrato: Na tela inicial, selecione a opção “Bolsa Família” e clique em “Consultar extrato do benefício”. Realize Transações: Após a liberação do saldo, você pode realizar transferências, pagamentos, ou optar por sacar o dinheiro.

Caso prefira realizar o saque presencialmente, o processo é igualmente simples. Siga estas etapas:

Abra o Aplicativo: Acesse o Caixa Tem e selecione “Saque sem cartão”. Gere o Código de Saque: O aplicativo gerará um código que deve ser utilizado para o saque. Retire o Dinheiro: Vá a uma agência da Caixa Econômica Federal, correspondente Caixa Aqui, ou lotérica e utilize o código para retirar o valor.

Benefícios e valores do Bolsa Família

Desde o início de 2024, o Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600,00. Além disso, são oferecidos benefícios adicionais para atender a necessidades específicas:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC) : R$ 142,00 por pessoa.

: R$ 142,00 por pessoa. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) : R$ 50,00 adicionais para famílias com crianças até 7 meses.

: R$ 50,00 adicionais para famílias com crianças até 7 meses. Benefício Primeira Infância (BPI) : R$ 150,00 adicionais para famílias com crianças de 0 a 7 anos incompletos.

: R$ 150,00 adicionais para famílias com crianças de 0 a 7 anos incompletos. Benefício Variável Familiar (BVF) : R$ 50,00 adicionais por membro da família entre 7 e 18 anos incompletos e gestantes.

: R$ 50,00 adicionais por membro da família entre 7 e 18 anos incompletos e gestantes. Benefício Complementar (BCO) : Valor variável para garantir que a soma dos benefícios alcance pelo menos R$ 600,00.

: Valor variável para garantir que a soma dos benefícios alcance pelo menos R$ 600,00. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Garante que nenhum beneficiário receba menos do que no programa anterior até maio de 2025.

Calendário de Pagamentos

O calendário de pagamentos do Bolsa Família é publicado pelo governo federal no início de cada ano. Os depósitos são organizados conforme o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Final do NIS Data de pagamento

1 – 19 de agosto

2 – 20 de agosto

3 – 21 de agosto

4 – 22 de agosto

5 – 23 de agosto

6 – 26 de agosto

7 – 27 de agosto

8 – 28 de agosto

9 – 29 de agosto

0 – 30 de agosto

Para mais informações sobre o Bolsa Família e atualizações contínuas, continue acompanhando nossos conteúdos e fique atento às notícias e comunicados oficiais.

