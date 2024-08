Aposentados e pensionistas, ATENÇÃO! Novo pagamento confirmado em agosto; veja as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário de pagamentos para os benefícios referentes ao mês de agosto de 2024.

O início dos depósitos está programado para a reta final de agosto, Ao todo, serão pagos aproximadamente 39 milhões de benefícios, divididos entre 5.657.745 assistenciais e 33.379.120 previdenciários.

Essa organização de pagamentos é estruturada de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social) e o valor do benefício.

Esse sistema visa garantir uma melhor organização financeira para os beneficiários, evitando aglomerações e facilitando o acesso ao pagamento. A seguir, detalhamos o calendário completo de pagamentos para agosto de 2024.

Benefícios oferecidos pelo INSS

O INSS oferece uma variedade de benefícios, além das diferentes modalidades de aposentadoria, que incluem:

Auxílio-doença: Concedido ao trabalhador que se encontra incapacitado de realizar suas atividades laborais devido a doença ou acidente.

Concedido ao trabalhador que se encontra incapacitado de realizar suas atividades laborais devido a doença ou acidente. Auxílio-reclusão: Pago aos dependentes de segurados de baixa renda que estejam presos.

Pago aos dependentes de segurados de baixa renda que estejam presos. Pensões: Incluem pensão por morte e pensão vitalícia, destinadas a dependentes do segurado falecido.

Incluem pensão por morte e pensão vitalícia, destinadas a dependentes do segurado falecido. Salário-família e Salário-maternidade: Benefícios destinados a trabalhadores com dependentes ou que estejam em licença maternidade.

Benefícios destinados a trabalhadores com dependentes ou que estejam em licença maternidade. Pecúlio e Seguro-defeso: Contribuições e seguros específicos para trabalhadores rurais e pescadores.

Como consultar o extrato do INSS

Os beneficiários podem acessar seu extrato do INSS por meio do aplicativo oficial e do site Meu INSS.

Para acessar as informações, é necessário fazer login com a conta Gov.br, que é o login único para os serviços digitais do governo federal.

No aplicativo e no site, os usuários podem verificar informações importantes, como:

Extrato de pagamento de benefícios.

Valores a serem recebidos no próximo período de pagamento.

Datas de pagamento programadas.

Agendamento ou remarcação de perícias médicas.

Utilização de outros serviços relacionados aos benefícios da seguridade social.

Para obter mais informações sobre os benefícios do INSS e como acessar os serviços, é recomendável consultar os canais oficiais do INSS ou falar com um especialista em previdência social. Este acompanhamento é essencial para garantir que todos os direitos e benefícios sejam corretamente recebidos e geridos.

Calendário de Pagamentos do INSS para Agosto de 2024

Para beneficiários que recebem até um salário mínimo, as datas de pagamento são organizadas da seguinte forma:

Final 1: 26 de agosto

26 de agosto Final 2: 27 de agosto

27 de agosto Final 3: 28 de agosto

28 de agosto Final 4: 29 de agosto

29 de agosto Final 5: 30 de agosto

30 de agosto Final 6: 2 de setembro

2 de setembro Final 7: 3 de setembro

3 de setembro Final 8: 4 de setembro

4 de setembro Final 9: 5 de setembro

5 de setembro Final 0: 6 de setembro

Para aqueles que recebem acima de um salário mínimo, os pagamentos ocorrerão nas seguintes datas:

Finais 1 e 6: 2 de setembro

2 de setembro Finais 2 e 7: 3 de setembro

3 de setembro Finais 3 e 8: 4 de setembro

4 de setembro Finais 4 e 9: 5 de setembro

5 de setembro Finais 5 e 0: 6 de setembro

Essa diferenciação nas datas ajuda a evitar sobrecargas no sistema bancário e garanCalendário de Pagamentos do INSS para Agosto de 2024

