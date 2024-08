Como conseguir ajuda do governo para pagar os boletos de casa; aprenda

Muitos brasileiros recorrem ao crédito para cobrir despesas essenciais, o que agrava ainda mais a situação financeira das famílias tornando as dívidas cada vez maiores aumentando o índice de negativados.

O governo brasileiro oferece diversas formas de apoio para famílias em situação de vulnerabilidade social, especialmente para o pagamento de contas essenciais.

Por meio do Cadastro Único (CadÚnico), é possível ter acesso a benefícios que ajudam a reduzir os custos com água, luz e outros serviços básicos.

Esses programas são voltados principalmente para quem está inscrito em programas sociais, garantindo um alívio no orçamento familiar.

É essencial estar atento às oportunidades disponíveis para maximizar o uso do benefício. Foto: Jeane de Oliveira.

Número de brasileiros em situação de dívida

O número de brasileiros em situação de dívida aumentou consideravelmente nos últimos meses, afetando milhões de famílias. Segundo especialistas, a alta inflação e os juros elevados têm contribuído para o endividamento da população.

A inadimplência também tem se tornado um problema crescente, com muitos consumidores incapazes de arcar com suas dívidas. Isso tem levado a um aumento nos índices de negativação, refletindo as dificuldades enfrentadas pela população. Programas como o CadÚnico, que oferecem descontos em contas essenciais, têm sido uma tentativa de amenizar o impacto financeiro.

Entretanto, o cenário econômico desfavorável continua a pressionar as finanças dos brasileiros, exigindo políticas públicas mais eficazes para conter o endividamento. A renegociação de dívidas é uma solução buscada por muitos, mas ainda insuficiente para reverter o quadro atual.

Veja também: CRAS CONVOCA e brasileiros que comparecerem podem receber nada menos do que 6 benefícios; veja

Passo a passo para solicitar o desconto nas contas através do CadÚnico

Os beneficiários do CadÚnico podem solicitar descontos nas contas de água e luz. Para isso, é necessário realizar o cadastro no programa social, que é oferecido pelo governo federal. O desconto é concedido conforme a renda familiar, proporcionando uma ajuda significativa para quem se encontra em situação de vulnerabilidade.

O primeiro passo é verificar se os dados no CadÚnico estão atualizados. Caso contrário, é essencial realizar a atualização junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. Após a atualização, o beneficiário deve solicitar o desconto diretamente com as concessionárias de água e luz.

As concessionárias exigem a apresentação do Número de Identificação Social (NIS) para aplicar o desconto. Este benefício é destinado a famílias que comprovem baixa renda, garantindo que a ajuda chegue a quem realmente precisa. Além disso, cada concessionária possui seus critérios específicos para a concessão do desconto.

Conheça os benefícios extras além do desconto na conta de água

Além das tarifas reduzidas, o CadÚnico também permite o acesso a programas sociais como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Isso possibilita que as famílias tenham um suporte mais amplo, abrangendo moradia e alimentação. O objetivo é garantir uma maior qualidade de vida.

Outra vantagem importante é o acesso facilitado a cursos de qualificação profissional, promovidos por instituições parceiras do governo. Esses cursos visam melhorar a empregabilidade dos inscritos, oferecendo oportunidades de desenvolvimento profissional. Assim, o CadÚnico não só alivia despesas, mas também impulsiona o crescimento pessoal.

Por fim, o CadÚnico proporciona maior facilidade na obtenção de crédito e microcrédito para pequenos empreendedores. Essa medida visa incentivar a geração de renda e o empreendedorismo entre as famílias de baixa renda, promovendo a inclusão financeira.

Veja também: Bolsa Família liberado em 4 dias! Confira o novo calendário

Como utilizar o valor do benefício social de maneira organizada?

Para garantir o uso eficiente do benefício social, é crucial planejar os gastos prioritários. A primeira etapa envolve a criação de um orçamento mensal, dividindo o valor entre necessidades básicas, como alimentação, moradia e transporte.

Além disso, é recomendável reservar uma parte do benefício para emergências. Um fundo emergencial, mesmo que pequeno, pode prevenir imprevistos financeiros e reduzir a dependência de empréstimos. Essa prática contribui para a estabilidade financeira a longo prazo e para a manutenção do controle sobre o orçamento familiar.

Outra dica importante é aproveitar os descontos e benefícios extras oferecidos pelo governo, como o desconto na conta de água para inscritos no CadÚnico. Esses incentivos podem aliviar o orçamento e liberar mais recursos para outras necessidades

Por fim, buscar orientação financeira pode ser uma boa estratégia. Diversas instituições oferecem cursos e dicas de educação financeira voltados para beneficiários de programas sociais.