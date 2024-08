R$ 600 ficou para trás! Mensalidade do Bolsa Família agora é de R$ 900; veja como aproveitar

Bolsa Família agora pode pagar até R$ 900 mensais. Saiba como garantir o novo valor e mantenha seu cadastro atualizado no CadÚnico.

O Bolsa Família, um dos principais programas sociais do Brasil, passou por atualizações que aumentam o valor mensal recebido pelas famílias.

Agora, com os novos adicionais, é possível que o benefício alcance até R$ 900 por mês, superando o valor base de R$ 600 que muitos já conhecem.

Novos adicionais aumentam o Bolsa Família para R$ 900 por mês.

Como funciona o novo valor do Bolsa Família?

O cálculo do Bolsa Família agora permite que as famílias elegíveis recebam até R$ 900 mensais, combinando o valor base com adicionais específicos.

O valor inicial de R$ 600 continua a ser o mínimo garantido a todos os beneficiários, mas os adicionais são aplicados com base em características da família, como a presença de crianças, gestantes ou lactantes.

Esses adicionais, como o Benefício Primeira Infância, adicionam R$ 150 por cada criança menor de 7 anos.

Além disso, o Benefício de Renda Variável oferece R$ 50 extras para cada gestante ou criança de 7 a 17 anos.

Outro adicional, o Benefício Variável Nutriz, acrescenta R$ 50 para mães que ainda amamentam bebês com menos de seis meses.

Com essas combinações, o valor total do Bolsa Família pode ser significativamente maior, dependendo da composição familiar.

Quem tem direito aos novos adicionais do Bolsa Família?

Os novos valores do Bolsa Família não são automáticos para todos os beneficiários; é preciso se enquadrar em certos critérios para receber os adicionais.

Famílias que têm crianças pequenas, adolescentes, gestantes ou lactantes são as principais contempladas por esses valores extras.

O Benefício Primeira Infância, por exemplo, é direcionado a famílias com crianças menores de 7 anos, enquanto o Benefício de Renda Variável é destinado a gestantes e adolescentes. Já o Benefício Variável Nutriz é específico para mães que estão amamentando.

Para garantir que você esteja recebendo todos os valores a que tem direito, é essencial manter o cadastro no CadÚnico atualizado.

Esse cadastro é o que permite ao governo identificar as famílias elegíveis e calcular corretamente os valores a serem pagos.

Manter as informações atualizadas, como o número de filhos e a situação de gestação ou amamentação, é importante para não perder nenhum benefício.

Calendário de pagamentos e como garantir seu benefício

O pagamento do Bolsa Família segue um calendário mensal baseado no Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Para agosto de 2024, os pagamentos começam no dia 19 e seguem até o dia 30, conforme o final do NIS. É importante estar atento a essas datas para garantir que o valor esteja disponível na conta no dia certo.

NIS com final 1: 19 de agosto

19 de agosto NIS com final 2: 20 de agosto

20 de agosto NIS com final 3: 21 de agosto

21 de agosto NIS com final 4: 22 de agosto

22 de agosto NIS com final 5: 23 de agosto

23 de agosto NIS com final 6: 26 de agosto

26 de agosto NIS com final 7: 27 de agosto

27 de agosto NIS com final 8: 28 de agosto

28 de agosto NIS com final 9: 29 de agosto

29 de agosto NIS com final 0: 30 de agosto

Além disso, é possível que beneficiários em situações especiais, como aqueles afetados por desastres naturais, recebam o benefício adiantado, como é o caso no Rio Grande do Sul.

Para novos cadastramentos ou atualizações, o primeiro passo é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Lá, você receberá orientações sobre como se inscrever ou atualizar seu cadastro no CadÚnico, que é essencial para a concessão do Bolsa Família.

Documentos como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda serão necessários, além de documentos dos demais membros da família.

Após o cadastramento, o sistema do governo fará uma análise para verificar a elegibilidade da família e, caso aprovada, o benefício será concedido.

Por fim, é fundamental manter o cadastro atualizado e cumprir todas as exigências do programa para garantir que o benefício continue a ser pago sem interrupções.

Assim, você pode aproveitar ao máximo os novos valores oferecidos pelo Bolsa Família e garantir uma renda mais robusta para sua família.

