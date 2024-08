ATENÇÃO! Lei recém anunciada traz de EXTRA de R$ 200 no INSS e atinge em cheio milhões de aposentados; veja

Aposentados do INSS ganham extra de R$ 200 com nova lei. Veja como garantir passagens aéreas com desconto pelo programa Voa Brasil.

Uma nova lei, recentemente sancionada pelo governo Lula, trouxe uma novidade que promete beneficiar milhões de aposentados do INSS em todo o país: um extra de R$ 200.

A nova lei está vinculada ao programa Voa Brasil, que foi desenhado para proporcionar passagens aéreas a preços acessíveis, especialmente para aqueles que mais precisam.

Nas linhas abaixo, saiba como essa medida pode impactar diretamente a vida dos aposentados e como você pode aproveitar esse benefício.

Lei recente oferece extra de R$ 200 para aposentados do INSS. Aproveite a chance de viajar de avião com preços reduzidos. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

O que é o programa Voa Brasil e quem pode participar?

O programa Voa Brasil é uma iniciativa do governo federal que visa democratizar o acesso ao transporte aéreo, oferecendo passagens a preços reduzidos para aposentados do INSS.

A ideia central do programa é permitir que mais brasileiros possam viajar de avião, algo que muitas vezes é considerado um luxo inacessível.

Com a nova lei, os aposentados terão a oportunidade de adquirir passagens aéreas por até R$ 200, facilitando o deslocamento e proporcionando mais qualidade de vida.

No primeiro ano do programa, foram disponibilizadas 3 milhões de passagens aéreas para compra. Essas passagens são exclusivas para aposentados que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses.

Além disso, cada aposentado pode adquirir até duas passagens, o que possibilita viajar acompanhado. O governo está focado em avaliar o impacto e a eficácia do programa antes de expandir para outros grupos, como estudantes do Prouni, que inicialmente estavam previstos para ser incluídos.

Veja também:

Como adquirir as passagens com desconto?

Para garantir as passagens aéreas com o desconto de até R$ 200, o processo é simples e pode ser feito diretamente pelo portal oficial do Voa Brasil.

Os aposentados que se enquadram nos critérios devem acessar o site, onde serão redirecionados para as companhias aéreas parceiras ao final da compra.

É importante lembrar que o benefício é exclusivo para aposentados do INSS e que a compra deve ser feita dentro das regras estabelecidas pelo programa.

Além disso, o governo tomou medidas para assegurar que o processo de compra seja o mais simples e acessível possível, especialmente para aqueles que não têm muita familiaridade com a internet.

A compra das passagens pode ser realizada em poucos passos, e as informações sobre disponibilidade e preços são claras e transparentes.

Enfim, a nova lei que introduz o extra de R$ 200 no INSS faz parte de um esforço maior do governo para melhorar as condições de vida dos aposentados.

Além de oferecer um benefício financeiro, o programa Voa Brasil tem como objetivo proporcionar mais inclusão social, permitindo que os aposentados possam viajar, rever familiares ou simplesmente conhecer novos lugares.

