Enem dos concursos: VAZA tática para chutar do jeito certo no dia da prova

O Concurso Nacional Unificado (CNU) se aproxima, e com ele vem o momento crucial de enfrentar o desafio das provas, marcadas para o próximo domingo (18).

O CNU está se aproximando, e com ele vem a oportunidade de testar conhecimentos em um exame administrado pela banca Cesgranrio.

Conhecida por sua abordagem inovadora, a Cesgranrio implementou um sistema de correção que oferece uma vantagem significativa aos candidatos, especialmente para aqueles que podem recorrer ao “chute” durante a prova.

Diferentemente de outras avaliações que penalizam respostas aleatórias, o sistema da Cesgranrio adota uma política mais flexível, que não retira pontos por respostas incorretas.

Entenda a flexibilidade do sistema da cesgranrio

No Enem, ou Exame Nacional do Ensino Médio, a Teoria de Resposta ao Item (TRI) é empregada para corrigir as provas. A TRI avalia a coerência nas respostas, punindo o candidato que apresenta um padrão de acertos em questões difíceis e erros em questões mais fáceis.

O sistema é projetado para premiar aqueles que demonstram um conhecimento equilibrado e evitar o uso de “chutes” como estratégia.Por outro lado, a Cesgranrio, responsável pelo Concurso Nacional Unificado, adota uma abordagem mais direta.

O sistema da Cesgranrio permite que os candidatos não percam pontos por respostas incorretas e não são penalizados por chutes, o que representa uma vantagem significativa para os participantes. Esse sistema mais flexível estimula que os candidatos respondam todas as questões, mesmo aquelas sobre as quais não têm certeza absoluta, e maximiza suas chances de obter uma pontuação favorável.

Dicas para utilizar a estratégia “de chutar” com eficácia

Para aproveitar ao máximo essa abordagem e aumentar suas chances de sucesso, especialistas em concursos oferecem algumas dicas valiosas sobre como “chutar” de forma mais estratégica.

1. Priorize as Questões que Você Sabe

O professor Bruno Bezerra, do Estratégia Concursos, sugere que os candidatos comecem respondendo às questões que têm certeza. “Deixe as questões mais difíceis para o final”, aconselha Bezerra. Isso evita que o candidato se atrapalhe e perca tempo precioso tentando responder perguntas complexas no início. Responder primeiro às questões conhecidas permite que o candidato utilize o tempo restante para revisar e, se necessário, chutar nas questões mais desafiadoras.

2. Analise a Proporcionalidade das Respostas

Eduardo Cambuy, especialista em aprendizagem da Gran Cursos Online, recomenda verificar a proporcionalidade das respostas.

“Se você já respondeu a várias questões com alternativas específicas, tente seguir a mesma proporção nas respostas restantes”, sugere Cambuy. Por exemplo, se você marcou predominantemente as alternativas A e B em várias questões, considere chutar as alternativas C e D nas perguntas restantes.

Esse método é baseado na observação dos padrões de correção da Cesgranrio, que muitas vezes utiliza esse tipo de proporcionalidade para avaliar os resultados.

3. Identifique Respostas Semelhantes

Fique atento a questões com alternativas que parecem muito similares. Cambuy explica que, quando respostas são quase idênticas, nenhuma delas provavelmente é correta.

“Se a pergunta sobre a cor do céu oferece as alternativas ‘preto’ e ‘escuro’, essas opções são praticamente equivalentes e, portanto, nenhuma delas seria a resposta correta”, destaca Cambuy. Identificar e eliminar alternativas semelhantes pode aumentar suas chances de selecionar a resposta correta.

4. Evite Generalizações Excessivas

Outra dica importante é evitar alternativas que contenham palavras que generalizam ou restringem demais a situação.

Palavras como “só”, “apenas” e “exclusivamente” muitas vezes indicam que a alternativa pode ser falsa. Cambuy alerta que esses termos costumam aparecer em opções incorretas, pois são excessivamente restritivos.

5. Procure Correlações Entre as Questões

Cambuy também recomenda buscar correlações entre as questões. “Se você está em dúvida sobre uma resposta, tente relacionar a questão com tópicos de outras disciplinas que você conhece”, sugere o especialista.

Muitas vezes, o conhecimento de uma área pode fornecer pistas sobre outras questões, permitindo que você faça uma dedução mais informada. Além disso, verifique se a resposta de uma pergunta pode auxiliar na resolução de outra, já que os temas das questões podem estar interconectados.

Se preparando de forma eficaz

Com a aplicação dessas estratégias, os candidatos ao Concurso Nacional Unificado poderão se preparar de maneira mais eficaz e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo sistema de correção da Cesgranrio.

A abordagem flexível da banca permite que os participantes utilizem o “chute” como uma tática válida para maximizar suas pontuações.

Aplicando as dicas sobre como responder de forma estratégica, identificar padrões e evitar erros comuns, os candidatos podem melhorar suas chances de sucesso e enfrentar a prova com mais confiança. Boa sorte a todos os participantes neste importante exame!

