Upgrade no PIX: ferramenta ficará mais RÁPIDA do que nunca! Veja as atualizações

PIX ficará ainda mais rápido com novas funcionalidades. Veja o que esperar das atualizações e como elas vão facilitar suas transações diárias.

O PIX, que já conquistou o Brasil como o método de pagamento mais prático e eficiente, está prestes a passar por um upgrade que promete torná-lo ainda mais rápido e fácil de usar. Nos próximos meses, os brasileiros poderão aproveitar novas funcionalidades que vão transformar a maneira como realizam transações financeiras.

Desde seu lançamento, o PIX revolucionou o sistema de pagamentos no Brasil. Agora, com as novas implementações, o PIX está prestes a ficar ainda mais integrado ao cotidiano dos brasileiros, com a inclusão de funções como o pagamento por aproximação, que já é amplamente utilizado com cartões de crédito e débito.

Se você já é fã do PIX, vai adorar saber como essas novidades vão impactar sua experiência. A seguir, vamos explorar em detalhes as novas funcionalidades, como elas funcionarão, e o que você pode esperar do futuro do PIX com essas atualizações.

Atualizações do PIX trarão mais rapidez e praticidade nas transações. Confira as novidades e prepare-se para a nova experiência de pagamento. (Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Como o PIX vai ficar mais rápido e prático?

O Banco Central está constantemente buscando maneiras de aprimorar o PIX, e uma das principais novidades é a introdução do pagamento por aproximação.

Essa tecnologia, que já faz parte da rotina de muitos brasileiros com o uso de cartões, será integrada ao PIX, permitindo que as transações sejam feitas com ainda mais rapidez.

Para realizar um pagamento, o usuário só precisará aproximar seu smartphone ou outro dispositivo habilitado de um terminal compatível, sem a necessidade de digitar códigos ou inserir cartões.

A implementação dessa funcionalidade será feita de forma gradual, com os primeiros testes previstos para começar em novembro de 2024.

Isso significa que, em breve, os brasileiros poderão configurar o PIX em suas carteiras digitais nos apps de seus dispositivos Android e iOS, permitindo o pagamento por aproximação de maneira simples e segura.

Com essa atualização, o PIX vai funcionar de forma muito semelhante ao que já é feito com cartões contactless, mas com a vantagem de ser uma solução integrada ao sistema bancário.

Aproveite e confira:

Quando as novas funcionalidades estarão disponíveis?

Embora os testes iniciais do PIX por aproximação comecem ainda em 2024, a expectativa é que essa funcionalidade esteja disponível para o público em geral somente em 2025.

O Banco Central está trabalhando em parceria com instituições financeiras para garantir que a implementação seja segura e eficaz, minimizando os riscos de fraudes e garantindo uma experiência positiva para os usuários.

Quando a tecnologia estiver pronta, cada usuário poderá configurar o pagamento por aproximação diretamente em seu smartphone, personalizando limites e outras configurações para aumentar a segurança.

Quais são os desafios e os próximos passos para o PIX?

Com a popularidade do PIX, também surgem preocupações relacionadas à segurança. O pagamento por aproximação, embora prático, pode aumentar os riscos de golpes, especialmente em ambientes onde a segurança não é rigorosamente monitorada.

O Banco Central já está ciente dessas preocupações e deve anunciar, em breve, medidas adicionais para garantir que o uso dessa nova funcionalidade seja seguro para todos.

Entre as possibilidades estão a definição de limites de valores para transações por aproximação e a exigência de autenticação adicional em certos casos.

Além do pagamento por aproximação, o Banco Central também está desenvolvendo outras funcionalidades para o PIX, que devem ser lançadas nos próximos anos.

Uma dessas inovações é o PIX Automático, que permitirá a configuração de pagamentos recorrentes, como mensalidades e contas, de forma automática.

Embora originalmente previsto para 2024, o lançamento dessa funcionalidade foi adiado para o segundo semestre de 2025, dando mais tempo para o desenvolvimento e testes rigorosos.

Outra expectativa é o PIX offline, uma funcionalidade que permitirá a realização de transações mesmo sem conexão à internet.

Essa atualização seria especialmente útil em áreas com pouca cobertura de rede, permitindo que as transações continuem a ser realizadas de forma eficiente. No entanto, essa função ainda está em fase de estudos e não tem previsão de lançamento.

Aproveite e confira: Shineray Worker 125: A Moto Mais Barata do Brasil Desafia a Liderança da Honda