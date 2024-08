Urgente! Senado pode aprovar HOJE clubes de tiros perto de escolas no Brasil

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal pode tomar uma decisão decisiva ainda hoje, quarta-feira, dia 14 de agosto

Ao votar um polêmico projeto de lei, que propõe mudanças significativas nas regras de controle de armas no Brasil. O projeto em discussão visa anular trechos cruciais de um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em julho de 2023, que estabeleceu novas restrições e controles sobre armamentos no país.

Caso aprovado, o texto poderá flexibilizar consideravelmente o acesso às armas, o que está gerando intensos debates entre defensores e críticos da medida.

Entre as principais mudanças propostas, destaca-se a permissão para que clubes de tiro sejam instalados próximos a escolas, creches e universidades, sem a necessidade de manter uma distância mínima de um quilômetro, como estipulado pelo decreto atual.

Expansão da Posse de Armas: Vitória dos Direitos Individuais ou Ameaça à Segurança Pública?

(Foto: Armas em clubes de tiro -Unsplash/Hosein Charbaghi-Noticiadamanha.com.br).

Preocupação eminente

A medida tem causado preocupação em diversos setores da sociedade, especialmente entre especialistas em segurança pública e entidades civis.

O Instituto Igarapé, uma das principais vozes contrárias à proposta, alerta que a proximidade entre clubes de tiro e instituições de ensino pode aumentar os riscos à segurança de crianças e adolescentes, além de criar um ambiente potencialmente perigoso para a aprendizagem.

Outro ponto controverso do projeto é a retirada de qualquer tipo de controle sobre armas de pressão, atualmente reguladas pelo Exército e pela Polícia Federal.

O decreto

O decreto de Lula impôs restrições ao uso dessas armas, especialmente as de calibre superior a seis milímetros, visando limitar seu acesso. No entanto, o texto em análise no Senado propõe acabar com essas restrições, o que, na visão de seus defensores, simplificaria a regulamentação sem comprometer a segurança.

Por outro lado, críticos afirmam que essa flexibilização pode resultar em um aumento no uso indevido dessas armas, com consequências imprevisíveis para a sociedade.

Além disso, o projeto de lei prevê o fim do regime de progressão de nível para atiradores, o que significa que os praticantes de tiro esportivo não precisarão mais comprovar regularmente sua participação em treinos e competições para manter ou avançar em suas categorias.

A celebração do esporte pelos clubes

Essa mudança é celebrada por confederações de tiro esportivo, que argumentam que as regras atuais impõem restrições desnecessárias ao desenvolvimento do esporte no Brasil. Entretanto, especialistas em segurança pública apontam que a progressão de nível é uma medida importante para garantir que apenas atiradores experientes e bem treinados tenham acesso a armamentos mais potentes.

Outro aspecto do projeto que tem gerado debates é a concentração de poderes no Exército, que voltaria a ter a competência exclusiva para atestar e validar armas como históricas ou de coleção.

O decreto de Lula transferiu essa responsabilidade para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), como parte de um esforço para aumentar o controle sobre a prática do colecionamento de armas no Brasil.

Expertise ou risco de flexibilização?

Os defensores do retorno dessa competência ao Exército argumentam que a instituição possui a expertise necessária para lidar com essa questão, enquanto os críticos temem que isso possa enfraquecer o controle sobre as armas de coleção.

Se aprovado pela CCJ e pelo plenário do Senado, o projeto de lei seguirá diretamente para promulgação pelo Congresso Nacional, sem a necessidade de sanção presidencial, uma vez que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados.

A votação na Câmara ocorreu de forma simbólica, com amplo apoio da chamada “bancada da bala” e a relatoria de uma vice-líder do governo, resultado de negociações entre o governo federal e parlamentares pró-armas.

Projeto de Lei: compromisso com CACs ou ameaça aos avanços em segurança pública?

No Senado, a expectativa é de que o texto também enfrente pouca resistência, uma vez que líderes governistas já manifestaram apoio à proposta.

Para o governo federal, representado pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e pelo líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), o projeto de lei representa um compromisso com os interesses de diferentes grupos, incluindo os Caçadores, Atiradores e Colecionadores (CACs), que têm pressionado por uma maior flexibilização das regras de acesso a armamentos.

Por outro lado, organizações como o Instituto Igarapé e outros grupos que defendem o controle de armas no Brasil alertam que a aprovação desse projeto pode comprometer os avanços conquistados na área de segurança pública nos últimos anos.

Decisão do senado pode redefinir rumos da segurança no Brasil

O debate sobre a flexibilização das regras de controle de armas no Brasil é complexo e envolve múltiplos interesses e perspectivas.

Enquanto alguns setores defendem a necessidade de simplificar a regulamentação para apoiar o desenvolvimento do tiro esportivo e garantir o direito de posse de armas, outros alertam para os riscos de um aumento na circulação de armamentos, especialmente em áreas próximas a escolas e outras instituições de ensino.

A decisão da CCJ do Senado, prevista para hoje, será um importante marco nesse debate e poderá definir os rumos da política de controle de armas no Brasil nos próximos anos.

Vitória dos direitos individuais?

Além das questões já mencionadas, o projeto também autoriza colecionadores a reunir armas idênticas às utilizadas pelas Forças Armadas e permite a troca de armas entre CACs, eliminando a proibição de transferência de acervos estabelecida anteriormente.

Essas medidas, se aprovadas, ampliarão significativamente as possibilidades de posse e uso de armas no Brasil, o que, para os defensores, representa uma vitória dos direitos individuais.

Contudo, críticos temem que essa flexibilização possa agravar problemas relacionados à violência armada e à segurança pública.

