Sequência de benefícios pode aumentar seu Bolsa Família em R$ 300; veja como

Beneficiários do Bolsa Família podem receber até R$ 300 a mais em agosto. Veja como esses benefícios extras podem aumentar o valor recebido.

Uma notícia que promete trazer alívio financeiro para muitas famílias brasileiras acaba de ser divulgada: uma sequência de benefícios pode aumentar o valor do seu Bolsa Família em até R$ 300 neste mês.

Se você é beneficiário do Bolsa Família, é importante estar atento a esses incrementos que serão aplicados automaticamente para aqueles que se enquadram nos critérios estabelecidos.

A seguir, você vai entender como esses benefícios extras funcionam e como eles podem ajudar a aumentar o valor que você recebe mensalmente. Siga a leitura!

Como aumentar o valor do Bolsa Família em agosto?

O mês de agosto trouxe uma surpresa positiva para os beneficiários do Bolsa Família: o maior pagamento do semestre, com o valor podendo ultrapassar R$ 300 a mais, graças à inclusão de benefícios auxiliares como o Auxílio Gás e o Programa Pé-de-meia.

O Auxílio Gás, por exemplo, é pago a cada dois meses e oferece um valor correspondente a 100% da média nacional do preço do botijão de gás de 13 kg, que atualmente está em torno de R$ 102.

Além disso, o governo anunciou a expansão do Programa Pé-de-meia, que agora atende a mais 1 milhão de brasileiros, incluindo estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Como o Programa Pé-de-meia pode ajudar a aumentar o Bolsa Família?

O Programa Pé-de-meia é um auxílio voltado para estudantes de famílias de baixa renda que se enquadram nos critérios do Cadastro Único (CadÚnico).

O objetivo é oferecer suporte financeiro aos alunos, permitindo que eles continuem estudando sem precisar interromper seus estudos para trabalhar.

A expansão do programa inclui um repasse mensal de R$ 200, distribuído ao longo de nove meses do ano, totalizando R$ 1.800 anuais.

Além disso, o programa oferece um benefício anual de R$ 1.000 para cada ano de estudo concluído, e um incentivo adicional de R$ 200 para os estudantes que participarem do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

Esses valores podem ser acumulados ao longo dos anos, permitindo que o estudante receba um total de até R$ 9.000 durante todo o ensino médio.

Como garantir o aumento no valor do Bolsa Família?

Se você já é beneficiário do Bolsa Família e atende aos critérios para receber os auxílios adicionais, o aumento no valor será aplicado automaticamente.

No entanto, é fundamental manter os dados atualizados no CadÚnico, pois isso garante que você continue elegível para os benefícios e não perca nenhuma oportunidade de receber os valores extras.

Caso ainda não esteja inscrito ou precise atualizar suas informações, é necessário comparecer ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Além disso, é importante verificar se há alguma pendência ou necessidade de atualização em relação ao cadastro escolar dos estudantes da família, já que a participação no Programa Pé-de-meia está diretamente ligada à frequência e ao desempenho escolar.

