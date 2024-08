R$ 200 MIL: a nova campanha do Nubank para “dar dinheiro” aos clientes

O Nubank, uma das startups financeiras mais criativas do mercado brasileiro, divulgou o início de sua nova estratégia promocional, chamada de “Conquiste com Nubank”.

O projeto, que promete movimentar o ramo financeiro ao longo do ano de 2024, proporciona aos usuários a oportunidade de concorrer a prêmios que chegam a R$ 200 mil, além de uma variedade de outros benefícios atrativos.

Através de uma proposta inovadora, a campanha busca estimular a utilização constante dos serviços financeiros do banco e oferecer uma experiência mais cativante e gratificante para os clientes.

O empenho do Nubank proporciona vivências únicas e modernas aos seus clientes.

(Imagem: Lais Monteiro-shutterstock.com/Noticiadamanha.com.br).

Qual é a mecânica por trás da iniciativa “Ganhe com Nubank”?

O funcionamento da promoção foi elaborado para ser fácil e acessível a todos os usuários do Nubank.

Cada vez que efetuarem uma compra com os cartões de crédito ou débito da empresa, os clientes ganham pontos que os habilitam a concorrer a sorteios que acontecem regularmente ao longo do ano.

Os sorteios são realizados de maneira transparente e os ganhadores serão informados através do aplicativo e por e-mail.

Instruções para entrar na campanha

É simples e sem complicações participar da promoção “Conquiste com Nubank”. Acompanhe estas instruções para melhorar suas probabilidades de vitória:

Crie uma conta no Nubank: Caso ainda não seja um usuário, o inicial passo é abrir uma conta no Nubank. O procedimento é ágil, feito inteiramente pela internet e pode ser realizado em poucos minutos.

Faça uso do Cartão Nubank: Após a criação da conta, é essencial utilizar o cartão de crédito ou débito do Nubank para realizar suas compras rotineiras. Cada compra realizada gera pontos que podem ser utilizados para participar de promoções.

Participe dos Sorteios:

Fique ligado nos sorteios que serão feitos ao longo do ano de 2024. Além do prêmio principal de R$ 200 mil, haverá sorteios extras de prêmios como celulares, viagens e outros objetos de valor.

Vantagens extras do Programa

A iniciativa “Aproveite com Nubank” disponibiliza diversos vantagens que vão além do prêmio principal. Alguns dos pontos altos incluem:

Cashback Ampliado : Os clientes têm a oportunidade de receber até 5% de cashback ao usar o cartão Nubank em suas compras. O cashback é depositado automaticamente na conta do usuário, sem restrições de valor, proporcionando um benefício financeiro instantâneo.

: Os clientes têm a oportunidade de receber até 5% de cashback ao usar o cartão Nubank em suas compras. O cashback é depositado automaticamente na conta do usuário, sem restrições de valor, proporcionando um benefício financeiro instantâneo. Ofertas Especiais no “Shopping do Nubank” : Dentro do “Shopping do Nubank”, os usuários podem aproveitar ofertas exclusivas em diferentes lojas parceiras. Além de descontos, é viável receber um reembolso em dinheiro extra ao realizar compras através da plataforma.

: Dentro do “Shopping do Nubank”, os usuários podem aproveitar ofertas exclusivas em diferentes lojas parceiras. Além de descontos, é viável receber um reembolso em dinheiro extra ao realizar compras através da plataforma. Educação sobre Finanças: A fintech Nubank oferece uma ampla variedade de materiais educativos, incluindo textos, vídeos e palestras online sobre como administrar as finanças e investir melhor. Essa abordagem ajuda os usuários a aperfeiçoarem suas competências em planejamento financeiro e a aumentarem suas reservas de dinheiro.

A fintech Nubank oferece uma ampla variedade de materiais educativos, incluindo textos, vídeos e palestras online sobre como administrar as finanças e investir melhor. Essa abordagem ajuda os usuários a aperfeiçoarem suas competências em planejamento financeiro e a aumentarem suas reservas de dinheiro. Sorteios Frequentes: Além do grande prêmio de R$ 200 mil, a promoção também oferece sorteios regulares de produtos tecnológicos, viagens e outros itens valiosos.

Além do grande prêmio de R$ 200 mil, a promoção também oferece sorteios regulares de produtos tecnológicos, viagens e outros itens valiosos. Sugestões Adaptadas de Compras: A partir dos padrões de compra dos usuários, o Nubank disponibiliza orientações personalizadas com o objetivo de auxiliar na poupança e na realização de objetivos financeiros.

Aproveite ao máximo suas possibilidades

Para pessoas que almejam potencializar suas oportunidades na promoção “Conquiste com Nubank”, algumas táticas podem se tornar valiosas:

Faça uso constante do Cartão: Utilizar o cartão Nubank com frequência resulta em acumular mais pontos, o que aumenta suas chances nos sorteios. Quanto mais utilizar, maior será a sua probabilidade de sair vencedor.

Aproveite as promoções do “Marketplace do Nubank”: Participar das promoções e receber dinheiro de volta no “Marketplace do Nubank” não apenas aumenta suas chances na campanha, mas também traz benefícios financeiros instantâneos.

Mantenha-se Informado sobre as Novidades do App: O Nubank lança atualizações frequentes em seu aplicativo, trazendo ofertas e promoções exclusivas. É fundamental ficar de olho nessas atualizações para não deixar passar nenhuma oportunidade.

Aprimore sua educação financeira através das ferramentas disponíveis no Nubank, visando otimizar o seu controle financeiro. Dessa forma, será possível economizar dinheiro e utilizar o cartão de maneira mais eficiente.

Confira também:

Ganhe até R$ 200 mil e melhore suas Finanças

A iniciativa “Conquiste com Nubank” é uma chance ímpar para os usuários da empresa de tecnologia financeira tentarem a sorte e concorrer a prêmios de até R$ 200 mil, além de obterem vantagens que auxiliam na estabilidade das finanças pessoais.

Por meio de uma dinâmica descomplicada e recompensas chamativas, a ação demonstra o empenho do Nubank em proporcionar vivências únicas e modernas aos seus clientes.

Se você ainda não faz parte do nosso grupo de clientes, esta é a ocasião ideal para se cadastrar e entrar na corrida por uma das melhores ofertas financeiras do momento. Aproveite agora mesmo e aumente suas probabilidades de lucrar com o Nubank!

Assista: