CRAS CONVOCA e brasileiros que comparecerem podem receber nada menos do que 6 benefícios; veja

CRAS convoca brasileiros para garantir até seis benefícios adicionais ao Bolsa Família. Veja como participar e aumentar o valor do seu auxílio.

Uma oportunidade única acaba de ser anunciada para milhões de brasileiros: o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) está convocando cidadãos a comparecerem e, ao fazerem isso, poderão receber até seis benefícios diferentes.

O CRAS é o ponto de apoio importante para quem busca acesso aos programas de assistência social no Brasil. Através deste serviço, os brasileiros podem se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) e acessar diversos benefícios, incluindo aqueles ligados ao Bolsa Família.

Se você ou sua família estão em situação de vulnerabilidade, essa é uma chance que não pode ser desperdiçada. A seguir, vamos detalhar como esses benefícios funcionam, quem tem direito a eles e como o comparecimento ao CRAS pode garantir que você receba todos os valores a que tem direito.

Quais são os benefícios que você pode receber ao comparecer ao CRAS?

O Bolsa Família, um dos mais importantes programas sociais do Brasil, continua a ser a principal fonte de auxílio para milhões de famílias.

Neste mês, além do valor fixo de R$ 600, há a possibilidade de receber outros cinco benefícios adicionais, totalizando seis benefícios que podem ser desbloqueados ao comparecer ao CRAS.

Esses benefícios foram desenhados para atender às necessidades específicas de famílias que têm crianças, gestantes, lactantes, e outras condições especiais.

Abaixo está a lista completa dos benefícios que você pode garantir:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): Oferece um adicional de R$ 142 por cada membro da unidade familiar, ajudando a compor uma renda mais robusta para as famílias.

Oferece um adicional de R$ 142 por cada membro da unidade familiar, ajudando a compor uma renda mais robusta para as famílias. Benefício Complementar (BCO): Destinado a garantir que todas as famílias inscritas no Bolsa Família recebam, no mínimo, R$ 600 mensais. Este benefício complementa a renda até atingir esse valor.

Destinado a garantir que todas as famílias inscritas no Bolsa Família recebam, no mínimo, R$ 600 mensais. Este benefício complementa a renda até atingir esse valor. Benefício Primeira Infância (BPI): Acrescenta R$ 150 por cada criança de zero a sete anos na família, proporcionando um suporte extra para cuidados essenciais durante os primeiros anos de vida.

Acrescenta R$ 150 por cada criança de zero a sete anos na família, proporcionando um suporte extra para cuidados essenciais durante os primeiros anos de vida. Benefício Variável Familiar (BVF): Um adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos, ajudando a cobrir os custos adicionais que essas fases da vida demandam.

Um adicional de R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos, ajudando a cobrir os custos adicionais que essas fases da vida demandam. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): Um suplemento de R$ 50 para cada criança com até sete meses de idade, garantindo que os recém-nascidos tenham um início de vida saudável.

Um suplemento de R$ 50 para cada criança com até sete meses de idade, garantindo que os recém-nascidos tenham um início de vida saudável. Benefício Extraordinário de Transição (BET): Este benefício garante que nenhuma família receba menos do que recebia no programa anterior, Auxílio Brasil, até maio de 2025, funcionando como uma proteção adicional durante o período de transição.

Como garantir esses benefícios?

Para garantir esses benefícios, é essencial que as famílias estejam com suas informações atualizadas no CadÚnico. O CRAS é o local onde essas atualizações e novos cadastros devem ser feitos.

Ao comparecer ao CRAS, você poderá verificar se sua família atende aos critérios para receber todos esses benefícios e garantir que não esteja perdendo nenhuma oportunidade de auxílio.

O processo de cadastro e atualização é simples e requer a apresentação de documentos como CPF, RG, comprovante de residência e, em alguns casos, documentação adicional para comprovar as condições específicas, como gravidez ou a presença de crianças pequenas na família.

Depois de garantir que todas as informações estão corretas e atualizadas, os benefícios são automaticamente incluídos no pagamento mensal do Bolsa Família.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família para agosto

O pagamento dos benefícios segue um calendário baseado no Número de Identificação Social (NIS). Veja abaixo as datas para agosto:

NIS final 1: Depósito em 19 de agosto

Depósito em 19 de agosto NIS final 2: Depósito em 20 de agosto

Depósito em 20 de agosto NIS final 3: Depósito em 21 de agosto

Depósito em 21 de agosto NIS final 4: Depósito em 22 de agosto

Depósito em 22 de agosto NIS final 5: Depósito em 23 de agosto

Depósito em 23 de agosto NIS final 6: Depósito em 26 de agosto

Depósito em 26 de agosto NIS final 7: Depósito em 27 de agosto

Depósito em 27 de agosto NIS final 8: Depósito em 28 de agosto

Depósito em 28 de agosto NIS final 9: Depósito em 29 de agosto

Depósito em 29 de agosto NIS final 0: Depósito em 30 de agosto

