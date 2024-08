Impeça que criminosos acessem seus apps de banco em caso de furto ou roubo

O crescente número de roubos e furtos de celulares no Brasil é uma realidade preocupante que exige atenção redobrada dos usuários de smartphones, especialmente quando se trata de dados bancários.

Em 2023, apenas na cidade de São Paulo, foram registrados mais de 200 mil casos de roubo e furto de celulares, de acordo com um levantamento do Instituto Sou da Paz, com base em dados da Secretaria da Segurança Pública do estado.

A prática criminosa de acessar aplicativos bancários instalados nos aparelhos roubados para desviar dinheiro das vítimas tem se tornado cada vez mais comum, reforçando a importância de medidas de proteção digital.

Informe imediatamente o banco sobre o roubo do celular.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

A ameaça e as medidas de segurança

Diante desse cenário, proteger as informações pessoais e bancárias armazenadas no celular tornou-se uma necessidade urgente.

O governo federal, ciente da gravidade do problema, implementou o programa Celular Seguro, que visa dificultar o acesso de criminosos a aplicativos bancários por meio de bloqueios realizados em parceria com instituições financeiras.

Além disso, especialistas e órgãos de defesa do consumidor oferecem uma série de recomendações para manter seu smartphone e seus aplicativos de banco seguros.

Medidas essenciais para proteger seu smartphone

1. Configuração de Bloqueio de Tela: Mantenha sempre uma configuração de bloqueio de tela ativa e opte pela opção de bloqueio automático mais rápida possível, como 30 segundos de inatividade. Isso reduz significativamente as chances de um criminoso acessar seu dispositivo.

2. Atualizações Constantes: Mantenha o sistema operacional do celular e todos os aplicativos, especialmente os bancários, sempre atualizados. As atualizações costumam corrigir falhas de segurança e adicionar novas camadas de proteção.

3. Senhas Fortes e Exclusivas: Nunca utilize o recurso de “lembrar/salvar senha” em navegadores ou sites. Use senhas fortes, diferentes para cada serviço, e evite repetir a senha do banco em outros aplicativos, e-mails ou sites de compras.

4. Segurança Adicional: Ative ferramentas de segurança adicionais, como biometria, reconhecimento facial e dupla autenticação, tanto para o acesso aos aplicativos bancários quanto para o e-mail vinculado ao celular. Essas medidas criam uma camada extra de proteção, dificultando o acesso por terceiros.

5. Desativação de Notificações: Nas configurações do aparelho, desative as notificações que são exibidas na tela de bloqueio. Dessa forma, informações sensíveis não ficam expostas mesmo que o celular esteja bloqueado.

6. Proteção do Chip: Configure um PIN no chip do celular. Isso impede que o chip seja utilizado para enviar e receber SMS após o reinício do aparelho, dificultando o uso do dispositivo para alterar senhas e realizar transações bancárias.

O que fazer se em caso de furto ou roubo do celular

Se, apesar de todas as precauções, seu celular for roubado ou furtado, as ações rápidas são essenciais para minimizar os danos. Veja os passos recomendados por especialistas e entidades de defesa do consumidor:

1. Apagar Dados Remotamente: Assim que perceber o roubo ou furto, a primeira medida é apagar todos os dados do celular de forma remota. Tanto a Apple, no caso do iPhone, quanto o Google, para dispositivos Android, oferecem páginas específicas para essa finalidade. Essa ação deve ser realizada o mais rápido possível.

2. Comunicação com a Operadora: Após apagar os dados, entre em contato com a operadora de telefonia para solicitar o bloqueio da linha e do IMEI (Identidade Internacional de Equipamento Móvel). Essa medida impede que o aparelho se conecte a redes móveis, tornando-o inutilizável.

3. Notificação ao Banco: Informe imediatamente o banco sobre o roubo do celular. Isso é crucial para que a instituição financeira possa bloquear o aplicativo bancário, a senha de acesso e a própria conta. Utilize o programa Celular Seguro ou os canais diretos de atendimento do banco para agilizar o bloqueio.

4. Registro de Boletim de Ocorrência: Registre um boletim de ocorrência relatando o furto ou roubo. Esse documento pode ser necessário para futuras reivindicações e também serve para as autoridades acompanharem os índices de criminalidade na região.

5. Troca de Senhas e Configurações: Altere imediatamente todas as senhas de acesso e as configurações de autenticação das contas vinculadas ao smartphone, incluindo redes sociais e e-mails. Isso previne que os criminosos utilizem as informações armazenadas para obter acesso a outros serviços.

6. Verificação no Registrato: Acesse a ferramenta Registrato do Banco Central para verificar se seus dados foram utilizados indevidamente para a abertura de contas ou obtenção de empréstimos em seu nome. Esse monitoramento é fundamental para evitar fraudes financeiras.

Direito ao ressarcimento em caso de prejuízo

Caso o pior aconteça e o criminoso consiga acessar sua conta bancária e realizar transações indevidas, é importante saber que o consumidor tem direito ao ressarcimento.

O Instituto de Defesa do Consumidor (Idec) afirma que é responsabilidade dos bancos garantir a segurança das operações realizadas em seus aplicativos. Se houver um prejuízo financeiro, o banco deve ressarcir o cliente.

Segundo Michel Roberto de Souza, advogado do Idec, os bancos possuem tecnologia suficiente para identificar movimentações suspeitas e bloquear transações fora do padrão. Portanto, caso ocorra um problema, o consumidor deve entrar em contato com a instituição para solicitar o ressarcimento e, se necessário, registrar uma reclamação no site do Banco Central ou no Procon.

Pequenas Causas

Além disso, é possível entrar com uma ação no juizado especial de pequenas causas. Para valores até 20 salários mínimos, não é necessária a presença de um advogado, e o consumidor pode se apresentar pessoalmente.

Essa medida é útil para resolver o problema de maneira rápida e eficaz.

Proteção em primeiro lugar.

A proteção dos dados pessoais e financeiros armazenados no celular deve ser uma prioridade para todos os usuários de smartphones.

Com o aumento dos casos de roubo e furto, adotar medidas de segurança é fundamental para evitar que criminosos tenham acesso a informações sensíveis.

Seguindo as orientações acima, é possível reduzir consideravelmente o risco de fraudes e manter suas contas bancárias seguras, mesmo em situações adversas.

