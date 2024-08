Silvio Santos: vidente arrisca previsão sobre “últimos dias” do apresentador

Na última segunda-feira (12), a vidente Chaline Grazik, conhecida por suas previsões sobre celebridades participou do programa “Chega Mais”, exibido pelo SBT.

Durante sua participação, a sensitiva fez uma previsão que rapidamente gerou desconforto no estúdio e chamou a atenção do público.

Chaline sugeriu que um famoso comunicador brasileiro, descrito como um “ícone” e uma “pessoa muito querida”, estaria próximo de falecer.

A previsão, embora feita de forma genérica, foi interpretada por muitos como uma referência ao apresentador Silvio Santos, que está internado há mais de uma semana.

Qual o estado de sáude do Dono do Baú?

Silvio Santos, de 92 anos, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após contrair o vírus H1N1 em julho. Segundo fontes internas, o estado de saúde do apresentador tem sido mantido em sigilo, gerando especulações tanto na imprensa quanto entre os fãs.

Nos bastidores do SBT, o tema é tratado com extrema cautela, sendo considerado delicado e até mesmo “proibido” de ser discutido publicamente.

Chaline, que já havia ganhado notoriedade por supostamente prever o acidente aéreo com o avião da Voepass em Vinhedo (SP), ocorrido na última sexta-feira (9), foi convidada pelo programa para comentar novas previsões.

Declarações ao vivo

Durante a transmissão ao vivo, a vidente mencionou a possibilidade de outro acidente aéreo em 2024, mas foi sua previsão sobre a morte de um comunicador que dominou as discussões.

“Eu vejo uma grande perda para o Brasil, uma figura que marcou gerações, e que nos próximos dias trará muita tristeza e nostalgia ao país”, disse Chaline, acrescentando que esse acontecimento “será um marco na história da comunicação brasileira”.

A reação à previsão foi imediata. Internautas e telespectadores começaram a especular que a vidente estaria falando sobre Silvio Santos, especialmente considerando seu estado de saúde e sua ausência prolongada da TV.

Desconforto visível

No entanto, a apresentadora Regina Volpato, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa, rapidamente mudou de assunto, questionando Chaline sobre possíveis tragédias climáticas, como as que recentemente atingiram o Rio Grande do Sul.

A vidente, por sua vez, mencionou uma “anomalia” que afetaria Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, mas não retomou o assunto da possível morte do comunicador.

Motivo de preocupação

A saúde de Silvio Santos tem sido motivo de preocupação entre seus fãs e familiares. O último parente a falar publicamente sobre o estado de saúde do apresentador foi seu neto, o ator Tiago Abravanel.

Em entrevista à revista Quem, Tiago afirmou que Silvio está sendo “muito bem assistido pelos médicos” e que a família está esperançosa por sua recuperação.

“Estamos na torcida para que ele se recupere o mais rápido possível. Acreditamos que as orações de todos estão ajudando muito”, declarou o ator, agradecendo pelo carinho que o avô tem recebido de fãs e amigos.

O que diz o SBT sobre Silvio Santos?

O SBT, por meio de sua assessoria de imprensa, negou que Silvio Santos esteja em estado crítico, reforçando que o apresentador permanece internado “apenas para cuidados médicos necessários”. A emissora destacou que Silvio está sendo medicado e que a expectativa é de uma pronta recuperação.

Mesmo assim, o silêncio e a ausência prolongada do apresentador, que não aparece publicamente desde o início de sua internação, têm alimentado rumores sobre a gravidade de sua condição.

Apesar das especulações e da preocupação geral, o SBT tem se esforçado para manter uma postura otimista, e programas como o “Chega Mais” continuam sendo transmitidos normalmente.

O comentário não passou despercebido…

Entretanto, a previsão feita por Chaline não passou despercebida e levantou discussões sobre o impacto que a perda de Silvio Santos teria no Brasil. Considerado um dos maiores ícones da televisão brasileira, Silvio Santos construiu uma carreira de mais de seis décadas, sendo amado por várias gerações.

Sua morte, caso ocorra em breve, como previsto pela vidente, certamente deixaria um vazio profundo na cultura popular do país.

Abençoada ou Charlatã?

Chaline Grazik, que tem se tornado cada vez mais popular por suas previsões sobre celebridades, permanece uma figura controversa.

Enquanto alguns acreditam em suas habilidades, outros a veem com ceticismo. Independentemente disso, sua participação no “Chega Mais” e a previsão feita sobre um “famoso comunicador” certamente continuam a repercutir, especialmente em um momento em que a saúde de Silvio Santos é um tema tão sensível.

Por enquanto, resta ao público e aos fãs do apresentador esperar por notícias oficiais sobre sua recuperação e torcer para que ele possa, em breve, retornar ao seu posto no SBT, onde por tantos anos fez história.