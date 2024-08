Valor EXTRA do Bolsa Família começa a ser pago na sexta (16)?

O governo tem investido em campanhas de conscientização para garantir que todos os cidadãos que se enquadram nos critérios possam se inscrever.

A partir de sexta-feira, dia 16, beneficiários do Bolsa Família poderão contar com um valor extra no benefício. O pagamento adicional visa ajudar as famílias a enfrentarem as crescentes dificuldades econômicas, garantindo maior segurança financeira.

A medida faz parte de um conjunto de ações do governo federal para fortalecer o programa e atender às necessidades urgentes da população.

2024 é o ano com maior número de beneficiários inscritos no Bolsa Família. Foto: Jeane de Oliveira.

Número de inscritos no Bolsa Família em 2024 continua crescendo, revela relatório

O Bolsa Família registrou um aumento significativo no número de inscritos em 2024, conforme apontado por relatórios recentes. O crescimento é reflexo de políticas públicas que ampliam o acesso ao programa, focando em famílias de baixa renda.

Além disso, a digitalização dos serviços facilitou o processo de adesão, permitindo que mais famílias sejam incluídas no programa. As novas inscrições mostram a relevância contínua do Bolsa Família como uma ferramenta de combate à pobreza no país.

A crescente demanda por assistência social reflete as dificuldades econômicas enfrentadas por grande parte da população. Diante desse cenário, o governo busca aprimorar as estratégias para garantir que o benefício alcance todos que realmente necessitam.

Especialistas dizem que o valor do Bolsa Família ainda é baixo

Analistas têm ressaltado que, apesar dos reajustes recentes, o valor do Bolsa Família ainda não cobre as necessidades básicas das famílias beneficiadas.

Especialistas apontam que a inflação, especialmente em alimentos, compromete a eficácia do benefício. De acordo com economistas, o programa precisa de uma revisão para garantir uma melhor qualidade de vida para os cidadãos mais vulneráveis.

Dados indicam que, sem um aumento significativo, o Bolsa Família continuará sendo insuficiente para tirar as famílias da linha da pobreza.

Como receber o valor extra do Bolsa Família?

O benefício adicional é destinado às famílias em situação de vulnerabilidade social, com filhos até 6 anos de idade. A inscrição no CadÚnico deve estar atualizada, e o beneficiário precisa cumprir as exigências do programa.

O pagamento do valor extra é feito automaticamente, junto com a parcela regular do Bolsa Família. Não há necessidade de solicitar separadamente o benefício adicional, pois ele é incluído no pagamento mensal. Verifique sempre o calendário de pagamento para saber a data exata em que o valor será creditado.

Caso haja dúvidas sobre a elegibilidade para o valor extra, os beneficiários podem consultar informações através do aplicativo Caixa Tem ou comparecer a um CRAS. É importante manter os dados atualizados para garantir o recebimento dos benefícios a que têm direito.

O que fazer caso seja removido do Bolsa Família?

Se for removido do Bolsa Família, o primeiro passo é verificar se todos os dados no CadÚnico estão atualizados. Erros ou desatualizações podem ser a causa da exclusão do benefício.

Em seguida, procure o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) mais próximo para solicitar a revisão do cadastro.

É importante levar todos os documentos que comprovem a renda familiar e outras informações pertinentes. Caso a exclusão tenha sido equivocada, há a possibilidade de recorrer administrativamente para tentar reverter a decisão.