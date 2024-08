O Guru revelou as palavras de PODER para cada um dos 12 signos hoje

A astrologia nos oferece insights profundos sobre nossa personalidade, nossos signos e como as energias cósmicas podem influenciar nossos dias.

A astrologia, como um guia ancestral para compreender as energias cósmicas e suas influências em nossas vidas, oferece insights valiosos sobre a personalidade de cada indivíduo e como os astros podem moldar os acontecimentos do dia a dia.

Nesta semana, renomados astrólogos desvendaram as palavras-chave que podem ativar a intuição de cada signo, iluminando os desafios e as oportunidades que se apresentam no horizonte.

Agosto promete um mês de transformação e novas oportunidades para todos os signos.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Acreditar

Áries: Acreditar é a palavra-chave para os arianos nesta semana. Com a energia de Marte, regente do signo, em alta, é crucial confiar no instinto e nas capacidades inatas. Essa fé inabalável, como uma chama que arde forte, será o combustível para superar os obstáculos e alcançar os objetivos almejados.

Recuperar

Touro: Recuperar é a palavra que ecoa para os taurinos. A energia taurina, conhecida por sua estabilidade e busca por prazer, pede uma pausa para a renovação. Seja em relação à saúde, a um relacionamento ou a um projeto, investir na recuperação das energias é fundamental para seguir em frente com vigor.

Revelação

Gêmeos: A comunicação é a força motriz dos geminianos, e a palavra-chave relação ganha destaque nesta semana. Seja em relacionamentos amorosos, familiares ou profissionais, a comunicação clara e empática fortalecerá os laços e promoverá o entendimento.

Objetivos

Câncer: Os cancerianos, regidos pela Lua, estão convocados a refletir sobre seus objetivos nesta semana. É hora de traçar planos concretos e dar o primeiro passo para realizar os sonhos. A sensibilidade e a intuição, características marcantes do signo, serão aliadas importantes nesse processo.

Organização

Leão: Organização é a palavra-chave para os leoninos, regidos pelo Sol. A energia solar, forte e expansiva, pede estrutura e planejamento para que a criatividade e o brilho natural do signo sejam expressos com maestria.

Responsabilidade

Virgem: Responsabilidades é o mantra para os virginianos, conhecidos por sua organização e busca por perfeição. Assumir os compromissos e cumprir as obrigações com disciplina e rigor é o caminho para o sucesso.

Confira também:

Resultados

Libra: Resultados é a palavra que ilumina a jornada dos librianos. A busca por equilíbrio e harmonia ganha um novo significado nesta semana, pois os esforços estarão prestes a render frutos.

Habilidades

Escorpião: Os escorpianos, regidos por Plutão, devem investir no desenvolvimento de suas habilidades. A intensidade e profundidade do signo serão amplificadas pela busca por aprimoramento pessoal, abríndo caminhos para o sucesso.

Palpites

Sagitário: Palpites é a palavra-chave para os sagitarianos. A energia expansiva e intuitiva do signo convida à exploração de novas possibilidades. Confiança nos próprios pressentimentos será fundamental para aproveitar oportunidades inesperadas.

Prosperidade

Capricórnio: Prosperidade é o lema para os capricornianos. A energia focada e ambiciosa do signo será recompensada com abundância. Investir em projetos e celebrar os sucessos é o caminho para um crescimento próspero.

Conquista

Aquário: Conquistas é a palavra que impulsiona os aquarianos. A energia original e independente do signo pede uma celebração das vitórias. Reconhecer os próprios esforços e desfrutar dos frutos do trabalho é fundamental para alimentar a motivação e inspirar novas realizações.

Poder

Peixes: Poder é a palavra que orienta os piscianos. A intuição e a sensibilidade do signo são fontes de força interior. Conectar-se com essa energia e utilizá-la para transformar a própria vida é o caminho para a realização pessoal.

A jornada dos Signos

As palavras-chave apresentadas são apenas um guia para orientar a jornada de cada signo durante a semana.

É fundamental que cada indivíduo se conecte com o significado das palavras e permita que elas o guiem em busca de seu próprio caminho

Assista: