Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, quem ganha mais? 

A longevidade e consistência dos três refletem o nível de comprometimento e paixão que dedicaram ao futebol sendo considerados um dos maiores gênios do esporte em toda a história.

Os craques Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo não são apenas ícones do futebol, mas também gigantes em termos de ganhos financeiros. As carreiras brilhantes de cada um deles renderam contratos milionários, patrocínios globais e uma série de investimentos lucrativos.

Comparar as fortunas acumuladas por esses três atletas revela as diferentes estratégias e oportunidades que cada um aproveitou ao longo dos anos.

Tempo de carreira de Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo

Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo não são apenas jogadores de futebol, mas lendas vivas que moldaram o esporte nas últimas décadas. Neymar, com sua habilidade técnica e ousadia, trouxe uma nova dinâmica ao jogo, destacando-se desde cedo no Santos e posteriormente no Barcelona e PSG. Sua carreira, ainda em desenvolvimento, promete novos capítulos de sucesso.

Lionel Messi, considerado por muitos como o maior jogador de todos os tempos, construiu uma trajetória singular no Barcelona, quebrando recordes e acumulando prêmios antes de se transferir para o PSG.

Cristiano Ronaldo, conhecido por seu físico impressionante e determinação inabalável, deixou sua marca em clubes de elite como Manchester United, Real Madrid e Juventus, agora brilhando no Al Nassr.

Veja também: Bolsa Família confirmado para esta quarta-feira (14) no Brasil?

A influência dos patrocínios

Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar são exemplos de como acordos publicitários podem elevar os ganhos de um atleta para além dos salários. A associação com marcas renomadas garante não só visibilidade, mas também cifras milionárias.

A força de suas marcas pessoais atrai gigantes de diferentes setores, que investem pesado em campanhas com esses atletas. Isso demonstra o poder do marketing esportivo e como ele influencia diretamente no acúmulo de riqueza dos jogadores. Empresas buscam associar sua imagem ao sucesso e carisma desses ícones globais.

Os contratos de patrocínio são frequentemente mais lucrativos do que os próprios salários dos jogadores. Ronaldo, por exemplo, possui acordos que superam seus ganhos no campo, mostrando a importância das parcerias comerciais na carreira de um atleta. Isso revela como os patrocínios moldam a trajetória financeira dos esportistas.

Investimentos fora do futebol

Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar não concentram suas fortunas apenas no futebol. Esses atletas diversificaram seus investimentos em áreas como moda, tecnologia e imóveis, expandindo suas receitas além do esporte. Eles são exemplos de como o sucesso no campo pode ser convertido em oportunidades de negócios lucrativas.

Ronaldo, por exemplo, investiu em hotéis e academias de ginástica, enquanto Messi e Neymar exploram o mercado da moda com suas próprias marcas. Essa diversificação de portfólio mostra a visão empreendedora dos jogadores, garantindo uma estabilidade financeira para o futuro.

Além dos negócios tradicionais, esses jogadores também investem em startups e empresas de tecnologia, aproveitando o crescimento dessas áreas. Isso demonstra a habilidade deles em identificar oportunidades em setores emergentes, fortalecendo ainda mais suas fortunas.

A estratégia de investir fora do futebol tem se mostrado eficaz, permitindo que esses atletas acumulem patrimônios significativos. Com essa abordagem, eles asseguram uma longevidade financeira que vai além dos anos de carreira nos gramados

Veja também: “Pente-Fino do INSS” começou: veja quem está com CPF na lista do governo

Afinal, quem ganha mais?

Ronaldo lidera com uma fortuna avaliada em mais de US$ 1 bilhão. Messi segue de perto, enquanto Neymar completa o trio com um patrimônio também impressionante.

Os ganhos desses astros do futebol não vêm apenas dos salários milionários em seus clubes. Patrocínios, contratos publicitários e negócios próprios contribuem significativamente para aumentar suas fortunas. Ronaldo, por exemplo, possui diversas marcas sob seu nome, que engordam ainda mais seus ganhos anuais.

Messi, além de seus contratos com grandes empresas, também investe em propriedades e outros negócios rentáveis. Neymar, o mais jovem do trio, não fica atrás, acumulando contratos publicitários com marcas globais e participações em empresas.

A disputa entre os três atletas é acirrada, mas Ronaldo continua no topo quando o assunto é patrimônio acumulado. Apesar das oscilações no mercado esportivo, eles permanecem no pódio dos mais bem pagos do esporte mundial.