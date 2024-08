Brasileiros estão ligando modo “esconde-esconde” do WhatsApp; veja como

Com o avanço constante da tecnologia e a popularização das redes sociais, a privacidade tornou-se uma preocupação central para milhões de usuários no Brasil e ao redor do mundo.

Nesse cenário, o WhatsApp, uma das plataformas de mensagens mais utilizadas no país, não ficou de fora das discussões sobre segurança e privacidade digital.

O crescente interesse em proteger informações pessoais e limitar o acesso a determinados conteúdos tem levado muitos brasileiros a ativar o que popularmente tem sido chamado de modo “esconde-esconde” no aplicativo.

Em resumo, a capacidade de controlar quem vê seus status no WhatsApp representa mais do que uma simples configuração de privacidade.(Foto: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br).

Sobre a função

Essa função, na verdade, refere-se à capacidade de controlar quem pode visualizar o status do usuário no WhatsApp, um recurso que se tornou cada vez mais utilizado à medida que os usuários buscam separar suas vidas pessoais e profissionais, além de evitar a exposição excessiva nas redes sociais.

Quem pode ver meu status no WhatsApp?

O status do WhatsApp permite que os usuários compartilhem textos, vídeos e imagens com seus contatos. Esse recurso, que se assemelha ao “Stories” de outras redes sociais, oferece uma forma rápida e simples de compartilhar momentos do dia a dia.

No entanto, ao contrário de outras plataformas, o WhatsApp vincula o status diretamente ao número de telefone do usuário, o que significa que todos os contatos que possuem o seu número têm acesso ao conteúdo postado, desde que você não tenha alterado as configurações de privacidade.

Conteúdo sensível

Para muitos, essa visibilidade ampla pode não ser ideal, especialmente quando se trata de conteúdo mais pessoal ou sensível.

Por exemplo, é comum que profissionais, que utilizam o WhatsApp para fins de trabalho, desejem manter certos aspectos de sua vida pessoal reservados apenas para amigos e familiares próximos.

Isso é possível graças às configurações de privacidade do aplicativo, que permitem personalizar quem pode ou não visualizar seus status.

Confira também:

Como configurar a privacidade do status no WhatsApp

A configuração do status no WhatsApp é simples e pode ser realizada em poucos passos. Alterar as configurações de privacidade é um processo intuitivo que requer apenas alguns minutos. Abaixo, detalhamos o procedimento passo a passo:

Acesse o aplicativo: O primeiro passo é abrir o WhatsApp no seu dispositivo. O ícone verde do app pode ser encontrado na tela inicial ou na gaveta de aplicativos do seu smartphone. Entre nas configurações: Uma vez dentro do aplicativo, você deve procurar pelo ícone de três pontos verticais, localizado no canto superior direito da tela. Ao clicar nele, uma lista de opções aparecerá, onde você deve selecionar “Configurações”. Escolha a opção correta: Dentro do menu de configurações, a opção “Privacidade” é a que interessa. Clique nela para continuar. Altere a privacidade dos status: Na tela de privacidade, você verá várias opções de controle de visibilidade. Para personalizar quem pode ver seus status, selecione a opção “Meus contatos, exceto…”. Em seguida, você poderá escolher manualmente quais contatos não terão acesso ao seu status. Após fazer as seleções desejadas, confirme a alteração clicando no botão verde.

Vantagens e razões para utilizar o modo “esconde-esconde”

O controle da visibilidade do status no WhatsApp oferece várias vantagens. Primeiramente, permite que os usuários mantenham um nível maior de controle sobre suas informações pessoais, especialmente em um ambiente onde a linha entre vida pessoal e profissional pode ser muito tênue.

Isso é particularmente útil para quem usa o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho e precisa compartilhar informações de maneira seletiva.Além disso, a função ajuda a evitar situações desconfortáveis que podem surgir do compartilhamento indiscriminado de informações.

Por exemplo, um profissional pode querer evitar que um cliente ou chefe veja uma postagem sobre um evento social ou uma opinião pessoal que não seja relevante para o contexto profissional.

Segmentação dos contatos

A segmentação dos contatos também pode ser útil para aqueles que desejam compartilhar diferentes tipos de conteúdo com diferentes grupos de pessoas, sem que isso afete a percepção dos outros sobre sua presença online.

Isso permite personalizar a comunicação e oferecer um conteúdo mais relevante para cada segmento do público, aumentando o engajamento e a eficácia das mensagens.

Por que a privacidade digital é tão importante?

No cenário atual, onde a maior parte da interação social ocorre através de plataformas digitais, a privacidade tornou-se um dos principais pilares da segurança pessoal.

Com o aumento das ameaças cibernéticas e a crescente preocupação com o uso indevido de dados, proteger as informações pessoais tornou-se essencial. Controlar quem pode ver seus status no WhatsApp é apenas uma das várias medidas que os usuários podem tomar para se protegerem online.

Além disso, essa atenção à privacidade reflete uma conscientização crescente entre os brasileiros sobre a importância de gerenciar suas informações pessoais e limitar o acesso a elas.

Movimento Global

Essa tendência está alinhada com um movimento global em direção a maior transparência e controle sobre os dados, uma questão que tem sido debatida amplamente em fóruns de tecnologia e direitos digitais.

Em resumo, a capacidade de controlar quem vê seus status no WhatsApp representa mais do que uma simples configuração de privacidade. É uma ferramenta poderosa que permite aos usuários gerenciar sua presença digital de forma mais estratégica, mantendo sua privacidade e segurança em primeiro lugar.

Ao adotar essa prática, os brasileiros demonstram uma preocupação crescente com a proteção de suas informações pessoais em um mundo cada vez mais conectado e digital.

Assista: