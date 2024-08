Avião de Vinhedo: Força Aérea já tem relatório com áudios da caixa-preta

A investigação sobre o trágico acidente aéreo que ocorreu na última sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo, continua a avançar.

Na manhã de sexta-feira, 9 de agosto, o Brasil testemunhou um dos mais graves acidentes aéreos dos últimos 17 anos. Um avião modelo ATR-72-500 da Voepass caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando 62 vítimas fatais.

A tragédia abalou a região e colocou em alerta as autoridades aeronáuticas do país. A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), iniciou imediatamente os trabalhos para desvendar as causas do acidente, que já é considerado um dos maiores desastres aéreos em solo brasileiro neste século.

A caixa-preta é a testemunha silenciosa dos céus e da Força Aérea.(Foto: Divulgação/CENIPA / Noticiadamanha.com.br).

Força Aérea; Investigações iniciadas

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB), já iniciou o processo de extração e transcrição dos áudios e dados contidos nas caixas-pretas do ATR-72-500 da Voepass. A queda da aeronave resultou na morte de 62 pessoas, tornando-se o maior desastre aéreo em solo brasileiro nos últimos 17 anos.

As caixas-pretas, compostas pelo Cockpit Voice Recorder (CVR) e pelo Flight Data Recorder (FDR), foram enviadas ao Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, localizado em Brasília, na manhã de sábado (10).

Este laboratório é responsável por realizar a análise minuciosa dos dados e áudios, que podem revelar detalhes cruciais sobre os momentos finais do voo 2283 da Voepass. Segundo o Cenipa, os trabalhos de extração dos dados estão sendo conduzidos de forma ininterrupta, com o objetivo de garantir que as informações sejam obtidas o mais rápido possível.

Quando sairão os resultados?

A expectativa é que, em cerca de um mês, o Cenipa possa divulgar os primeiros resultados da investigação. Esta primeira análise se concentrará em aspectos como as atividades do voo, o ambiente operacional e os fatores humanos que possam ter contribuído para o acidente.

Além disso, será realizado um estudo detalhado dos componentes, equipamentos, sistemas e da infraestrutura da aeronave, buscando entender se algum fator técnico pode ter influenciado na queda.

Alerta de gelo: nova pista pode revelar a causa da queda fatal

A formação de gelo nas asas da aeronave tem sido apontada por especialistas em segurança de voo como uma possível causa para o acidente. O gelo pode ter levado a uma perda de sustentação, conhecida como estol, resultando em uma queda descontrolada, ou parafuso chato.

Essa suspeita ganha força diante de um alerta meteorológico emitido pela Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica, que previa a formação de gelo severo na região onde o avião caiu. No entanto, até o momento, não há confirmação oficial de que esse tenha sido o fator determinante.

O que diz a Voepass?

A Voepass, por sua vez, informou que a aeronave estava em boas condições de operação e havia passado por manutenções regulares. O modelo ATR-72-500 é amplamente utilizado na aviação regional e é considerado seguro por especialistas.

A companhia aérea destacou que não houve qualquer comunicação de emergência durante o voo, o que pode indicar uma perda repentina de controle.As equipes de resgate concluíram, na tarde de sábado, a remoção dos corpos das 62 vítimas do acidente.

Todos os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo, onde passarão por processos de identificação antes de serem liberados para as famílias.

Os detalhes e identificações

O processo, que envolve perícias detalhadas, visa garantir que todas as vítimas sejam corretamente identificadas, permitindo às famílias realizarem os devidos ritos funerários.

A remoção dos motores e da cauda da aeronave foi realizada no domingo (11) pela FAB. Estes componentes foram transportados para as instalações do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), localizado em São Paulo.

Esses itens são de extrema importância para a investigação, pois podem conter evidências que ajudem a esclarecer as circunstâncias da queda. O Cenipa informou que os motores serão submetidos a análises técnicas detalhadas para verificar se houve alguma falha mecânica que possa ter contribuído para o desastre.

A busca pela verdade: uma investigação que pode durar anos

Investigações desse tipo geralmente são complexas e demandam tempo. O Cenipa costuma levar em média dois anos e sete meses para concluir seus relatórios finais.

Durante esse período, todas as hipóteses serão investigadas, e todos os dados disponíveis serão analisados exaustivamente.

O objetivo é identificar as causas do acidente e, com isso, propor medidas que possam evitar que tragédias semelhantes ocorram no futuro.

Segurança em xeque: acidente reacende debate sobre aviação regional no Brasil

Este acidente reacendeu o debate sobre a segurança da aviação regional no Brasil. Especialistas apontam para a importância de aprimorar os procedimentos de monitoramento climático, especialmente em regiões onde as condições meteorológicas são severas e podem representar um risco maior para as operações aéreas.

Além disso, a necessidade de revisões regulares e rigorosas das condições das aeronaves e dos sistemas de detecção de gelo é uma das principais preocupações levantadas.

A continuidade das investigações por parte do Cenipa é essencial para entender as causas deste trágico acidente. As conclusões que serão alcançadas nos próximos meses podem ter implicações significativas para a segurança da aviação no Brasil, influenciando tanto as regulamentações futuras quanto as práticas operacionais das companhias aéreas.

