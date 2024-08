Desmascarada! Brasileira FINGE CÂNCER, engana e internet cai em cima

A jovem brasileira Laís Basílio, de 23 anos, se tornou alvo de críticas intensas nas redes sociais após ser desmascarada por fingir ter um câncer de medula óssea. Em meio à pressão crescente, Laís admitiu a fraude em um vídeo publicado no último sábado (10), causando choque e indignação tanto na comunidade brasileira quanto entre pacientes oncológicos.

Em um gesto que muitos consideraram tardio, Laís resolveu se pronunciar publicamente, admitindo o golpe e pedindo desculpas.

“Eu iniciei isso botando a cara aqui e vou terminar do mesmo jeito. Estou aqui para arcar com as consequências e gostaria de pedir perdão à comunidade brasileira e à sociedade oncológica. Espero, de verdade, que vocês continuem recebendo apoio, mesmo depois desse episódio”, declarou a jovem, em um tom que alternava entre arrependimento e nervosismo.

Laís fez questão de enfatizar que toda a farsa foi orquestrada por ela mesma, sem o conhecimento ou participação de seus familiares.

“É importante deixar claro que nenhum familiar meu estava envolvido. Eu fiz tudo sozinha. Independente do que aconteça, estou pronta para arcar com isso. Eles acreditavam, assim como todo mundo”, afirmou, buscando isentar seus entes queridos de qualquer responsabilidade.

Brasileira com câncer inventado é desmascarada e internet vai abaixo em críticas após saber da mentira; entenda o caso. Foto: reprodução/ redes sociais.

Internet se revolta com farsa brasileira que fingiu câncer

A revelação chocante gerou uma onda de revolta nas redes sociais, com internautas expressando sua indignação diante da crueldade da farsa. Nos comentários do próprio vídeo de Laís, uma mulher que afirmou estar em estágio terminal de câncer não escondeu sua indignação.

“Como alguém com câncer terminal, estou horrorizada com suas ações. Isso é uma zombaria com o sofrimento que passamos todos os dias. Esse dinheiro deveria ir para a caridade e você deveria postar as provas se está realmente arrependida”, escreveu, ecoando o sentimento de muitos outros usuários.

Outro comentário destacava a perplexidade diante da coragem de Laís em perpetuar uma mentira tão grave.

“Fico pensando como uma pessoa tem coragem de dizer uma mentira tão séria, com tanta gente lutando de verdade”, lamentou uma usuária do Instagram.

A indignação não se limitou aos comentários no vídeo. Em outras plataformas, como o X (antigo Twitter), usuários expressaram seu choque com a situação.

“Estou horrorizada com a brasileira que foi para a Irlanda e fingiu ter câncer para arrecadar dinheiro”, desabafou uma internauta. Outro usuário, igualmente revoltado, comentou:

“Não sei como ainda acredito no ser humano. Uma brasileira fingiu por mais de um ano estar com um câncer super agressivo, precisando de transplante de medula óssea, mobilizou a comunidade brasileira, abriu vaquinha, etc. Resultado… Foi desmascarada ontem. Ela inventou tudo isso”.

Campanha manipulação de sentimentos

A fraude foi sustentada por meio de uma campanha de arrecadação criada por Laís, que incluía um site onde as doações eram solicitadas. A página, divulgada por Laís e por diversos brasileiros que vivem na Irlanda, contava a história fictícia em português e inglês, buscando sensibilizar o maior número possível de pessoas.

No site, Laís relatava detalhadamente sua suposta luta contra o câncer:

“Olá, meu nome é Laís, tenho 23 anos e descobri um câncer em dezembro de 2023. Desde então passei por quimioterapia, cirurgia e radioterapia, e agora estou à procura de um doador de medula compatível. Desde que recebi o diagnóstico, parei de trabalhar e, consequentemente, estou sem receber salário ou ajuda do governo, pois estou aqui como intercambista e não tenho tempo suficiente de contribuição. Até agora, estava vivendo com as minhas economias e ajuda de amigos. Decidi criar essa vaquinha para me ajudar com o pagamento das contas e também porque quero trazer minha mãe para estar aqui comigo. Agradeço a todos de coração, e qualquer ajuda é bem-vinda”.

A notícia da farsa abalou profundamente a comunidade brasileira na Irlanda, que se uniu em torno da falsa causa, organizando eventos e campanhas para ajudar Laís. Agora, muitos sentem-se traídos e enganados, questionando como foram levados a acreditar em uma história tão elaborada.

Além da repercussão social, Laís Basílio pode enfrentar consequências legais pelo golpe. Fraudes envolvendo campanhas de arrecadação podem ser punidas tanto criminalmente quanto civilmente, dependendo da jurisdição. Na Irlanda, onde a campanha foi realizada, as autoridades podem investigar o caso, o que pode resultar em acusações de fraude e possível devolução das doações obtidas.

Enquanto a comunidade brasileira tenta lidar com o impacto dessa revelação, a história de Laís Basílio serve como um alerta sobre a necessidade de cautela e verificação antes de apoiar causas online. Em tempos de vulnerabilidade e boa fé, é essencial que a confiança não seja manipulada de forma tão cruel.